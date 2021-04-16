Google выпустила большое обновление Chrome. Что нового

Несмотря на то что Google ещё не перешла на четырёхнедельный цикл обновления Chrome, браузер и так обновляется более чем стабильно. Помимо экстренных патчей, которые исправляют баги и уязвимости, он раз в 6 недель получает крупные апдейты, которые меняют не только версию Chrome, но и расширяют его функциональные возможности. Так Google старается поддерживать браузер в актуальном состоянии, поскольку именно от него зависит успех рекламных кампаний корпорации, являющихся для неё основной статьёй дохода.

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На этой неделе Google выпустила Chrome 90 сразу для шести платформ: Windows, macOS, iOS, Linux, Android и Chrome OS. Это первое за полгода итеративное обновление браузера, которое получила iOS. Всё это время Google не обновляла Chrome в App Store, потому что готовилась к принятию новых правил безопасности, продиктованных Apple. Но, поскольку к нам это практически не имеет никакого отношения, перейдём к нововведениям.

Новые функции Google Chrome

В Chrome 90 появилось не так много функций, как в предыдущем обновлении, но зато все они направлены на повышение производительности и быстродействия браузера. До известной степени.

Chrome для настольных платформ получил поддержку кодека AV1 . Он обеспечивает более эффективное сжатие видеоконтента и снижает его ресурсоёмкость, за счёт чего визуальное качество остаётся на высоком уровне при меньшем потреблении трафика и меньших требованиях к пропускной способности канала.

. Он обеспечивает более эффективное сжатие видеоконтента и снижает его ресурсоёмкость, за счёт чего визуальное качество остаётся на высоком уровне при меньшем потреблении трафика и меньших требованиях к пропускной способности канала. Протокол шифрования HTTPS стал для Chrome основным. Теперь браузер будет пытаться сначала загрузить защищённую версию сайта, а, если таковой нет, то перейдёт на незащищённую (HTTP). Раньше было наоборот, и это пусть немного, но увеличивало время загрузки сайта, потому что Chrome был вынужден фактически выполнять двойную работу. Больше это не требуется, поскольку абсолютное большинство сайтов имеют защиту.

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Режим «Экономия трафика» , который можно включить вручную, если объём интернет-трафика ограничен, теперь принудительно снижает качество видео, а также эффективно сжимает образы HTTPS. Это необходимо для того, чтобы снизить нагрузку на мобильный интернет пользователя и добиться более высокой скорости загрузки компонентов на сайтах, с которыми он взаимодействует.

, который можно включить вручную, если объём интернет-трафика ограничен, теперь принудительно снижает качество видео, а также эффективно сжимает образы HTTPS. Это необходимо для того, чтобы снизить нагрузку на мобильный интернет пользователя и добиться более высокой скорости загрузки компонентов на сайтах, с которыми он взаимодействует. В Chrome 90 URL-адреса снова будут сокращаться до названия самого сайта, а предваряющий блок с текстом www или https, а также уточняющий, который указывает на конкретную веб-страницу, будут скрываться. Таким образом адресная строка будет выглядеть более чистой и менее загруженной. Google уже проводила такой эксперимент полутора годами ранее, но он показал себя небезопасным, и компании пришлось от него отказаться.

Обновление Google Chrome

Как видите, большая часть нововведений ориентирована на повышение быстродействия в той или иной степени. Сокращение времени загрузки за счёт неиспользования HTTP, эффективное сжатие видеофайлов, которые транслируют в высоком качестве при меньшей скорости, и даже расширение ограничение режим экономии трафика – всё это способствует повышению быстродействия браузера. Однако это был основной набор новых функций, а теперь остановимся на менее знаковых, но не менее полезных:

Поддержка технологии ICFET для ПК на Windows для защиты от вредоносного ПО;

Поддержка движка V8 JavaScript 9.0 для работы с дополненной реальностью;

Автоматическая блокировка запросов на рассылку уведомлений, которые вы вряд ли одобрили бы сами;

Началось распространение технологии FLoC, которой предстоит заменить файлы cookie.

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Вообще, принудительно загружать обновления Chrome обычно не требуется. Google распространяет их сама, так что в десктопной версии появляется значок готовности обновления к установке, а в мобильной – каталоги сами и скачивают апдейты, и устанавливают – разумеется, при условии активного механизма автообновления. Если таковой у вас включен, можете не волноваться, Google Play самостоятельно скачает и установит Chrome 90, но, если вам не терпится опробовать новые функции, можете сделать это самостоятельно по этой ссылке.