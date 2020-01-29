«Google Переводчик» — явно не тот сервис, которому нужны постоянные обновления. Нет, конечно, повышение точности интерпретации языков или понимания контекста, от которого может напрямую зависеть перевод, ему явно не помешает. Другое дело интерфейсные нововведения. Если подумать, то что там вообще можно улучшать? Ведь всё, что нужно от переводчика, — это окно для вставки иностранного текста и выпадающее меню языковых пар. Долгое время Google так и думала, однако в какой-то решила расширить функциональные возможности «Переводчика», снабдив его новым режимом.

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Новый режим, о котором идёт речь, представляет собой аналог функции Recorder, доступной пользователям Google Pixel 4. Собственно, он и занимается тем же самым, что и его прототип, – записывает речь, превращает её в текст, а затем переводит на выбранный пользователем язык вне зависимости от языка оригинала. Таким образом можно переводить не только отдельные слова или выражения, но и целые лекции, что особенно будет удобно иностранным студентам, чьё знание языка, на котором говорит лектор, далеко от идеального.

Обновление Google Переводчика

В отличие от классического режима работы «Google Переводчика», когда сервис может переводить текст автономно, новая функция требует обязательного подключения к интернету, однако проверить её работу пока нельзя, потому что распространение ещё не началось. Скорее всего, появление этого требования проистекает из потенциально больших объёмов информации, которые придётся обработать сервису. Ведь тут ему нужно не просто выполнить перевод, но ещё и распознать речь, исключить возможные речевые ошибки, и только после этого начать его интерпретировать.

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На первых порах «Google Переводчик» будет работать в режиме перевода речи только на 15 языках, среди которых есть и русский, против примерно двух сотен в обычном режиме. Тут, опять же, сказалась необходимость производить распознавание речи. Казалось бы, что тут такого, ведь сегодня функция диктовки есть в большом количестве приложений. Но дело в том, что «Google Переводчик» может транскрибировать действительно длинные речевые конструкции с присущими им паузами и звуками-паразитами, не останавливаясь.

Перевод через Google Assistant

Немногие знают, что поддержкой похожей функции обзавёлся и Google Assistant. Правда, там нововведение имеет некоторые отличия и, соответственно, иное предназначение. Голосовой помощник позволяет не просто транскрибировать текст для перевода, а буквально вести диалог на разных языках. Для этого нужно запустить специальный режим, который пока находится в тестовом режиме, а затем наговорить в микрофон то, что нужно. После этого производится перевод и возможность ответить на родном языке с последующим переводом предоставляется второму участнику диалога.

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Все эти функции, которые Google внедряет в свои сервисы, способны серьёзно облегчить взаимодействие людей, не говорящих на одном языке. При этом, по сути, и Google Assistant, и «Google Переводчик» могут исполнять одну и ту же роль, способствуя выстраиванию диалога иностранцев друг с другом. Но зачем, в таком случае, Google продублировала функциональность два раза? А затем, чтобы дать пользователям возможность выбирать, чем именно они хотят пользоваться, без необходимости устанавливать ненужное приложение.