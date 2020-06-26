Google представила крупное обновление «Google Фото»

«Google Фото» — один из самых крутых сервисов Google. Мало того, что он позволяет бесплатно хранить фотографии в высоком качестве, так ещё и представляет собой умный и очень понятный каталог, в котором очень удобно искать сохранённые ранее снимки. Особенно круто, что сервис сам распознаёт лица, события и местности и группирует фотографии конкретных людей, животных и явлений. Достаточно написать в поиске «Отпуск 2019», «Турция» или «Тузик», как умные алгоритмы найдут все совпадения. Но, оказывается, «Google Фото» можно сделать ещё лучше.

«Google Фото» позволит зуммировать уже отснятые видео

Google выпустила крупное обновление «Google Фото» (скачать) для Android, в котором переработала дизайн приложения и расширила его функциональные возможности.

Обновление Google Фото

Первое, что бросается в глаза, — это не столько перерисованный интерфейс который стал ещё проще и легче, сколько изменившееся количество вкладок в нижней части. Теперь их стало три, а не четыре как раньше. Google скрыла вкладку «Для вас» с главной страницы, перенеся её в раздел «Воспоминания». Поэтому теперь на главном экране доступны три основных раздела: «Фото», где хранятся все снимки и видеозаписи в хронологическом порядке, «Найти», которая заменила поисковую строку сверху, и «Библиотека», которая исполняет роль почившей вкладки «Альбомы».

Несмотря на кажущуюся логичность и интуитивность предыдущего варианта компоновки интерфейса, новое сочетание сделает использование «Google Фото» удобнее. Дело в том, что во вкладке «Найти» теперь представлено множество новых инструментов поиска. Во-первых, здесь будут доступны иконки людей, животных и событий, которые были запечатлены на фото и видео. Во-вторых, появилась возможность искать по городам, в которых вы побывали. И, в-третьих, появилась специальная карта, на которой будут отображаться снимки, сделанные вами в разных городах и странах.

Как сохранять фотографии из чатов WhatsApp в «Google Фото»

Вообще, Google очень хорошо поработала над интерактивной составляющей интерфейса. Это хорошо заметно на примере того, как по мере пролистывания фотографий во вкладке «Найти» точки перемещаются по карте, указывая на происхождение кадра. Не то чтобы это было очень важно, но иногда бывает интересно посмотреть, куда вас заносило. Такая фишка будет особенно актуальна для путешественников, которые постоянно перемещаются, а потом не могут найти снимок из конкретной местности.

Зачем нужны сторис

Во вкладке «Фото» будет усилена роль сторис. Это небольшие видеоролики или подборки склеенных фотографий, которые относятся к одному и тому же событию. Они будут располагаться в верхней части экрана и напоминать о чём-то из вашего прошлого. На самом деле очень удобная штука, потому что сам я никогда не листаю свои старые фотографии, которых скопилось уже несколько тысяч, а вот такой формат напоминаний о произошедших событиях позволяет немного поностальгировать и вспомнить моменты, о которых успел забыть.

Google отправляла видео из сервиса «Google Фото» случайным людям

Несмотря на то что Google уже выпустила обновление, оно распространяется постепенно и может быть недоступно некоторым пользователям. Это делается для того, чтобы иметь возможность отозвать апдейт в случае обнаружения каких-либо проблем в работе нововведений. Однако, если всё пройдёт гладко, очевидно, что уже в ближайшие 5-7 дней обновление доберётся и до вас. Ну, а если вы не хотите ждать и вам не терпится опробовать новые функции «Google Фото», скачайте APK-файл сервиса отсюда и установите себе на смартфон. Он заменит исходное приложение и будет обновляться как и прежде.