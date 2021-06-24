Google решила сделать приложения в Google Play более удобными для всех

С тех пор, как в смартфонах начали появляться сторонние приложения, они вышли на новый уровень и перестали быть готовым продуктом, который мы покупали раньше. Теперь это просто средство для того, чтобы пользоваться приложениями, которые загружаются из фирменных магазинов или сторонних источников. Разработчики постоянно стараются делать свои приложения более удобными и ”юзабельными”, так как им надо выдерживать конкуренцию. Но не отстают и представители платформ, для которых пишутся эти приложения. Они едва ли не больше разработчиков заинтересованы в том, чтобы пользователи были довольны. Вот и очередная инициатива Google в этом направлении подоспела.

Приложения из Google Play

Google стремится упростить работу с приложениями не только на мобильных устройствах, но и на всех форм-факторах и платформах. Не стоит забывать о том, что у нее есть такие проекты, как Wear OS, Android TV, Google TV, Android Auto и некоторые другие.

Все их пользователи должны получать только положительные эмоции, а без нормальной поддержки приложений сделать это невозможно. Именно поэтому компания анонсировала программу Play Media Experience.

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Как сделать приложения из Google Play лучше

Новая инициатива позволит разработчикам лучше интегрировать свои приложения в продукты и устройства Google. Компания заявляет, что это откроет ”дополнительные возможности для обнаружения и взаимодействия” для разработчиков с приложениями в области видео, аудио или книгоиздания. Не секрет, что именно эти направления потребления являются если не основными, то как минимум очень важными для среднестатистического пользователя смартфона.

В частности Google стремится продвигать интеграцию видеоприложений с Android TV, Google TV и Google Cast. Это позволит им стать лучше, а пользователи получат продукт, который просто работает вне зависимости от платформы. Именно эта идея сейчас в целом продвигается среди производителей, имеющих или только создающих свои экосистемы. Так пользователи не только получают единую систему, но и большую выгоду от интеллектуальных рекомендаций по контенту, улучшенного обнаружения контента, более простой регистрации и многого другого.

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Сервисы Google по подписке на других устройствах

Кроме описанного выше, Google хочет лучше интегрировать музыкальные и аудиосервисы по подписке в Wear OS, Android Auto, Android TV и Google Cast для обнаружения контента и удобной реализации функции продолжения прослушивания на устройствах. Имеется в виду такое прослушивание, которое можно начать на смартфоне, продолжить на колонке, а завершить через динамики телевизора.

Чтобы повысить удобство чтения на больших экранах, Google также призывает разработчиков книжных приложений оптимизировать свои продукты для планшетов и складных телефонов особенно, которых появляется все больше и больше. Именно для этого может пригодиться наличие внутреннего складного экрана. Особенно интересно такое требование к разработчикам выглядит на фоне новостей о готовящемся к выпуску складном Google Pixel.

Будут ли приложения в Google Play лучше?

Так как Google сильно заинтересована в качестве приложений и их совместимости между платформами, а некоторые разработчики не спешат вкладывать лишние силы в создание своих продуктов, компания должна их стимулировать. Поэтому участие в программе Play Media Experience является добровольным и полностью безвозмездным.

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Разработчики, зарегистрировавшиеся в программе Play Media Experience, могут получить от Google специальные условия на размещение своих продуктов в магазине Google Play. Пока речь идет о снижении комиссии на 15%. Такую же скидку на размещение с недавнего времени получают небольшие разработчики. Выглядит это, как что-то очень небольшое, но теперь представьте, что крупные студии зарабатывают на магазине приложений десятки миллионов долларов. В этом случае скидка становится куда более существенной и разработчики будут еще больше заинтересованы в том, чтобы создавать хороший продукт. Приятно, что Google не забывает о своем магазине и старается сделать его лучше.

Фактически новая программа Google нацелена на приложения, которые ежемесячно активно устанавливаются в Google Play более 100 000 раз. Им также необходимо иметь высокие рейтинги в Google Play, аккаунт разработчика с хорошей репутацией и многое другое.