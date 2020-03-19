Не проходит и дня, когда появляется сообщение о новой закрытой границе или отмененном мероприятии. Все это связано с бушующим в мире коронавирусом. Новости иногда больше напоминают сводки с фронта боевых действий. В таком мире нам придется пожить какое-то время. Казалось бы, сиди дома и наслаждайся онлайном, в том числе, нашим сайтом, но нет. Тут тоже возникают трудности. Виной тому нехватка сотрудников, и вслед за переносом создания и продакшена сериалов, ограничения ложатся на обновления Google Chrome. Как такое может быть, если релиз никогда не откладывался? А самое главное, когда обновления все же начнут выходить?

Обновления Google Chrome

Вот уже несколько лет Google Chrome получает обновления с завидным постоянством. В итоге пользователи получают новые, новые и новые функции. Происходит это каждые шесть недель и отклонения обычно не превышали пары дней. В целом график выдерживался и это было очень приятно.

Следом за такой периодичностью начали выходить обновления и для Chrome OS. Это тоже было приятно, так как такая скорость достаточно высока для обеспечения безопасности. Ну, и конечно, пользователи знали, когда можно будет накатить новинку.

Теперь из-за глобальной эпидемии или проще сказать пандемии, этот механизм сломался. Правда, есть одно ”но”. Пользователи все равно будут в безопасности. Прекратятся только обновления браузера, но это не коснется исправлений безопасности. Можно сказать, что компания сократила расходы ресурсов в сложных условиях, но не в ущерб самому главному — безопасности.

В последнее время с безопасностью у Google все очень даже не плохо. Вот доказательство.

Информация о том, что грядут изменения, появилась в блоге Chrome Releases.

«Из-за скорректированных графиков работы в настоящее время мы приостанавливаем будущие выпуски Chrome и Chrome OS . Наши главные цели — обеспечить, чтобы они оставались стабильными, безопасными и надежно работающими для всех, кто от них зависит. Мы продолжим расставлять приоритеты для любых обновлений, связанных с безопасностью, которые будут включены в Chrome 80».

Когда должно было выйти обновление Google Chrome

Бета-версия Google Chrome 81 вышла еще в прошлом месяце, но ей так и не суждено стать полноценной. Изначально ее релиз должен был состояться еще позавчера — 17 марта 2020 года. Если бы оно вышло сегодня-завтра, никто бе не заметил отклонения от графика, но своим заявлением Google дала понять, что версия совсем не готова. Судя по всему, работу над ней она прекратила еще пару недель назад.

До выхода Chrome OS время еще есть. Ее релиз должен был состояться 24 марта, но заявление компании распространяется и на нее. Соответственно, ждать выхода обновления для Chrome OS тоже не стоит.

Давайте вспомним, что появилось в предыдущем обновлении Google Chrome.

Когда выйдет обновление Google Chrome 81

Точной информации об этом нет. Кто-то говорит о сроках карантина в несколько недель, а кто-то — в несколько месяцев. Большинство прогнозов в сроках не превышает трех месяцев, но точной уверенности в этом быть не может.

В первую очередь, сказать с уверенностью нельзя из-за того, что коронавирус, который сейчас идет по планете, даже не думает останавливаться. Каждый день он заражает несколько тысяч человек. Их количество уже достигло 215 000 человек при почти более чем 8 700 умерших.

А вы знаете, как отличить коронавирус от гриппа и простуды?

Помочь в его остановке могла бы вакцина, но пока о ней известно только то, что ей занимаются. Когда она будет готова, вообще непонятно. Учитывая сколько времени надо на клинические испытания, ждать нам еще долго.

Скорее всего, процесс работы крупных компаний сможет оптимизироваться и подстроиться под удаленную работу сотрудников, но на это тоже надо время. При этом, мне кажется, что стабильный выход обновлений начнется еще до окончания пандемии.

Почему сотрудников переводят на домашнюю работу

Каждый человек в каждом городе по дороге на работу достаточно близко контактирует с сотнями, если не тысячами, человек в транспорте. С десятками или сотнями он контактирует в офисе. Есть еще и люди, контакт с которыми максимально близкий — рукопожатия, встреча у кулера, передача документов, кнопки лифта и тому подобное. А вообще, надо бояться не вируса, а равнодушных к нему людей. Наш коллега Александр Богданов доказал это на своем примере.

Существует показатель R0, который определяет предположительное число людей, которые заразятся после контакта с инфицированным пациентом. Для некоторых заболеваний, вроде кори, он составляет 12-14. Для коронавируса R0 составляет ”всего” 2,2-4,6. И пусть это относительно немного, но риски все равно очень большие и в этой ситуации лучше перестраховаться.

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Такая перестраховка неминуемо приводит к сбоям в корпоративных коммуникациях. Конечно, есть мессенджеры, видеосвязь и прочие средства коммуникации, но они не всегда эффективны. Иногда куда проще просто обернуться и поговорить с человеком, а не вести получасовую переписку. Плюс, никто не отменял общие собрания, которые стали еще более сложными в условиях работы из дома.

Когда все наладится, мы снова получим обновления, презентации, конференции и все остальное, к чему мы так привыкли. Пока надо просто подождать и потерпеть.