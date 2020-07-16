Google выпустила крупное обновление Gmail. Жаль, что не для всех

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что Google спокойно смотрит на то, что большинство смартфонов на Android поддерживаются откровенно посредственно, свою часть обязательств компания исполняет вполне исправно. Не проходит и недели, чтобы её собственные сервисы не получили очередного апдейта. Правда, даже в этом наблюдается какая-то избирательность. Тот же Google Play и Google Chrome обновляются заметно чаще, чем, скажем, Google Maps или «Google Сообщения». Но в антирейтинге поддержики, бесспорно, лидирует почтовый сервис Gmail, обновления до которого добираются редко, но метко.

Gmail обновился и стал по-настоящему крутым и универсальным сервисом

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Сегодня Google представила очередное обновление Gmail. Пожалуй, с точки зрения масштабности нововведений сервис ещё никогда не получал настолько значимых изменений. Разработчики переработали не только внешнее оформление приложения и изменили расположение управляющих элементов, но и расширили его функциональные возможности. Теперь в Gmail интегрированы такие сервисы, как Google Docs, Chat, Meet, Rooms, «Google Календарь», Sheets и Slides.

Обновление Gmail


Как видно на представленных изображениях, часть сервисов стали для Gmail ключевыми, по сути, превратив его в универсальный инструмент для связи. Кнопки вызова служб Chat, Rooms и Meet для организации аудио-, видео- и текстовых трансляций расположились в нижней части интерфейса. Благодаря этому пользователи, которым необходимо выйти на связь, смогут мгновенно созвать конференцию и обсудить рабочие моменты.

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Пока обновление Gmail доступно только корпоративным пользователям, являющимся подписчиками платных тарифов G Suite. Однако, скорее всего, в обозримом будущем апдейт доберётся и до всех остальных, пусть и в несколько упрощённом формате. Очевидно, что рядовым пользователям интеграция с Rooms, Chat, Sheets и другими службами банально не нужна. А вот наличие Google Meet, доступ к которому с недавних пор стал бесплатным, лишним явно не будет. Поэтому я бы предположил, что Google немного упростит обновление с функциональной точки зрения и выпустит его в публичный релиз.

Лучший сервис для общения

В таком виде, как сейчас, Gmail явно шагнул на новую ступень развития. Теперь это очень красивый и удобный сервис, который язык не повернётся назвать просто почтой. Благодаря проведённому редизайну Gmail действительно стал удобнее, потому что обзавёлся дополнительными возможностями для взаимодействия с собеседниками. То есть пользователям больше не придётся переключаться между разными сервисами, а выполнять все необходимые манипуляции, в том числе обмен файлами, голосовое и видеообщение из одного места. В общем, получилось очень круто.

Хотелось бы верить, что Gmail в таком виде доберётся и до рядовых пользователей

Обновлённый Gmail – это интегрированное рабочее пространство, предназначенное для объединения всех основных средств коммуникации между пользователями и совместной работы в единый сервис. Отдельного внимания заслуживает глубина взаимной интеграции различных средств общения, которую провели разработчики Gmail. Ведь теперь чаты, видеовызовы и голосовая связь объединились в рамках сервиса электронной почты, выведя его возможности на качественно новый уровень, — заявил глава Gmail Хавьер Сольтеро.

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На самом деле разработчики Google проделали по-настоящему большую работу, обновив не только мобильную версию Gmail, но и десктопную. Они на удивление грамотно совместили такое количество очень непохожих друг на друга служб. Несмотря на их изначально разную природу, у компании получилось очень гармонично вписать одно в другое, получив на выходе комплексный инструмент, который, во-первых, может заменить обилие рабочих средств общения, а, во-вторых, которым действительно хочется пользоваться.

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