Google выпустила крупное обновление Gmail. Жаль, что не для всех

Несмотря на то что Google спокойно смотрит на то, что большинство смартфонов на Android поддерживаются откровенно посредственно, свою часть обязательств компания исполняет вполне исправно. Не проходит и недели, чтобы её собственные сервисы не получили очередного апдейта. Правда, даже в этом наблюдается какая-то избирательность. Тот же Google Play и Google Chrome обновляются заметно чаще, чем, скажем, Google Maps или «Google Сообщения». Но в антирейтинге поддержики, бесспорно, лидирует почтовый сервис Gmail, обновления до которого добираются редко, но метко.

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Сегодня Google представила очередное обновление Gmail. Пожалуй, с точки зрения масштабности нововведений сервис ещё никогда не получал настолько значимых изменений. Разработчики переработали не только внешнее оформление приложения и изменили расположение управляющих элементов, но и расширили его функциональные возможности. Теперь в Gmail интегрированы такие сервисы, как Google Docs, Chat, Meet, Rooms, «Google Календарь», Sheets и Slides.

Обновление Gmail

Как видно на представленных изображениях, часть сервисов стали для Gmail ключевыми, по сути, превратив его в универсальный инструмент для связи. Кнопки вызова служб Chat, Rooms и Meet для организации аудио-, видео- и текстовых трансляций расположились в нижней части интерфейса. Благодаря этому пользователи, которым необходимо выйти на связь, смогут мгновенно созвать конференцию и обсудить рабочие моменты.

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Пока обновление Gmail доступно только корпоративным пользователям, являющимся подписчиками платных тарифов G Suite. Однако, скорее всего, в обозримом будущем апдейт доберётся и до всех остальных, пусть и в несколько упрощённом формате. Очевидно, что рядовым пользователям интеграция с Rooms, Chat, Sheets и другими службами банально не нужна. А вот наличие Google Meet, доступ к которому с недавних пор стал бесплатным, лишним явно не будет. Поэтому я бы предположил, что Google немного упростит обновление с функциональной точки зрения и выпустит его в публичный релиз.

Лучший сервис для общения

В таком виде, как сейчас, Gmail явно шагнул на новую ступень развития. Теперь это очень красивый и удобный сервис, который язык не повернётся назвать просто почтой. Благодаря проведённому редизайну Gmail действительно стал удобнее, потому что обзавёлся дополнительными возможностями для взаимодействия с собеседниками. То есть пользователям больше не придётся переключаться между разными сервисами, а выполнять все необходимые манипуляции, в том числе обмен файлами, голосовое и видеообщение из одного места. В общем, получилось очень круто.

Обновлённый Gmail – это интегрированное рабочее пространство, предназначенное для объединения всех основных средств коммуникации между пользователями и совместной работы в единый сервис. Отдельного внимания заслуживает глубина взаимной интеграции различных средств общения, которую провели разработчики Gmail. Ведь теперь чаты, видеовызовы и голосовая связь объединились в рамках сервиса электронной почты, выведя его возможности на качественно новый уровень, — заявил глава Gmail Хавьер Сольтеро.

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На самом деле разработчики Google проделали по-настоящему большую работу, обновив не только мобильную версию Gmail, но и десктопную. Они на удивление грамотно совместили такое количество очень непохожих друг на друга служб. Несмотря на их изначально разную природу, у компании получилось очень гармонично вписать одно в другое, получив на выходе комплексный инструмент, который, во-первых, может заменить обилие рабочих средств общения, а, во-вторых, которым действительно хочется пользоваться.