Google рассказала, что нового будет в следующем обновлении Chrome

Я всегда знал, что Chrome – это один из самых любимых проектов Google. Это понятно не только по тому, как его хотят отнять у компании, но и по регулярности и масштабности обновлений, которые получает браузер. Она старается выпускать их каждые два месяца, расширяя функциональные возможности Chrome тем или иным образом. Даже когда кажется, что всё, чем можно было его оснастить, уже давно вышло, Google находит, чем удивить. А в этот раз даже заранее предупредила, чего пользователям ждать от новой версии браузера.

Как управлять Google Chrome командами в адресной строке

Несмотря на то что Google не очень тщательно скрывает предстоящие нововведения Chrome, обычно она позволяет себе опубликовать их список заранее только применительно к наиболее крупным апдейтам. Например, такое было в случае с механизмом back and forward cache и инструментом JavaScript Timer, который изменил механику фонового обновления страниц, понижая тем самым расход энергии до 25% от базовых показателей. Видимо, нововведения, запланированные для Chrome 88 в Google сочли не менее важными.

Как искать вкладки в Chrome

Регулярное расширение функциональных возможностей Chrome привело к тому, что новичкам стало сложно разобраться с предназначением некоторых из них. Чтобы не писать отдельных гайдов и инструкций, в Google решили встроить в Chrome серию видеороликов, обучающих взаимодействию с браузером. Они учат, как использовать режим инкогнито, как диктовать поисковые запросы голосом, как откладывать загрузку контента и т.д.

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Первоначально их можно будет активировать только в экспериментальном меню с флагами (#video-tutorials), но впоследствии ролики появятся прямо в интерфейсе Chrome. Интересно, что на этапе бета-тестирования Chrome 88 в браузер встроили видео, записанные в приложении Google, а не в самом Chrome. Но, будем надеяться, что ближе к релизу ролики заменят на более аутентичные.

Прогрессивные веб-приложения в Chrome

В десктопной версии Chrome появилась специальная вкладка со вкладками. Может показаться, что это такая же бесполезная вещь, как пакет с пакетами, но нет. В этой вкладке открытые веб-страницы представлены списком. Это позволяет удобнее переключаться между ними, если одновременно в браузере запущено несколько десятков вкладок. Сначала вам придётся включить функцию в меню с флагами (#enable-tab-search), а затем вызвать горячей командой Ctrl+Shift+A.

Обновления Chrome - это круто. Но ещё круче телеграм-канал Сундук Алибабы, где ребята вручную отбирают самый сок с АлиЭкспресс, а потом делятся ей с нами. Обязательно подписывайся, если хочешь испытать интеллектуальный оргазм от того, что выдумывают китайцы.

Прогрессивные веб-приложения уже давно поддерживают браузером Chrome, однако до настоящего момента Google не предлагала способов их монетизации. Единственное, что было доступно, — это оплата через Google Play при условии, что PWA размещаются в каталоге Google, либо заработок на рекламе. Но с выходом Chrome 88 разработчикам прогрессивных веб-приложений дали возможность взимать оплату через сервис Google Play Billing, независимо от площадки дистрибуции.

Скриншоты в режиме инкогнито в Chrome

Ну, и самое приятное – напоследок. В следующей версии Chrome разработчики Google пообещали вернуть функцию создания скриншотов в режиме инкогнито. Раньше такая возможность предусматривалась по умолчанию, однако в 2018 году Google почему-то её отключила. С тех пор пользователи неоднократно просили компанию вернуть столь нужную функцию, но она была непреклонна. И вот, спустя больше двух лет, в Google решили, что можно удовлетворить просьбам фанатов, раз функция так им нужна. Включить её тоже можно только в меню флагов (#incognito-screenshot).

Обновлённый Google Chrome начал работать быстрее и перестал жрать батарею

Ожидается, что релиз Chrome 88 ориентировочно состоится в январе. Дело в том, что в прошлом месяце Google выпустила Chrome 87, а между релизами новых версий, как правило, проходит около двух месяцев. За это время поисковый гигант успевает протестировать и провести отладку всех нововведений, подготовив их к запуску. Но, как видите, большая часть новых функций останется в стадии тестирования даже после появления в Chrome. На это указывает тот факт, что Google предпочла скрыть их в экспериментальном меню.