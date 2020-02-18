С появлением менеджеров паролей наша цифровая жизнь стала значительно удобнее. Они не только обеспечивают безопасное хранение защитных комбинаций, но и сами придумывают такие сочетания символов, которые вы бы ни за что не придумали сами, уже не говоря о том, чтобы запоминать их. Долгое время менеджеры существовали в виде самостоятельных приложений, пока разработчики браузеров не додумались превратить их в нативные инструменты, по сути, сделав ненужным сторонний софт с соответствующей функциональностью. Но Google пошла ещё дальше.

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Несмотря на то что менеджер паролей в Chrome пока находится в стадии тестирования и доступен только по активации соответствующего параметра в экспериментальном меню, Google уже планирует для него дальнейшие усовершенствования. Одной из функций станет возможность вручную определять, где хранить пароли: локально, то есть на устройстве, или в облаке. Проект называется Butter for passwords и пока находится в стадии разработки, однако сомнений в его реализации, учитывая логичность появления подобного нововведения, практически нет.

Хранение паролей в Chrome

Возможность принудительно разделять области хранения паролей довольно уместна и напрямую влияет на безопасность аккаунтов, которыми вы пользуетесь. Она позволяет хранить одни пароли исключительно в памяти самого смартфона, чтобы доступ к ним можно было получить только с одного устройства, а другие – выгружать в облако, делая их доступными на всех своих гаджетах, привязанных к учётной записи. Таким образом, ваш аккаунт на Pornhub останется доступным только вам, а, скажем, аккаунт на «Амедиатеке» или IVI – всем членам вашей семьи.

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Пока в описании программного кода Chrome отсутствует методика хранения паролей на устройстве, но, скорее всего, она будет довольно близко по своей сути к методике, которую использует Apple, задействуя микросхему Secure Enclave. Поскольку большинство смартфонов оснащаются процессорами с выделенными областями для зашифрованного хранения конфиденциальной информации вроде биометрии, платёжных данных и паролей, то и защитные комбинации, будут сохраняться там же. А вот как быть с теми аппаратами, которые такого инструмента не имеют, пока непонятно.

Как включить менеджер паролей в Chrome

Если вы ещё не пользуетесь менеджером паролей в Chrome и хотите испытать его, сделать это довольно просто:

Запустите Chrome и в адресной строке введите chrome://flags;

В поиске найдите параметр Touch To Fill UI for Passwords и в выпадающем меню под ним выберите Enabled;

Перезагрузите браузер нажатием кнопки Relaunch в нижней части экрана и попробуйте авторизоваться в любом из веб-сервисов.

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Учитывая, что на данный момент функция разделённого хранения паролей находится в стадии разработки и ещё даже не доступна для предварительного тестирования, рассчитывать на то, что она станет доступна пользователям в ближайшее время, я бы не стал. По моим прикидкам, обычно, когда Google «палит» факт разработки той или иной функции, они появляются в релизных версиях фирменных приложений и сервисов компании не раньше чем через 2-3, а иногда даже 4 месяца. Поэтому, вероятнее всего, стоит рассчитывать, что разделённое хранилище станет доступно ближе к маю, а то и позже.