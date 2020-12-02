Google представила приложение-переводчик для Google Ассистента. Что это и как работает

Несмотря на то что экосистема Google практически не завязана на аппаратных элементах, она совершенно самодостаточно. Благодаря глубокой совместимости фирменных сервисов, Google может жонглировать ими и так, и сяк, совмещая их друг с другом и формируя в результате качественно новый продукт. Чего только стоит интеграция «Google Переводчика» и «Google Ассистента», который благодаря функции перевода стал просто незаменимым помощником в путешествиях. Поэтому логично, что многие захотели иметь быстрый доступ к переводчику, не обращаясь к ассистенту напрямую. Теперь это можно сделать.

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Google выпустила в Google Play приложение-ярлык переводчика, вычленив его из Google Ассистента. Установив его, пользователи смогут пользоваться встроенной функцией перевода, не запуская голосового помощника. Таким образом можно будет с удобством взаимодействовать с людьми, говорящими на иностранном языке.

Переводчик Google Ассистента

Он будет в реальном времени переводить вашу речь на их язык, а их – на ваш. Правда, пока приложение могут скачать не все. Во всяком случае, для моего Honor View 20 оно недоступно, что вполне можно связать как с ограничениями, установленными Google, так и с санкциями, которые США наложили на Huawei.

Может показаться странным, что Google решила сделать отдельный ярлык для переводчика из Google Ассистента, поскольку у неё уже есть отличное приложение Google Переводчик. Однако смысл в этом был. Дело в том, что Google Переводчик хорошо работает только с переводом текстов, а синхронно переводить диалоги ему не под силу.

Но что может показаться ещё более странным, так это то, что вы до сих пор не подписаны на Сундук Алибабы. Это телеграм-канал, куда каждый день выкладывают самые топовые товары с АлиЭкспресс. Иногда там попадается такая дичь с Али, что можно просто ходить туда кайфовать от того, на что вообще способны китайцы.

В случае с режимом перевода для Google Ассистента всё не так. Его интерфейс изначально включает в себя пару микрофонов для говорящих на разных языках, по нажатию на которые они смогут наговаривать нужный текст, а переводчик – переводить его в реальном времени.

Как переводить диалоги через Google Ассистент

Кроме того, приложение-ярлык для перевода в реальном времени имеет три режима:

Автоматический

Ручной

Текстовый

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В авторежиме Google Ассистент непрерывно слушает то, о чём вы говорите со своим собеседником и последовательно это переводит. Он подойдёт тем, кто хорошо знает предмет обсуждения и быстро формирует предложения.

Ручной режим предполагает перевод только по нажатию на кнопки микрофонов. Он пригодится тем, кто, возможно, не уверен в том, что хочет сказать, и хочет обсудить это с близким человеком, дабы не ляпнуть чего-нибудь лишнего.

Ну, и текстовый режим, как вы, вероятно, понимаете, пригодится тем, кто предпочитает не говорить, а писать. Он пригодится людям с нарушениями слуха или проблемами с речью, а также в случае, если Google Ассистент неправильно понимает то, что произносит говорящий.

Переводчик в реальном времени

Активация переводчика-Ассистента происходит довольно просто. Достаточно просто нажать на ярлык и произнести что-то вроде: «Помоги мне говорить на тайском». Само собой, можно выбрать любой из нескольких десятков языков, с которыми работает Google Ассистент. Это все основные мировые языки и наречения, поэтому проблем с общением с иностранцами возникнуть совершенно точно не должно.

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Стоит ли ради этого устанавливать отдельный ярлык? Честно говоря, не знаю. Например, я не очень часто пользуюсь функцией перевода, поэтому мне бы не хотелось, чтобы лишняя иконка занимала место на экране моего смартфона. Единственный сценарий, в котором ярлыку есть применение, — это поездка в отпуск в страну, где вообще никак не говорят на английском или русском. В остальных случаях делать ему на устройстве попросту нечего.