Google сделала поиск в Google Play нормальным. Наконец-то

Несмотря на то что Google Play мне никогда особенно не нравился, я даже для себя не мог сформулировать причины, по которым он мне не нравится. Ну, знаете, как говорят, критикуешь – предлагай. Так вот ничего толкового предложить я не мог, но исправно высказывал своё недовольство официальным магазином приложений поискового гиганта. Тем не менее, каждый раз, когда Google выпускала очередное обновление, постепенно трансформируя Google Play из гадкого утёнка в прекрасного лебедя, я примерно понимал, чего мне не хватало. Так произошло и в этот раз.

Я больше не пользуюсь Google Play. А вы?

Google расширила поисковые возможности Google Play, добавив туда фильтры. Это очень крутое нововведение, полезность которого действительно сложно переоценить. Благодаря фильтрам пользователи смогут более точно конфигурировать условия поиска, а значит, и получать на выходе более релевантный результат. Достаточно будет просто выставить необходимые требования, которые вы предъявляете к игре или приложению, и начать поиск. Google Play сам подберёт тот софт, который соответствует вашим ожиданиям и предложит его к загрузке.

Выбрать приложение в Google Play

На самом деле какое-то подобие фильтров в Google Play было и раньше. Те самые разделы вроде «Выбора редакции», «Для всей семьи» или «Раннего доступа» фактически исполняли роль фильтров. Однако такого, чтобы искать, предположим, строго по приложениям с рейтингом не ниже определённого, до настоящего момента не было. Не сказать, что многие жаждали появления такой возможности, но, как ни крути, это куда удобнее, чем листать бесконечное количество программ с оценкой ниже 3 баллов, чтобы выбрать «из грязного чистое».

Фильтры в Google Play

Всего на данный момент доступно три фильтра, которые можно применять как по одиночке, так и все разом:

По рейтингу;

По отметке «Выбор редакции»;

По новизне.

Почему не стоит пользоваться другими магазинами приложений, кроме Google Play

После применения фильтров слева от них появляется кнопка с крестиком, который можно нажать, чтобы сбросить все разом, а при необходимости можно просто убирать каждый из них в отдельности, просто нажимая на иконку фильтра. Это довольно удобная штука. Но поскольку пока Google просто тестирует фильтры, о чём свидетельствует его ограниченная доступность, скорее всего, компания просто присматривается к востребованности нововведения, будучи готовой либо убрать его вовсе, либо расширить.

Обновление Google Play

Пока обновление с фильтрами доступно очень ограниченному числу пользователей, да и установить его посредством загрузки апдейта в формате APK-файла нельзя. Все необходимые изменения Google применяет на своих серверах самостоятельно и распространяет обновление постепенно. Это делается для того, чтобы ограничить количество пользователей, получивших доступ к нововведению, а также для того, чтобы иметь возможность отозвать обновление, если что-то пойдёт не так или если Google не понравится отдача от произведённых изменений.

Google добавила в Google Play функцию автоустановки новых приложений

Не знаю, как вам, а мне идея с фильтрами очень понравилась. Однако, на мой взгляд, Google необходимо добавить в каталог ещё как минимум два дополнения: фильтр «платное/бесплатное» и прикрутить шкалу выбора цены, чтобы пользователь сам мог установить максимальный и минимальный предел. Ведь, как показывает практика, большинство из нас готовы заплатить за нужную нам программу только определённую сумму. И если приложение с изображениями рабочего стола стоит 15-29 рублей, скорее всего, его купят. А вот если разработчик оценил его в баснословные 300 рублей и больше, очевидно, что на такую покупку можно согласиться только случайно. Фильтры здорово решают эту проблему, просто отсекая ненужное.