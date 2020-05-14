Google Play рассылает пустые обновления приложений. Что делать

Обновления на Android – зверь довольно редкий и пугливый. Одни не видели его вовсе, а другие думали, что видели и не раз, хотя на самом деле это были обычные пустышки. Но если с системными апдейтами на Android всё действительно довольно плохо, то вот с обновлениями приложений из Google Play обычно никаких перебоев не случалось. Разработчики исправно тянули свою лямку, регулярно выпуская свежие версии своих программ, исправляя в них баги, уязвимости и снабжая их новыми функциями. Правда, недавно случилось нечто, и на пользователей посыпались пустые обновления.

Google сделала поиск в Google Play нормальным. Наконец-то

Первые жалобы на пустые обновления появились ещё в апреле, но как-то уж слишком выборочно. Из-за этого ни Google, ни большинство пользователей внимания на этот факт не обратили, сочтя его либо локальным сбоем, либо банальной выдумкой. Однако со временем проблема начала нарастать и о ней стали говорить всё чаще и больше, причём все – одно и то же. По словам затронутых пользователей, они регулярно стали получать десятки апдейтов для установленных приложений, которые, однако, не содержали ни описания произошедших изменений и даже не имели веса.

Пустые обновления в Google Play

Обычные обновления имеют небольшую стрелку, нажатие на которую открывает информацию обо всех изменениях и весе апдейта, чтобы пользователь мог сориентироваться в его ценности и решить, устанавливать его в отсутствие подключения к Wi-Fi просто по LTE или нет. В случае с фантомными патчами, которые сыплются на пользователей на постоянной основе, доставая их уведомлениями о необходимости загрузки, ничего такого нет. Просто в разделе обновления приложений появляются кнопки «Обновить» напротив каждого из установленных приложений без каких-либо описаний.

Google закрывает Google Play Music. Как перенести музыку в YouTube Music

Подробный анализ проблемы показал, что чаще всего фантомные обновления приходят для собственных приложений Google. Однако бывают и исключения. Поэтому однозначно сказать, откуда они вообще берутся и в чём их природа, довольно сложно. Тем не менее, сомнений в том, что это действительно сбой, практически нет. Дело в том, что обновления-пустышки могут появляться и каждый день, и по несколько раз в день, чего в обычных условиях не происходит, поскольку на разработку апдейта разработчикам нужно довольно много времени.

Как включить автообновление приложений

Если вы столкнулись с такой же проблемой, у нас для вас есть временное решение – автообновление.

Запустите Google Play и откройте контекстное меню свайпом от левого края экрана;

Перейдите в «Мои приложения и игры» и включите «Автообновление»;

Затем вернитесь в контекстное меню и откройте «Настройки»;

Здесь выберите параметр «Автообновление» и включите «Только по Wi-Fi»;

При желании можно ещё перейти в «Уведомления» и отключить рассылку уведомлений о доступных обновлениях.

Google добавила в Google Play функцию автоустановки новых приложений

После этого все приложения, которые есть у вас на смартфоне, будут обновляться строго в автоматическом режиме. А благодаря тому что мы разрешили обновление только по Wi-Fi, трафик мобильного интернета расходоваться не будет в принципе. То есть смартфон, подключившись к беспроводной сети, сам инициирует обновление, а поскольку мы ещё и отключили уведомления, то они не будут сыпаться на вас в течение дня по мере того, как фантомные обновления будут прибавляться.

Стоит ли включать автообновление в Google Play

Говорят, что автообновление – это очень ресурсоёмкая функция. Дескать, смартфон всё время вынужден поддерживать связь с Google Play, чтобы получать информацию о вышедших обновления и тут же их устанавливать. Однако, как показал мой личный опыт, никакого вреда зарядке это не наносит от слова совсем. Google так спроектировала механизм автообновления, что он потребляет энергии не больше, чем фоновая работа встроенных антивирусов «Сбербанка» и других банковских приложений. Поэтому смело включайте и пользуйтесь.