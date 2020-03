Приложение «Google Камера» долгое время считалось эталонным решением для Android-смартфонов. Поддержка ночного режима, качественная портретная съёмка и продвинутые алгоритмы стабилизации изображения – всё это делало его реально лучшим, ведь никто другой не мог предложить настолько же качественной реализации всех этих функций. Единственным недостатком «Google Камеры» была ограниченная совместимость только со смартфонами Pixel. Однако недавно на разработчиков поискового гиганта снизошло озарение, и они решили, что пора представить отдельную версию приложения для недорогих аппаратов, вынужденных довольствоваться довольно посредственными решениями для фото- и видеосъёмки.

Camera Go представляет собой упрощённую версию оригинальной «Google Камеры» и, как, вероятно, ясно из названия, предназначается только для смартфонов под управлением Android Go. Это ультрабюджетные устройства с небольшим объёмом оперативной памяти – как правило, 1 ГБ – и довольно проходными характеристиками. Из-за этого обычные версии программ на них работают не самым лучшим образом, но Google создала специальную линейку приложений с приставкой Go, которые ей удалось максимально облегчить и заставить буквально летать наравне с флагманами. Но вернёмся к Camera Go.

Интерфейсное оформление Camera Go выполнено в той же стилистике, что и «Google Камера». Правда, расположение некоторых элементов немного отличается. Например, кнопка спуска затвора располагается чуть выше, — над строкой переключения режимов. Тем не менее, как и оригинал, Camera Go является не просто надстройкой, как большинство приложений камеры, а глубоко интегрирована в операционную систему и буквально выжимает из фотографического модуля все соки. В результате на выходе получаются реально качественные фото, в том числе в портретном режиме съёмки. Жаль только, ночной режим Night Shift, который высветляет кадр, не завезли.

В своё время для «Google Камеры» разработчики компании Google спроектировали особую двухпиксельную систему оценки глубины кадра, когда каждый пиксель делился надвое и как бы воспринимал изображение с разных ракурсов, создавая своеобразный эффект параллакса. То есть, по сути, камера делала не один снимок, а два, а затем совмещала их друг с другом для получения объёма и последующего размытия заднего фона за объектом съёмки. Благодаря этому получалось делать портретные фото на одиночную камеру. Аналогичным образом работает и Camera Go.

То, что удалось сделать Google, — реально круто, потому что до настоящего момента пользователи смартфонов на базе Android Go воспринимали их в основном в качестве звонилок, ведь ни о какой фотосъёмке речи идти не могло. Ну, в конце концов, что получится у камеры на 8 Мп и матрицей с комариный глаз? Понятное дело, что при таком наборе было уже за счастье, если фотография получалась хотя бы не пересвеченной или не в расфокусе. Однако Camera Go за счёт продвинутых программных алгоритмов сможет не только раскрыть потенциал фотокамер бюджетных устройств, но даже приукрасить их.

Представив Camera Go, Google, по сути, дала пользователям со всего мира резонную причину купить смартфон на Android Go. Понятное дело, что от второго телефона, на роль которых их обычно приобретают, редко кто требует выдающихся фотографических возможностей. Однако детям, пенсионерам и не самым привередливым пользователям возможность вести качественную фотосъёмку будет как минимум не лишней. В скором времени Camera Go станет доступна в Google Play и те, кто пользуется совместимыми смартфонами, смогут оценить её лично.