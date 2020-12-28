Google пообещала разогнать Chrome в следующем обновлении. Снова

Несмотря на серьёзные аппетиты Google Chrome относительно всего, что касается ресурсопотребления, особенных проблем с быстродействием у него не было никогда. По крайней мере, меня скорость работы браузера всегда устраивала на 100%. Однако самой Google так не казалось. Поэтому она то и дело старалась сделать так, чтобы Chrome работал ещё быстрее. Но, как это нередко случается, далеко не всегда планы оказываются претворены в жизнь, тем более что за их реализацию отвечают обычные люди, а не роботы.

Как Google Chrome изменился после обновления и почему его стоит установить всем

Разработчики Google выяснили, что исправление уязвимостей в одном из предыдущих обновлений привело к непроизвольному снижению быстродействия Chrome. Об этом стало известно не сразу, а только после выхода апдейта. Скорее всего, обнаружить даунгрейд на стадии тестирования не удалось, потому что падение скорости проявляло себя только в некоторых сценариях использования, не учтённых разработчиками. Логичным выходом из ситуации стал выпуск следующего обновления с исправлением, повышающим быстродействие браузера.

Производительность Google Chrome

Уязвимость, которая привела к снижению производительности Google Chrome, скрывалась в механизме, отвечающем за кэширование. Дело в том, что в Chrome 85 разработчики реализовали так называемый независимый кэш для каждого из сайтов, которые открываются в браузере. Это было необходимо для того, чтобы одна веб-страница не могла определить, запущена ли в данный момент другая. То есть без независимого кэша безопасность пользователей была под большим сомнением.

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Снижение быстродействия, к которому привело внедрение независимого кэша, оказалось незначительным и составило всего 2-4% в зависимости от сценария использования. Поэтому без использования специального измерительного инструментария заметить его самостоятельно пользователи не могли. Но поскольку даже такое падение считается недопустимым, учитывая, что оно произошло в результате исправления недостатков браузера, Google приняла решение сделать всё по уму и ускорить работу Chrome, как того ждут пользователи.

Обновление Google Chrome

Пока не понятно, составит ли прирост быстродействия те же 2-4%, либо окажется более существенным. С одной стороны, было бы логично просто привести всё в исходное состояние, но в таком случае не имело практического смысла оповещать об этом пользователей. Ведь как они не заметили двухпроцентного даунгрейда, так и не заметят двухпроцентного апгрейда. Поэтому будет не лишним рассчитывать на более ощутимый рост скорости работы Chrome, который Google в последнее время активно разгоняет, пытаясь конкурировать с Safari.

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Когда именно стоит ждать обновление, увеличивающее скорость работы Chrome, пока неизвестно. Вряд ли Google выпустит его вне плана – так выходят только экстренные патчи безопасности, — а значит, стоит ориентироваться на стандартные сроки. Как правило, они составляют примерно полтора-два месяца. Поэтому я бы предложил ждать апдейт примерно к концу января. За это время разработчики Google проведут необходимые работы по отладке и выпустят свежую сборку, которая будет лишена недостатков предыдущих.