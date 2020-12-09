Google позволит отключать синхронизацию в Chrome

Синхронизация в Chrome – это великая вещь. Именно благодаря ей мобильная и настольная версии браузера могут работать как единый инструмент, коим они, по сути, и являются. Благодаря синхронизации все наши логины и пароли, платёжные карты, адреса доставки и многое-многое другое доступны как на десктопе, так и в смартфоне. Не представляю, как бы я жил, если бы мне пришлось сохранять данные авторизации, пластиковых карт и остальные личные данные хотя бы по два раза. Но есть у синхронизации как минимум один недостаток, который разработчики Google – вот же зайки – пообещали устранить.

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Думаю, все хотя бы раз задумывались о том, что было бы удобно не синхронизировать некоторые данные с другими своими устройствами, а сохранить их только на одном. Например, не загружать в память десктопного Chrome, которым пользуются все члены семьи, данные авторизации в вашей учётной записи во ВКонтакте, особенно, если вы пользуетесь ей только на смартфоне (ну а вдруг?). Поэтому Google решила сделать синхронизацию между разными устройствами необязательной, позволив обмениваться данными выборочно.

Сохранение пароля в Chrome без синхронизации

По словам разработчиков Google, в ближайшие несколько месяцев компания планирует позволит вам входить в свою учётную запись на разных устройствах, но при этом не включать функцию синхронизации. В результате вы будете иметь доступ ко всем данным, доступным в рамках аккаунта Google: данным авторизации, платёжной информации, истории поисковых запросов, письмам в Gmail и т.д. Но при этом вы сможете сделать так, чтобы данные с устройства с отключенной синхронизации, не добирались до других ваших устройств. В общем, удобно.

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Объясню на пальцах:

Допустим, вы регистрируетесь на каком-то сайте через десктопный Chrome.

Когда встроенный менеджер паролей предложит вам сохранить логин и пароль, вы сможете выбрать место сохранения.

Это может быть либо устройство, либо аккаунт Google (с функцией синхронизации данных между устройствами).

Где Chrome хранит пароли

Удобно ли это? Очень удобно. Таким образом можно будет, во-первых, не синхронизировать ненужную историю поисковых запросов, а, во-вторых, обеспечить собственную конфиденциальность. Ведь зачастую стационарными компьютерами дома могут пользоваться сразу несколько членов семьи, тогда как смартфон всё-таки является для многих из нас более приватным устройством, которому можно доверить более сокровенные сведения.

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Правда, пока сложно сказать, как новая задумка Google будет реализована технически. Ведь данные, которые не сихронизируются, тоже нужно где-то хранить. Но по факту у Google есть два варианта: либо создать в самом Chrome зашифрованную область, которая будет активироваться на каждом устройстве в отдельности и куда будут сгружаться все конфиденциальные данные, либо поделить аккаунт Google на защищённые и независимые друг от друга сегменты, которые будут определять устройство, на котором произошёл вход, и подтягивать соответствующие данные туда.