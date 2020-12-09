Google позволит отключать синхронизацию в Chrome

Синхронизация в Chrome – это великая вещь. Именно благодаря ей мобильная и настольная версии браузера могут работать как единый инструмент, коим они, по сути, и являются. Благодаря синхронизации все наши логины и пароли, платёжные карты, адреса доставки и многое-многое другое доступны как на десктопе, так и в смартфоне. Не представляю, как бы я жил, если бы мне пришлось сохранять данные авторизации, пластиковых карт и остальные личные данные хотя бы по два раза. Но есть у синхронизации как минимум один недостаток, который разработчики Google – вот же зайки – пообещали устранить.
Как Google Chrome изменился после обновления и почему его стоит установить всем
Думаю, все хотя бы раз задумывались о том, что было бы удобно не синхронизировать некоторые данные с другими своими устройствами, а сохранить их только на одном. Например, не загружать в память десктопного Chrome, которым пользуются все члены семьи, данные авторизации в вашей учётной записи во ВКонтакте, особенно, если вы пользуетесь ей только на смартфоне (ну а вдруг?). Поэтому Google решила сделать синхронизацию между разными устройствами необязательной, позволив обмениваться данными выборочно.
Сохранение пароля в Chrome без синхронизации
По словам разработчиков Google, в ближайшие несколько месяцев компания планирует позволит вам входить в свою учётную запись на разных устройствах, но при этом не включать функцию синхронизации. В результате вы будете иметь доступ ко всем данным, доступным в рамках аккаунта Google: данным авторизации, платёжной информации, истории поисковых запросов, письмам в Gmail и т.д. Но при этом вы сможете сделать так, чтобы данные с устройства с отключенной синхронизации, не добирались до других ваших устройств. В общем, удобно.
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Объясню на пальцах:
- Допустим, вы регистрируетесь на каком-то сайте через десктопный Chrome.
- Когда встроенный менеджер паролей предложит вам сохранить логин и пароль, вы сможете выбрать место сохранения.
- Это может быть либо устройство, либо аккаунт Google (с функцией синхронизации данных между устройствами).
Где Chrome хранит пароли
Удобно ли это? Очень удобно. Таким образом можно будет, во-первых, не синхронизировать ненужную историю поисковых запросов, а, во-вторых, обеспечить собственную конфиденциальность. Ведь зачастую стационарными компьютерами дома могут пользоваться сразу несколько членов семьи, тогда как смартфон всё-таки является для многих из нас более приватным устройством, которому можно доверить более сокровенные сведения.
Google рассказала, что нового будет в следующем обновлении Chrome
Правда, пока сложно сказать, как новая задумка Google будет реализована технически. Ведь данные, которые не сихронизируются, тоже нужно где-то хранить. Но по факту у Google есть два варианта: либо создать в самом Chrome зашифрованную область, которая будет активироваться на каждом устройстве в отдельности и куда будут сгружаться все конфиденциальные данные, либо поделить аккаунт Google на защищённые и независимые друг от друга сегменты, которые будут определять устройство, на котором произошёл вход, и подтягивать соответствующие данные туда.