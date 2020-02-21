Как бы кому ни казалось, но в Google Play не так много по-настоящему опасных вредоносных программ. Большинство из них не ворует деньги со счетов пользователей и не читает их переписку, просто потому, что для того, чтобы это стало возможным, нужно, во-первых, обмануть защитные механизмы магазина приложений Google и как-то скрыть вредоносный код, а, во-вторых, до тех пор, пока пользователи не дадут своего разрешения, какие-либо манипуляции с системой остаются невозможными. Поэтому основной статьёй дохода для недобросовестных разработчиков является не воровство или шпионаж, а реклама — бессмысленная и беспощадная.

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Google решила минимизировать количество недоброкачественной рекламы в приложениях, которая в том или ином виде препятствует использованию устройств. В данном случае речь идёт о рекламе, перекрывающей собой весь экран, объявлениях, которые прокручиваются в фоновом режиме, снижая автономность заражённого смартфона, а также баннерах, которые встраиваются в системные элементы и рассылаются самими приложениями в виде уведомлений с рекомендацией перейти по ссылке купить что-то или установить продвигаемый софт.

Как удалить рекламу из приложения

К настоящему моменту Google уже удалила из Google Play 600 приложений, нарушающих правила размещения в каталоге, но, судя по всему, этим дело не ограничится. Чтобы максимально эффективно выявлять программы-нарушители, разработчики компании разработали специальный набор алгоритмов, основанных на машинном обучении, которые в автоматическом режиме анализируют содержимое приложений из Google Play и, в случае обнаружения признаков «неконтекстной рекламы», как её называет Google, блокирует им доступ к каталогу.

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«По мере развития инструментов для обмана пользователей мы будем продолжать инвестировать в новые технологии обнаружения и предотвращения возникающих угроз. Это может быть деструктивная реклама, генерация недопустимого трафика и всё что угодно. Мы планируем и дальше совершенствовать нашу политику безопасности, делая нашу платформу и экосистему по-настоящему комфортной как для пользователей, так и для рекламодателей», — заявили в Google.

Чем хорош Android

Возможно, кому-то мои слова покажутся издёвкой, но, по-моему, в последнее время с Google творится что-то неладное. Неожиданно для себя я открыл, что компания начала как-то слишком ответственно относиться к своим продуктам и развивать их в правильном направлении. Чего только стоит Android 11, который к моменту релиза обзаведётся функцией автоматической активации ночной темы в зависимости от реального времени суток, функцией горячей смены банковских карт на экране блокировки перед оплатой через Google Pay, а также Google Play, который уже этим летом будет блокировать все приложения, которые занимаются отслеживанием вашего местопложения, если их разработчики не докажут Google, что это необходимо.

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Да, регулярные обновления Android – это, конечно, здорово, но именно из мелочей формируется позитивный опыт использования операционной системы. Думаю, Google сама прекрасно понимает, насколько это важно, но додумалась заняться повышением удобства своей платформы только сейчас. Ведь Google Play – это основа, на которой, по сути, базируется Android, и если приложения, которые туда попадают, не будут соответствовать высоким стандартам качества, платформа не сможет считаться по-настоящему здоровой и удобной. Не верю, что говорю это, но, кажется, я уже начинаю любить Google Play.