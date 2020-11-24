Google рассказала, как изменит свой поисковик в следующем обновлении

Google – мой любимый поисковик. Несмотря на то что он зачастую предлагает довольно много рекламы в поисковой выдаче, всё-таки его результативность заставляет меня закрыть глаза на это неудобство. Однако самой Google не казалось, что её фирменный поисковик уже достиг своего пика и теперь его банально некуда улучшать. Напротив, после долгого затишья компания объявила, что планирует в ближайшее время выпустить масштабное обновление, которое кардинальным образом изменит методику поиска информации и повысит её релевантность.

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Особенность новой методики поиска, которую планирует применить Google, состоит в том, чтобы формировать выдачу по каждому новому запросу с учётом предыдущих.

Поисковая выдача в Google

Если говорить совсем грубо, то работать это будет следующим образом: вы отправляете в поисковик запрос «математика», а потом, скажем, «дробь». Google совместит их и выдаст вам именно числовые дроби по аналогичным запросам, исключая информацию по оружейной дроби. В итоге релевантность выдачи повысится, а нерелевантные результаты поиска просто сойдут на нет.

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Несмотря на то что Google уже надрессировала искусственный интеллект, которому предстоит отвечать за компоновку разных запросов, формирование совмещённой поисковой выдачи не будет автоматическим.

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То есть результаты поиска, сформированные искусственно путём наложения разных запросов, будут предлагаться под строкой поиска, чтобы пользователи, если предложенный вариант запроса их устроит, смогли выбрать его. Для этого будет достаточно просто нажать на него как обычно бывает с исправленными вариантами запросов, если при их наборе была допущена ошибка.

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Но было бы странно останавливаться только на компоновке разных поисковых запросов. Поэтому Google решила, что будет не только совмещать их, но и предлагать похожие, отталкиваясь от различных аспектов. Допустим, вы ищете фильм «Полярный экспресс» или «Один дома».

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Google проанализирует их, поймёт, что вам скорее всего нужны предновогодние картины, и предложит те, которые соответствуют запросу. Да, нечто подобное было и раньше, но тогда предложенные результаты поиска отображались в самом низу, а теперь они будут показываться в отдельном блоке сверху.

Само собой, чтобы Google смог учитывать интересы конкретного пользователя и формировать поисковые запросы для него на основе предыдущих, потребуется авторизация. Достаточно будет направлять поисковые запросы, будучи залогиненным в учётной записи Google. Тогда информация будет накапливаться, алгоритмы – обучаться, а поисковая выдача становиться более релевантной.

Сбор данных Google

Повышение релевантности поисковой выдачи, безусловно, — штука очень полезная. В конце концов, очень часто бывает такое, что мы задаём один запрос, подразумевая совершенно другой, просто потому что не может сформировать мысль так, как нужно, или забываем ключевую вводную. Другое дело, что из-за этого Google придётся начать собирать о нас больше данных, расширяя спектр сведений, формирующих наши виртуальные портреты.

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Более того, если поисковая выдача станет обширнее за счёт похожих запросов, в неё станет ещё проще включать рекламную информацию. За последние несколько лет количество продвигаемых ссылок и карточек по запросам выросло в несколько раз, что далеко не всегда несёт в себе только удобство. Если интересно, я уже сравнивал особенности работы поисковика Google образца 2020-го и 2010-го годов.

Впрочем, я совершенно не против, если результативность моих запросов вырастет ещё больше. В конце концов, именно за это я и люблю Google. Да, я понимаю, что компания собирает колоссальные данные. Но, согласился бы я платить за возможность пользоваться поисковиком Google? Скорее всего, нет, как не согласились бы и многие другие. Google это понимает, а потому предлагает своим пользователям своеобразный договор, который открывает нам доступ к удобному продукту, а самой компании — к нашим данным.