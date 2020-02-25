Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, гласит знаменитое латинское изречение и как нельзя лучше характеризует отношения между коммерческими предприятиями. Если мелкие компании, рассорившись с бывшими партнёрами, банально не могут себе позволить продолжать с ними сотрудничать, то перед крупными этот вопрос обычно даже не стоит. Поэтому нет ничего необычного в том, что Apple продолжала закупать у Samsung аккумуляторы и дисплеи для своих iPhone даже во время судебных тяжб, а Google, хоть и сотрудничает с Microsoft, но настоятельно рекомендует пользователям Edge переходить на Chrome.

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На этой неделе пользователи браузера Edge от Microsoft обратили внимание, что Google встроила во все свои онлайн-сервисы уведомления с рекомендациями перейти на Chrome. Предложение может появиться как при прохождении авторизации, так и в виде самостоятельного баннера, который всплывает прямо в интерфейсе независимо от того, какие действия выполняются в данный момент. При это пользователям других браузеров такие предложения не поступают. Во всяком случае, ни в Safari, ни в «Яндекс.Браузере» их на момент выхода публикации нет.

Чем Chrome лучше Microsoft Edge

Чтобы повысить эффективность этой — очевидно, рекламной – кампании, Google решила, что недостаточно просто рекомендовать пользователям конкурирующего браузера отказаться от него в пользу фирменного. Поэтому в компании постарались учесть все преимущества Chrome над Edge и рассказать о них в уведомлениях так, чтобы это было и коротко, и одновременно полезно. Теперь всякий раз, когда пользователи Edge будут открывать Google Docs, они будут получать рекомендацию пересесть на Chrome, потому что там доступен офлайн-режим, а когда они будут пользоваться Google Translate, они увидят предложение установить Chrome и пользоваться встроенным переводчиком.

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Конечно, эти уведомления не наносят пользователям никакого вреда, да и сама Google имеет полное право продвигать одни свои сервисы через другие. Но, с другой стороны, довольно необычно осознавать, что вся эта реклама направлена исключительно на тех, кто пользуется Edge, при этом совершенно не затрагивая других. Это даёт основания полагать, что поисковый гигант и впрямь чувствует какую-то угрозу своему благополучию, которая проистекает из конкурентоспособности браузера Microsoft.

Проблемы Google Chrome

Есть ли у Google реальные причины для беспокойства? Ну, мне кажется, что расслабляться как минимум не стоит. Ведь Edge мало того, что построен на базе того же движка, что и Chrome, но и, по сути, имеет довольно близкую к своему прототипу внешность и функциональность, что для некоторых пользователей может стать основной причиной для перехода к конкурентам. Ситуация усугубляется ещё и тем, что Edge принадлежит Microsoft, у которой есть выход на колоссальную аудиторию пользователей. А значит, дело остаётся за малым. При условии грамотной стратегии продвижения Edge рискует отхватить изрядную долю рынка браузеров, чего Google, много лет остававшейся абсолютным лидером, совершенно не нужно.

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Лично я имею давний опыт использования Chrome и меня категорически не устраивает то, насколько неэффективно он распределяет ресурсы компьютера. Несмотря на то что к расходованию оперативной памяти у меня как раз претензий нет, я периодически замечаю, как он сильно нагружает процессор моего MacBook Air и провоцирует включение системы охлаждение, шум которой сильно раздражает и мешает спокойному использованию. Поэтому, если бы я наверняка знал, что Microsoft удалось победить этот недостаток, возможно, я бы и сам перешёл на Edge, если бы использовал Safari в качестве основного браузера.