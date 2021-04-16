Google выпустила большое обновление Chrome. Что нового

Несмотря на то что Google ещё не перешла на четырёхнедельный цикл обновления Chrome, браузер и так обновляется более чем стабильно. Помимо экстренных патчей, которые исправляют баги и уязвимости, он раз в 6 недель получает крупные апдейты, которые меняют не только версию Chrome, но и расширяют его функциональные возможности. Так Google старается поддерживать браузер в актуальном состоянии, поскольку именно от него зависит успех рекламных кампаний корпорации, являющихся для неё основной статьёй дохода.
Google выпустила Chrome специально для флагманов на Android. В чём разница
На этой неделе Google выпустила Chrome 90 сразу для шести платформ: Windows, macOS, iOS, Linux, Android и Chrome OS. Это первое за полгода итеративное обновление браузера, которое получила iOS. Всё это время Google не обновляла Chrome в App Store, потому что готовилась к принятию новых правил безопасности, продиктованных Apple. Но, поскольку к нам это практически не имеет никакого отношения, перейдём к нововведениям.
Новые функции Google Chrome
В Chrome 90 появилось не так много функций, как в предыдущем обновлении, но зато все они направлены на повышение производительности и быстродействия браузера. До известной степени.
- Chrome для настольных платформ получил поддержку кодека AV1. Он обеспечивает более эффективное сжатие видеоконтента и снижает его ресурсоёмкость, за счёт чего визуальное качество остаётся на высоком уровне при меньшем потреблении трафика и меньших требованиях к пропускной способности канала.
- Протокол шифрования HTTPS стал для Chrome основным. Теперь браузер будет пытаться сначала загрузить защищённую версию сайта, а, если таковой нет, то перейдёт на незащищённую (HTTP). Раньше было наоборот, и это пусть немного, но увеличивало время загрузки сайта, потому что Chrome был вынужден фактически выполнять двойную работу. Больше это не требуется, поскольку абсолютное большинство сайтов имеют защиту.
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- Режим «Экономия трафика», который можно включить вручную, если объём интернет-трафика ограничен, теперь принудительно снижает качество видео, а также эффективно сжимает образы HTTPS. Это необходимо для того, чтобы снизить нагрузку на мобильный интернет пользователя и добиться более высокой скорости загрузки компонентов на сайтах, с которыми он взаимодействует.
- В Chrome 90 URL-адреса снова будут сокращаться до названия самого сайта, а предваряющий блок с текстом www или https, а также уточняющий, который указывает на конкретную веб-страницу, будут скрываться. Таким образом адресная строка будет выглядеть более чистой и менее загруженной. Google уже проводила такой эксперимент полутора годами ранее, но он показал себя небезопасным, и компании пришлось от него отказаться.
Обновление Google Chrome
Как видите, большая часть нововведений ориентирована на повышение быстродействия в той или иной степени. Сокращение времени загрузки за счёт неиспользования HTTP, эффективное сжатие видеофайлов, которые транслируют в высоком качестве при меньшей скорости, и даже расширение ограничение режим экономии трафика – всё это способствует повышению быстродействия браузера. Однако это был основной набор новых функций, а теперь остановимся на менее знаковых, но не менее полезных:
- Поддержка технологии ICFET для ПК на Windows для защиты от вредоносного ПО;
- Поддержка движка V8 JavaScript 9.0 для работы с дополненной реальностью;
- Автоматическая блокировка запросов на рассылку уведомлений, которые вы вряд ли одобрили бы сами;
- Началось распространение технологии FLoC, которой предстоит заменить файлы cookie.
Не опять, а снова: как Google хочет ещё больше разогнать Chrome
Вообще, принудительно загружать обновления Chrome обычно не требуется. Google распространяет их сама, так что в десктопной версии появляется значок готовности обновления к установке, а в мобильной – каталоги сами и скачивают апдейты, и устанавливают – разумеется, при условии активного механизма автообновления. Если таковой у вас включен, можете не волноваться, Google Play самостоятельно скачает и установит Chrome 90, но, если вам не терпится опробовать новые функции, можете сделать это самостоятельно по этой ссылке.