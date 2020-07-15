Google Maps для Android научились определять местоположение с помощью камеры

Несмотря на то что Apple уже довольно давно активно топит за дополненную реальность, никаких особенных подвижек в её развитии компания как-то не сделала, если не считать функции коррекции взгляда в FaceTime и оснащения iPad Pro 2020 ToF-сенсором. А вот кто действительно приложил руку к развитию этой технологии, так это Google. Поисковому гиганту удалось направить дополненную реальность не только на развлечения вроде 3д-животных, но и извлечь из неё практическую пользу, снабдив AR-режимом фирменные карты, чья функциональность недавно стала ещё шире.

Huawei показала замену Google Maps для своих смартфонов

Google Maps для Android в последнем обновлении, которое вышло на этой неделе, обзавелись функцией калибровки с помощью режима дополненной реальности. Она позволяет задействовать объектив камеры смартфона для более точного определения местоположения пользователя.

Как откалибровать Google Maps

Достаточно достать аппарат из кармана, запустить Google Maps, запустить AR-режим калибровки и отсканировать окружающее пространство. Карты сами на основе полученных данных определят видимые объекты и установят текущую местность.

Как поделиться геолокацией в Google Maps без адреса

В основе функции калибровки лежит функция «Просмотр улиц» и нейронная сеть, которую Google обучила определять строения, достопримечательности и другие объекты. В результате алгоритмы сопоставляют то, что они видят, с базой данных адресов и практически безошибочно определяют текущее местоположение пользователя.

Функция калибровки с помощью дополненной реальности должна применяться в ситуациях, когда использование GPS по какой-то причине невозможно. Такое бывает, например, в условиях плотной городской застройки, которую плохо пробивает сигнал.

Что общего у Google Maps и Apple Maps

Недавно аналогичная функция, кстати, появилась в Apple Maps. Apple обучила свои карты определять текущее местоположение с помощью встроенной в смартфон камеры. Правда, там не задействуется дополненная реальность, а используется режим Look Around, являющийся аналогом «Просмотра улиц» от Google и заранее заготовленные маршруты, которые формируют партнёры Apple.

Google Maps станет основой для игр под Android

Поскольку обновление Google Maps распространяется постепенно, пока сложно сказать, работает ли новый режим калибровки за пределами США. Во всяком случае, Apple Maps позволяют проводить фото-калибровку только в некоторых американских городах: Сан-Франциско, Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон (округ Колумбия), Сиэтл и Лас-Вегас.

Это ограничение связано с тем, что режим Look Around доступен только там, а «Просмотр улиц» в Google Maps – по всему миру. Поэтому есть все основания полагать, что откалибровать карты Google с помощью камеры AR и камеры, можно будет как в США, так и в России, и странах СНГ.

AR-режим в Google Maps

Откровенно говоря, мне очень импонирует подход Google к развитию своих сервисов и Google Maps, в частности. Несмотря на то что AR-режим, который появился в картах поискового гиганта ещё в прошлом году, не может работать дольше нескольких минут, поскольку нагружает и процессор, и аккумулятор, сам факт его наличия уже говорит о выдающихся результатах компании в области развития дополненной реальности.

Google делает панорамы в Google Maps ещё лучше и удобнее

Ни Apple, ни Яндекс, ни одна другая компания не смогла пока добиться того же результата, хотя и пытались. В отличие от Google Maps, все остальные карты либо предлагают виртуальную направляющую для движения по маршрутам в AR, либо не предлагают ничего. Поэтому, если Google удастся победить чрезмерный расход энергии, это будет самый настоящий прорыв.