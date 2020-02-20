Для Android обновления, кто бы что ни говорил, не имеют такого большого значения, как для iOS. Ведь даже после того, как смартфон перестаёт получать новые версии ОС, его поддержка не прекращается, потому что он всё ещё имеет свободный доступ к обновлениям большинства системных служб и приложений. Таким образом Google продолжает поддерживать актуальность аппаратов даже трёх- и пятилетней давности. Конечно, новых функций такие апдейты обычно не добавляют, но хотя бы позволяют пользователям не чувствовать себя владельцами устаревших и необновляемых гаджетов.

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В Android 11, первая тестовая сборка которой вышла вчера вечером, появился механизм, ограничивающий возможность приложений собирать в фоновом режиме данные о местоположении устройства. Это нововведение является системным и будет действовать вне зависимости от того, как устроен загруженный софт. Но поскольку данное ограничение очень важно с точки зрения обеспечения безопасности пользователей, в Google решили, что введут его повсеместно. Единственный способ сделать это – изменить политику безопасности Google Play, заставив разработчиков получать разрешение на фоновую активацию служб геопозиционирования у Google.

Что изменится в Google Play

«Внимательное изучение функции определения текущего местоположения большинства приложений показало, что им, как правило, не требуется соответствующее разрешение от пользователя для работы в фоновом режиме. Всё дело в том, что в системе не существует чёткого разделения на доступ к текущей геолокации в фоновом и активном режиме. Мы же хотим облегчить жизнь пользователей, не вынуждая их самостоятельно анализировать нужен приложению фоновый доступ к геолокации или нет», — объяснили в Google.

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Получается, что теперь разработчики, если они захотят, чтобы их приложения могли в фоновом режиме активировать службы геолокации, будут обязаны получать одобрение не у пользователей, которые чаще всего не обращают на раздаваемые привилегии никакого внимания, а у Google. В результате решать, достойна ли программа работать с текущим местоположением пользователя в фоне, будут цензоры Google Play. Они самостоятельно проверят функциональность приложения и, основываясь на ней, либо дадут ему такую возможность, либо заблокируют.

Какие приложения получат доступ к геолокации в фоне

При принятии решения цензоры должны будут ответить на следующие вопросы:

Предоставляет ли функция фонового геопозиционирования ценность для пользователя?

Ожидают ли пользователи, что приложение будет иметь доступ к их местоположению в фоновом режиме?

Служит ли функция фонового определения местоположения реализации основной цели приложения?

Возможна ли стабильная работа приложения без фонового доступа к местоположению?

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В результате приложения, которые обеспечивают безопасность пользователя и связываются с экстренными службами, скорее всего, получат право обращаться к текущему местоположению. То же самое относится к социальным сетям, которые задействуют службы геолокации, чтобы иметь возможность делиться геопозицией с друзьями. А вот приложения интернет-магазинов, скорее всего, доступ к фоновому определению местоположения не получат, потому что веских оснований для того, чтобы открывать им такую информацию, просто нет.

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Новая политика безопасности Google Play начнёт действовать 3 августа для всех новых приложений и 2 ноября – для тех, которые уже были размещены в каталоге ранее. Начиная с этих дат, разработчики будут должны подавать специальные заявки на возможность определения местоположения пользователей в фоновом режиме и, в случае если цензоры не найдут достаточных оснований для удовлетворения прошения, от соответствующего инструмента придётся отказаться. В противном случае, доступ таким программам в Google Play будет закрыт.