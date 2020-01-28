Несмотря на то что Google Chrome явно не лишён недостатков, превзойти его по уровню распространения не удалось ещё никому. Ни Safari с его антитрекинговыми механизмами, ни Opera с функцией безопасного веб-сёрфинга, ни тем более Firefox. Пользователи любят Chrome за его удобство, логично скомпонованный интерфейс и широкий набор функций, а потому готовы ему прощать даже не слишком грамотный механизм управления вкладками, в которых по-прежнему легко запутаться и управлять которыми, если их много, оказывается довольно сложно.

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Microsoft, которая недавно выпустила собственный браузер Edge на базе движка Chromium, пообещала помочь Google реализовать в Chrome удобный механизм управления вкладками. К сожалению, об уменьшении ресурсопотребления никто не говорил, но зато в фирменном браузере поискового гиганта появится возможность переносить несколько запущенных веб-страниц в другое окно разом. Это должно облегчить взаимодействие с вкладками в Chrome, которые сегодня можно переносить исключительно по одной.

Чем Edge лучше Google Chrome

Всё началось с того, что инженер Google Леонард Грей высказал своё восхищение удобством браузера Edge, сделав акцент на механизме переноса нескольких вкладок в другое окно. Об этом он написал на портале разработчиков Chromium. На его сообщение ответил сотрудник Microsoft Джастин Галлагер и пообещал помочь в реализации аналогичной функции в Chrome. Само собой, он не мог поступить так без ведома своего руководства, а значит, скорее всего, Microsoft и Google теперь работают над совершенствованием платформы Chromium вместе.

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Насколько в действительности нужна возможность переносить несколько вкладок разом, лично мне судить сложно. Во всяком случае, у меня такой необходимости никогда не возникало, а если и возникало, то я об этом не помню. Но я не исключаю, что кому-то это действительно может пригодиться, особенно, если приходится одновременно работать с несколькими страницами. Другое дело, что, скорее всего, это лишь небольшая затравочка, которую Microsoft и Google дали пользователям, косвенно подтверждая своё сотрудничество и потенциальные изменения, которые могут ждать Chrome.

Почему Chrome нагружает компьютер

А поменять в Chrome действительно есть что. Лично я бы в первую очередь сосредоточился на оптимизации ресурсопотребления. Ведь если с 5-7 вкладками фирменный браузер Google работает довольно неплохо, то если открыть сразу больше 10 веб-страниц, это оказывает довольно серьёзную нагрузку на железо компьютера. В результате слабые машины начинают тормозить, а более мощные – раскручивать кулер, пытаясь охладить систему от из ниоткуда взявшейся нагрузки. По крайней мере, именно так себя ведёт мой Mac.

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Когда именно в Chrome появится новая функция управления вкладками, не сообщается. Но я бы не стал рассчитывать, что её внедрение произойдёт раньше весны. Ведь недостаточно просто прописать нововведение в программном коде движка, нужно ещё и провести необходимые испытания. Это нужно для того, чтобы убедиться, что новый механизм будет правильно принят браузером и исключить все возможные баги и недоработки, которые могут воспрепятствовать его работе. Поэтому ориентируйтесь на апрель-май, не раньше.