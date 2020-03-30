Думаю, вы не раз обращали внимание на то, что снимки, сделанные через Instagram для Android, неизменно оказываются хуже, чем если загружать в сервис фотографию, снятую штатным приложением. Всё дело в том, что разработчики могут задействовать только три функции камеры: фотосъёмка, запись видео и активация вспышки. Все остальные возможности, в том числе зум, использование алгоритмов постобработки и многое другое, им остаётся недоступным. Однако Google решила, что теперь, когда камера стала основным компонентом любых смартфонов, ограничивать софт в её использовании будет совершенно неправильно.

Приложение Google Камера с портретным режимом вышло для недорогих Android

Google планирует расширить возможности системного интерфейса CameraX, который отвечает за предоставление сторонним приложениям доступа к возможностям камеры смартфона. Это позволит им задействовать разные объективы, менять разрешение фото- и видео, применять продвинутые надстройки вроде ночного режима, HDR+, портретного режима и т.д. В результате такие приложения, как Instagram, WhatsApp, Facebook и «ВКонтакте», где есть встроенная функция съёмки, смогут выдавать более качественные фотографии и видеоролики. Но это ещё не всё.

Приложения камеры для Android

Так уж получилось, что для Android существует великое множество приложений для фотографирования от независимых разработчиков, которые предлагают дополнительные возможности, но при этом зачастую оказываются лишены доступа к части штатным. Из-за этого почти идеальные программы, позволяющие чётко подстраивать показатели выдержки, светосилы и других показателей, оказываются лишены возможности снимать замедленное видео или активировать ToF-сенсор, отвечающий за распознавание трёхмерных объектов и обеспечивающий более естественный и сочный эффект боке в портретных фотографиях.

Самые дешёвые смартфоны с хорошими камерами

Почему, спрашивается, сторонние разработчики сами не могли добавить в приложения недостающие функции? Ну, на самом деле на это есть как минимум одна, но вполне весомая причина, которая состоит в несоразмерности трудозатрат и целесообразности. Положим, разработчики Instagram могут добавить в приложение возможность активации съёмки на ультраширокоугольный объектив или поддержку портретного режима. Но стоит ли оно того? Ведь зачастую пользователи выбирают фотографию для публикации из имеющихся, а не делают одну и не отправляют её тут же в ленту. Поэтому вероятнее всего, что большинство предпочтёт использовать штатное приложение камеры, а расширенные возможности камеры из Instagram будут простаивать и не дадут должной конверсии в установки.

Как снимать в 4К на Самсунг

Правда, есть небольшая загвоздка. Сейчас некоторые производители намеренно ограничивают независимых разработчиков в возможности обращаться к штатным функциям своих смартфонов. Так поступает, например, Samsung, которая не позволяет сторонним приложениям камеры вести съёмку в 4К при 60 кадрах в секунду, снижая для них показатель частоты смены кадров в два раза. В результате какое бы крутое приложение для съёмки вы не установили, получить на выходе видеоролик аналогичного качества и фреймрейта у вас не выйдет. Значит, Google предстоит как-то убедить производителей отказаться от своих принципов, иначе большого толка от её новой инициативы не будет.

Google рассказала, как вторая камера делает портретные фото лучше

Однако очень важно понимать, что вся эта история – о расширении возможностей приложений на конкретных смартфонах, а не наоборот. То есть приложения Instagram, Facebook и других сервисов смогут задействовать режим Night Shift на Google Pixel, но при этом не принесут его на другие смартфоны, где оно по умолчанию отсутствует. Это очень филигранный подход, который, с одной стороны, сделает использование Android-смартфонов удобнее, а, с другой, не позволит уравнять возможности аппаратов разных производителей, выгодно отличавшихся друг от друга кардинально разным подходом к созданию штатного софта.