Google позволит отключать синхронизацию в Chrome

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Иван Кузнецов 0

Синхронизация в Chrome – это великая вещь. Именно благодаря ей мобильная и настольная версии браузера могут работать как единый инструмент, коим они, по сути, и являются. Благодаря синхронизации все наши логины и пароли, платёжные карты, адреса доставки и многое-многое другое доступны как на десктопе, так и в смартфоне. Не представляю, как бы я жил, если бы мне пришлось сохранять данные авторизации, пластиковых карт и остальные личные данные хотя бы по два раза. Но есть у синхронизации как минимум один недостаток, который разработчики Google – вот же зайки – пообещали устранить.

Chrome

Chrome получит новый режим синхронизации данных

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Думаю, все хотя бы раз задумывались о том, что было бы удобно не синхронизировать некоторые данные с другими своими устройствами, а сохранить их только на одном. Например, не загружать в память десктопного Chrome, которым пользуются все члены семьи, данные авторизации в вашей учётной записи во ВКонтакте, особенно, если вы пользуетесь ей только на смартфоне (ну а вдруг?). Поэтому Google решила сделать синхронизацию между разными устройствами необязательной, позволив обмениваться данными выборочно.

Сохранение пароля в Chrome без синхронизации

Синхронизация в Chrome

Chrome позволит отключить синхронизацию

По словам разработчиков Google, в ближайшие несколько месяцев компания планирует позволит вам входить в свою учётную запись на разных устройствах, но при этом не включать функцию синхронизации. В результате вы будете иметь доступ ко всем данным, доступным в рамках аккаунта Google: данным авторизации, платёжной информации, истории поисковых запросов, письмам в Gmail и т.д. Но при этом вы сможете сделать так, чтобы данные с устройства с отключенной синхронизации, не добирались до других ваших устройств. В общем, удобно.

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Объясню на пальцах:

  • Допустим, вы регистрируетесь на каком-то сайте через десктопный Chrome.
  • Когда встроенный менеджер паролей предложит вам сохранить логин и пароль, вы сможете выбрать место сохранения.
  • Это может быть либо устройство, либо аккаунт Google (с функцией синхронизации данных между устройствами).

Где Chrome хранит пароли

Сохранение паролей

Chrome позволит сохранять пароли на одном устройстве без синхронизации с остальными

Удобно ли это? Очень удобно. Таким образом можно будет, во-первых, не синхронизировать ненужную историю поисковых запросов, а, во-вторых, обеспечить собственную конфиденциальность. Ведь зачастую стационарными компьютерами дома могут пользоваться сразу несколько членов семьи, тогда как смартфон всё-таки является для многих из нас более приватным устройством, которому можно доверить более сокровенные сведения.

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Правда, пока сложно сказать, как новая задумка Google будет реализована технически. Ведь данные, которые не сихронизируются, тоже нужно где-то хранить. Но по факту у Google есть два варианта: либо создать в самом Chrome зашифрованную область, которая будет активироваться на каждом устройстве в отдельности и куда будут сгружаться все конфиденциальные данные, либо поделить аккаунт Google на защищённые и независимые друг от друга сегменты, которые будут определять устройство, на котором произошёл вход, и подтягивать соответствующие данные туда.

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