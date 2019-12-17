Удобство приложений и сервисов Google действительно сложно переоценить. YouTube, Google Maps, Google Assistant, Google Search – каждый из этих и многих других продуктов поискового гиганта считается лучшим в своём роде. Но успех пришёл к Google отнюдь не на ровном месте, а стал результатом тяжёлого труда сотен и тысяч инженеров и разработчиков, трудившихся над созданием фирменных сервисов компании. Другое дело, что нужно не только добиться успеха, но и сохранить его, чем Google, собственно, и занимается, постоянно совершенствуя фирменные службы.

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Google работает над новой функцией для приложения «Google Переводчик», которая позволит последовательно переводить надиктованный текст в режиме реального времени. Это нововведение может прийтись кстати, например, в диалогах с иностранцем, когда нужно быстро интерпретировать его речь на родной язык и наоборот. Нечто подобное недавно появилось в последнем обновлении Google Assistant, который получил полноценный режим перевода с возможностью для собеседника давать быстрые ответы.

Обновление «Google Переводчика»

Правда, пока вести полноценные диалоги с помощью «Google Переводчика» нельзя. Если два человека общаются друг с другом на разных языках, используя один смартфон, перед тем как произнести фразу, им придётся изменить направление перевода, например, с английского на испанский или с испанского на английский. На самом деле это несложно, ведь нужно всего лишь нажать на одну кнопку, но было бы куда лучше и удобнее, если бы сервис автоматически определял, на каком языке говорит пользователь, не вынуждая его вручную назначать свой язык.

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Пока функция последовательного перевода в «Google Переводчике» находится в стадии бета-тестирования, а потому недоступна в релизной версии приложения. Тем не менее, уже сейчас можно понять, по какому принципу будет работать нововведение. Достаточно выбрать языковую пару, зажать кнопку записи в нижней части экрана и надиктовать фразу, которую нужно перевести – перевод появится незамедлительно. При желании можно вывести на экран оригинальный текст, настроить его размер и даже выбрать тему (светлую или тёмную), а можно оставить всё как есть.

Как переводить речь в «Google Переводчике»

Прямо сейчас последовательный перевод в «Google Переводчике» позволяет переводить на 15 языков, среди которых есть и русский, против 40 языков и наречий у Google Assistant. Однако, скорее всего, к моменту появления функции в финальной версии приложения количество языков, на которые можно переводить речь, увеличится на несколько десятков. К тому же, пока не очень понятно, когда ждать релиза описываемого нововведения. Но, учитывая, что ничего принципиально сложного в его реализации нет, скорее всего, мы увидим «Google Переводчик» с поддержкой последовательного перевода уже в начале следующего года.

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Кому-то может показаться странным, что Google решила продублировать, по сути, одну и ту же функцию в двух своих сервисах, но это сделано исключительно для удобства пользователей. Если вы не пользуетесь «Google Переводчиком», вам будет достаточно просто вызвать Google Assistant и попросить его перевести ваш диалог с иностранцем либо поступить наоборот. Поэтому не будет ничего удивительного, если аналогичная функциональность вскоре появится в Google Maps и ещё каких-нибудь службах поискового гиганта.