Google разрешит официально переносить WhatsApp с iOS на Android

Наверное, для каждого, кто пересаживается с iPhone на Android, становится шоком новость о том, что они не могут забрать с собой все свои чаты из WhatsApp. Это истинная правда. Даже если вам удастся перенести все данные с одного смартфона на другой, WhatsApp, который работает в облаке и там же хранит все свои сообщения, банально не позволяет скопировать чаты на одной платформе и вставить их затем на другой. Несмотря на существование обходных путей, в большинстве своём они не очень удобны. Но решение, как всегда, предложила Google.

Утилита для передачи данных от Google, который называется Data Transfer Tool и позволяет переносить данные между смартфонами на iOS и Android, в скором времени получит официальную функцию переноса чатов WhatsApp. Упоминание соответствующего нововведения содержится в последней версии утилиты. Несмотря на то что он всё ещё неактивен, скорее всего, Google уже ведёт работы по оптимизации инструментария, отвечающего за трансфер переписки.

Создатели WhatsApp сделали ему замену. Что это и как им пользоваться

Методика переноса чатов с iOS на Android, судя по обнаруженной в приложении инструкции, не будет автоматической. То есть при трансфере данных с устройства на устройство переписка в WhatsApp учитываться не будет. Пользователю придётся самостоятельно выполнить ряд манипуляций, чтобы выполнить перенос, подтвердив тем самым своё намерение сделать так, чтобы чаты появились на новом смартфоне.

Как перенести Ватсап с Айфона на Андроид

Вот как выглядит инструкция по переносу, которую будет предлагать Google:

Запустите WhatsApp на iPhone и откройте встроенную камеру;

Отсканируйте камерой QR-код, после чего нажмите «Начать»;

Подтвердите перенос чатов и держите WhatsApp открытым;

Дождитесь окончания переноса и проверьте готовность чатов.

QR-код, который предлагается отсканировать, появится в приложении переноса данных. То есть сам WhatsApp в этой манипуляции будет участвовать лишь опосредованно. Но всё-таки будет. Скорее всего, Google представит инструмент переноса чатов только после того, как соответствующая возможность появится в самом WhatsApp. А она там, как ни крути, должна появиться.

Почему не стоит пользоваться WhatsApp и что выбрать вместо него

О запуске функции переноса чатов WhatsApp между iOS и Android стало известно из одной из последних бета-версий мессенджера. Там появилось специальное окно, где прямо говорится о возможности трансфера переписки. Видимо, эту возможность и будет задействовать Google Data Transfer Tool. Просто с его помощью перенос чатов будет не отдельной процедурой, а одной из манипуляций в составе переноса всех данных.

Перенос чатов между iOS и Android

Пока сложно сказать, когда WhatsApp выпустит обновление с функцией переноса чатов. К настоящему моменту тестирование этого нововведения длится уже около месяца, а то и двух. А поскольку WhatsApp позволяет себе тестировать некоторые функции по полгода и дольше, в лучшем случае мы можем рассчитывать на релиз инструмента трансфера переписки только к концу этого года.

Да и то, особенно сильно надеяться на него не нужно. Практика показывает, что WhatsApp нередко сворачивает амбициозные проекты, к реализации которых компания готовилась несколько месяцев, либо сильно урезает их воплощение. Так было в случае с функцией работы на нескольких устройствах. Первоначально все ждали, что WhatsApp научится синхронизироваться с несколькими смартфонами, планшетами и компьютерами, а по факту осталась только работа на одном смартфоне и одном компьютере.

Как работает WhatsApp Web, или Как пользоваться Ватсапом на компьютере

Впрочем, если вам лень ждать и перенести чаты в Ватсапе нужно уже сейчас, можете воспользоваться нашей инструкцией. Там мы подробно описываем каждый из четырёх существующих методов переноса, в том числе рассказываем о принципах работы со специальным приложением, которое переносит все чаты в исходном виде. В результате получается «почти-синхронизация», которой в WhatsApp, к сожалению, нет.