Google рассказала, почему запретила бьюти-фильтры в камерах на Android

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Иван Кузнецов 0

Думаю, многие заметили, что камеры смартфонов стали настолько качественными, что даже люди, не говоря уже об остальных объектах съёмки, стали выглядеть в кадре откровенно лучше. Вы можете быть бесконечно требовательны к себе, но спорить с этим фактом практически бесполезно – в объективе камеры вы будете выглядеть чуточку лучше, чем в жизни. Однако дело тут не в качестве фотосъёмки, а в эффективности работы программных алгоритмов, которые немного – а иногда и как следует – приукрашают внешность фотографируемого, что, по мнению Google, недопустимо.

Бьюти-фильтры

Бьюти-фильтры на Android теперь могут использоваться в ограниченном режиме

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Несмотря на то что камеры большинства современных смартфонов предлагают встроенные «бьютификаторы» — алгоритмы, визуально улучшающие внешность объекта съёмки, — Google приняла решение ограничить их применение. В компании сочли использование таких механизмов заведомым введением пользователей в заблуждение, из-за чего те могут впасть в депрессию, сравнив себя на фотографиях и в зеркале. Особенно это касается детей и подростков, которые, по мнению экспертов Google, очень подвержены такого рода самобичеванию.

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Бьюти-камера

Слева — фото без бьют-фильтра, слева — с бьюти-фильтром

Мы решили изучить влияние селфи с фильтрами бьютификации на психику пользователей. Нам было важно узнать, меняет ли их автоматическая работа что-то в том, как люди воспринимают самих себя. Мы провели несколько исследований, поговорили с экспертами по детскому психическому здоровью со всего мира и обнаружили, что использование фильтров, автоматически украшающих селфи-фотографии, может оказать негативное влияние на психическое благополучие пользователей. Эти фильтры могут незаметно установить некий стандарт красоты, под который люди могут неосознанно начать себя подгонять, — сообщили в Google.

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Логично, что запрещать бьютификаторы совсем было бы странно. Всё-таки есть люди, которые прекрасно понимают, что это алгоритмы камеры делают их красивее, и, в общем, готовы с этим мириться ради лайков и репостов в социальных сетях. Поэтому Google пошла на компромисс и запретила лишь использование автоматики, улучшающей селфи-снимки. То есть в качестве отдельного режима бьюти-фильтр по-прежнему может существовать и применяться пользователями без ограничений. Однако встраивать в автоматический режим алгоритмы, по умолчанию делающие объект съёмки красивее, теперь вне правил.

Обновление Google Camera

Google Camera

Google начала предупреждать пользователей, почему они получаются такими красивыми

Чтобы показать пример отрасли, Google начала с себя и переработала Google Camera. Она не стала удалять бьюти-фильтр совсем, но вынесла его в отдельный режим, который снабдила описанием особенностей работы. Теперь при его активации пользователь видит, что бьютификатор ретуширует изъяны, присутствующие на лице, немного изменяет тон кожи и повышает блеск в глазах. Вроде бы ничего криминального тут нет – просто небольшой цифровой мейк-ап, — но оповещение об этом, считают в Google, даст пользователям реальное представление о том, что их красота на фотографиях является результатом работы специальных фильтров.

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Правильно ли это с моральной точки зрения? Сказать однозначно сложно. С одной стороны, использование бьютификаторов на автомате – это лицемерие. Но, с другой, подавляющее большинство пользователей осознанно идут на это лицемерие, потому что хотят выглядеть лучше. Не исключено, конечно, что многие из них не понимают или не хотят понимать, что они получаются такими красивыми, потому что их «подкрашивают» умные алгоритмы. Но тогда это совсем странно. Ведь тыкать людей носом в то, что в жизни они не такие красивые, — ещё хуже, чем давать им обманываться.

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