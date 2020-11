Google выпустила Android-приложение для блокировки смартфонов, за которые не платят кредит

Купить телефон в рассрочку или кредит – это совершенно стандартная услуга, в использовании которой нет ничего постыдного. Во-первых, это удобно, потому что смартфоны сегодня стоят довольно дорого, и многие не хотят или не могут вывалить за них всю сумму сразу. Во-вторых, рассрочка позволяет неплохо сэкономить, если погасить весь долг в первый месяц. О том, как это работает, мы рассказывали в отдельной статье. Другое дело, что все привилегии почему-то достаются потребителю, а у банков и магазинов практически не остаётся инструментов влияния на недобросовестных исполнителей своих обязательств.

Google выпустила приложение Device Lock Controller, которое позволяет банкам и магазинам заблокировать часть функций смартфона, проданного в кредит, в случае непогашения долга. Ведь раньше, несмотря на кредитный договор, по сути, всё зависело от добросовестности заёмщика и его желания платить по кредиту – отобрать у него купленный аппарат всё равно никто бы не смог. Но использование Device Lock Controller сможет дисциплинировать заёмщиков, которые поневоле будут обязаны выплачивать долг, если захотят и дальше иметь возможность пользоваться купленным устройством.

Что будет, если не платить кредит за телефон

Несмотря на то что предназначение Device Lock Controller состоит в том, чтобы не позволить недобросовестному заёмщику пользоваться смартфоном, за который он не платит, приложение всё-таки не блокирует его полностью. Даже если банк примет решение по максимуму ограничить работоспособность аппарата, часть функций всё равно будет доступна пользователю:

Сохранение и восстановление резервной копии;

Возможность принимать все входящие звонки;

Возможность совершать экстренные вызовы;

Возможность взаимодействовать с настройками.

Как видите, негусто. Но Google – гуманная компания, поэтому было решено разрешить даже злостным неплательщикам не лишиться накопленных данных и иметь возможность связаться с экстренными службами в случае опасности. А вот установка и запуск приложений, выход в интернет, фотографирование и запись видео и другие функции уже будут недоступны. В конце концов, это своего рода наказание, цель которого состоит в том, чтобы в первую очередь не навредить пользователю, а принудить его к оплате долга.

Удалённая блокировка телефона

Пока Device Lock Controller запущен в тестовом режиме и используется только в некоторых странах мира, некоторые аспекты работы приложения остаются неочевидными. Например, логично, что блокировка будет производиться удалённо, а для этого смартфон должен быть подключен к интернету. Но не очень понятно, можно ли будет заблокировать аппарат, если соединения нет. В конце концов, такой сценарий вполне вероятен, учитывая, что если у неплательщика нет денег, чтобы заплатить кредит, то и на оплату услуг сотовой связи их тоже может не быть. Неужели в этом случае устройство останется незаблокированным?

В целом инициатива по блокировке устройств, за которые не платят, на мой взгляд, довольно адекватна времени и более чем уместна. К слову, похожим образом Яндекс заставляет своих пользователей, купивших колонку «Яндекс.Станция» по подписке, оплачивать ежемесячные платежи. Тут работает принцип You use it till you pay, что в переводе на русский язык означает «пользуешься, пока платишь». Конечно, заставить тех, у кого реально нет денег, оплатить кредит, это вряд ли сможет. Но человека, пожелавшего просто проверить, что будет, если не платить, это наверняка вынудит свернуть эксперимент.