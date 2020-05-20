Google рассказала, что изменится в Google Chrome после обновления

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на грандиозные возможности Google, компания никогда не грешила особо трепетным отношением к безопасности своих сервисов. Нет, конечно, откровенных дыр, через которые хакеры похищали бы пользовательские данные, не было. Но и каких-то продвинутых мер защиты тоже не было. В Google оправдывали их отсутствие нежеланием идти на компромисс, причём что именно это был бы за компромисс, было известно одной только ей одной. Во всяком случае, пользователи и эксперты в области кибербезопасности воспринимали подход поискового гиганта как халатность. Но Google это очень не понравилось, и она решила, что будет исправляться.

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12 скрытых возможностей Google Chrome на Android

С выходом одного из ближайших обновлений в Google Chrome появятся продвинутые механизмы защиты от отслеживания в интернете, объявили в Google. Первоначально нововведения будут доступны в десктопной версии браузера, а потом перекочуют и в мобильную. В компании разработали специальную систему алгоритмов, усложняющих перекрёстный трекинг пользователей во время их присутствия в онлайн-пространстве. Из-за этого сайтам будет сложнее отслеживать своих посетителей и обнаруживать их при использовании сторонних веб-ресурсов.

Как сайты следят за нами

Сайты отслеживают своих пользователей через Chrome, и Google этому потворствует

Вот как это происходит сейчас. На подавляющем большинстве сайтов в интернете есть специальные трекеры, которые фиксируют всех посетителей. Они изучают их поведение, то, чем они интересуются, и отправляют эту информацию в условный центр. Все эти данные формируют виртуальный портрет каждого пользователя.

Сайты и рекламные сети, которые, как правило, и выпускают эти трекеры, не знают ни вашего имени, ни фамилии, ни даже места вашего жительства, но знают о ваших предпочтениях, интересах и поведенческих паттернах. На основе этих сведений один сайт может определить, что может вас заинтересовать, и предложить вам это, даже если вы никогда на него не заходили, либо прорекламировать этот товар на другом.

Несмотря то, что, как по мне, это довольно удобно, многих пользователей повергает в шок сам факт того, что кто-то может вычислить их, не обладая даже персональными данными. В конце концов, фамилию и имя, место жительства и много чего ещё можно изменить по закону, а вот привычки – уже вряд ли.

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Google сделала так, что Chrome сможет препятствовать сбору данных о пользователях, но только до известной степени. Специальные механизмы будут отлеживать работу трекеров, определять их принадлежность и блокировать. Зачем нужно определять принадлежность, спросите? Да ведь часть трекеров принадлежит самой Google через её фирменную рекламную сеть. Поэтому было бы опрометчиво надеяться, что компания будет рубить сук, на котором не просто сидит, но ещё и кормится, причём довольно обильно и сытно.

Обновление Google Chrome

Chrome будет защищать пользовательские данные даже от интернет-провайдеров

Впрочем, это не все защитные нововведения, которые Google запланировала внедрить в Chrome. Вот остальные:

  • В интерфейсе Chrome появится специальный раздел, где будут скрываться расширения, которые недоступны на сайте, на котором в данный момент присутствует пользователь;
  • В режиме инкогнито все куки, позволяющие сайтам отслеживать пользователей, будут блокироваться по умолчанию;
  • Вводится механизм шифрования запросов DNS-over-HTTPS, который не позволяет провайдерам отслеживать трафик пользователей.

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Не так уж и плохо, если подумать. Сразу видно, что Google взялась за безопасность фирменного браузера и его пользователей. Другое дело, что случилось это как-то несвоевременно, ведь почти все конкуренты реализовали те же самые механизмы ещё несколько лет назад. Та же Apple была первой и показала своим примером, что её в первую очередь заботит защищённость пользователей, а не заработок рекламных сетей, провайдеров и всех остальных элементов интернет-инфраструктуры. Бесспорно, это вызвало целый скандал, но потом, когда остальные разработчики подхватили инициативу Apple и сделали то же самое, что она, Google осталась едва ли не единственным ретроградом.

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