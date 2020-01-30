Google очень любит экспериментировать с интеграцией своих сервисов друг с другом. В рамках этой инициативы компания уже встроила Google Assistant в браузер Chrome, снабдила сервис «Google Фото» технологией распознавания объектов Google Lens и оснастила Gmail поддержкой «Google Календаря» и хранилища Google Drive. Таким образом разработчики поискового гиганта смогли расширить функциональные возможности фирменных служб, сделав их более удобными. Однако на этом компания останавливаться не планирует и собирается на основе сразу трёх сервисов построить один, но совершенно новый.

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Новая разработка, о которой идёт речь, представляет собой мессенджер. Несмотря на то что Google уже предпринимала несколько попыток создать сервис для обмена сообщениями, все они создавались с нуля, а теперь компания решила, что объединит Gmail, Google Drive и Hangouts и создаст на их основе новый продукт. Сейчас это три независимых друг от друга службы, которые, по мнению разработчиков, могут принести куда больше пользы, если совместить их функциональные возможности и проработать для них новый сценарий использования.

Зачем нужны корпоративные мессенджеры

Казалось бы, зачем вообще нужно объединять сервисы, которые имеют так мало общего между собой? Для рядовых пользователей, пожалуй, незачем, но то ли дело корпоративные. Если вы когда-нибудь работали в компании, где пользуются такими терминами, как дедлайн, кейс, заказчик и иже с ними, наверняка вы пользовались корпоративными приложениями вроде Slack или Microsoft Teams и знаете, что в них банально удобнее вести общение по теме текущих проектов, обмениваться вложениями и просматривать статистику.

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До настоящего времени из корпоративных мессенджеров у Google был лишь Hangouts, который всё равно уступал решениям конкурентов и не мог с ними соперничать. Во всяком случае, корпоративным стандартом он так и не стал, несмотря на то что у Google есть пакет G Suite, который объединяет в себе многие сервисы и предлагает корпорациям особенные условия обслуживания, отличные от тех, которые предлагаются рядовым пользователям. Поэтому казалось нелогичным иметь несколько разделённых платформ для работы и не иметь возможности взаимодействовать с ними разом.

Новый мессенджер от Google

Очевидно, что будущий мессенджер Google будет строиться вокруг Hangouts. Эта платформа будет обеспечивать пользователям возможность коммуницировать друг с другом, выступая своего рода основой нового продукта. Интеграция с Google Drive, а значит, и, скорее всего, с Google Docs, позволит взаимодействовать с вложениями, находящимися в облаке. Gmail же нужен здесь для формирования встреч, более удобного поиска контрагентов и других сопутствующих действий вроде оповещения по электронной почте.

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Когда Google выпустит свой сервис, неизвестно. По информации издания The Information, которое узнало о проекте, пока разработка находится на начальной стадии. Однако нужно учитывать, что по большому счёту от Google требуется всего лишь объединить три или больше сервисов воедино, интегрировав их друг с другом, и провести необходимые испытания, чтобы убедиться, что все службы могут совместно функционировать слаженно и без перебоев. Поэтому мы бы сделали ставку на то, что уже к лету новый сервис поступит в релиз.