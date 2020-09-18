Huawei обратилась к русским инженерам для работы над HarmonyOS

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Артем Сутягин 0

Разработка программного обеспечения является делом непростым. Особенно, если это касается современного программного обеспечения. А если говорить о том, сколько сил и времени надо на разработку целой операционной системы, то тут, что называется, ”легко запутаться в нулях”. То, что Huawei в своем безвыходном положении взялась разрабатывать свою HarmonyOS, знают многие, но теперь появилась информация о том, что для этого они привлекут российских специалистов. При этом речь идет не о паре человек, а о большой команде из нескольких городов России. Осталось только понять, за что конкретно они будут отвечать при разработке нового продукта. А заодно выяснить, когда можно ждать результат.

Программист

Создать операционную систему сложно и для этого нужно много рук.

Разработка программного обеспечения

Центры исследований и разработок или, как их еще называют, R&D обычно включают в себя сотни, если не тысячи специалистов. Это связано с тем, что придумать что-то новое очень сложно. Конечно, как правило, есть человек, имя которого фигурирует во всех документах и в прессе, мол, он создатель того или иного продукта. Вот только за его спиной стоят те самые тысячи людей, которые как муравьи (исключительно в хорошем смысле слова) трудятся и приносят куда больше, чем просто идею — ее реализацию.

Так происходит и в компании Huawei. Неделю назад компания рассказала о своей новой операционной системе HarmonyOS (или HongMengOS в Китае), о которой наш Иван Кузнецов рассказывал уже не раз. Выпуск необходим на фоне запрета использования Android и сервисов Google. Компании надо срочно что-то решать и она бросает все силы на создание готового продукта, который было бы, что называется, не стыдно показать людям.

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Тем более, что бета-версия этой операционной системы должна выйти уже в декабре этого года. Первый смартфон с HarmonyOS 2.0 на борту должен появиться в 2021 году. Если это не блеф, не пускание пыли в глаза и компания действительно запланировала выпуск именно в эти сроки, работы у специалистов будет много и работать им придется напряженно.

Для этого компания привлекла к созданию операционной системы большое количество разработчиков из России. В последнее время вообще понятие ”российского хакера”, как принято называть в мире российских программистов, неразрывно связано с умением быстро и качественно делать чуть ли не любые программные продукты. В этой связи выбор компании становится очевидным.

Huawei

Huawei надо принимать много сложных решение. Но свой софт создавать надо. Кто знает, чем это обернется.

Кто в России работает на Huawei

Согласно отчету GlobalTimes, российская команда R&D китайского технологического гиганта насчитывает около 1 500 сотрудников в различных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск и другие. Вся эта команда поддерживает самую тесную связь с другими специалистами Huawei, занимающимися разработками, исследованиями и программированием.

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Российская команда специалистов должна помочь китайским (и не только) коллегам сделать новый программный продукт ”более совместимым с мобильной экосистемой Huawei”. Не стоит сомневаться, что привлечение новых специалистов ускорит процесс. Особенно, если кто-то сможет грамотно распределить между ними задачи.

Хотя на разработку собственной операционной системы непосредственно повлияли недавние санкции США, компания не отказалась от платформы Android. Для тех, кто не знает, Huawei потеряла доступ к мобильным сервисам Google еще в 2019 году, поскольку столкнулась с запретом. С тех пор ограничения были усилены, чтобы компании Huawei было сложнее получить доступ к технологиям американского производства.

Android 11 для Huawei

На данный момент у компании все не очень хорошо, а ее цепочка поставок может быть прервана. Таким образом, новости о российской команде, работающей над HarmonyOS 2.0, подразумевают, что компания торопится выпустить новую ОС вовремя, прежде чем она, возможно, полностью потеряет доступ к системе Android. Поэтому компания так активно расширяет пакет своих приложений для смартфона, которые должны заменить все основные сервисы Google — от обычного хранилища и видео-хостинга до голосового ассистента и офисного пакета.

Клавиатура

Хорошие программисты могут помочь Huawei с частью ее проблем.

Уже сейчас новая версия EMUI 11, которая должна была быть построена на Android 11, будет иметь в своей основе Android 10. Некоторые функции новинки все равно будут реализованы, но за базу будет взята именно прошлогодняя версия ”зеленого робота”.

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Конечно, создание собственной операционной системы не решит всех проблем компании, но позволит чувствовать себя немного увереннее. Напомню, во вторник компания потеряла доступ к сотрудничеству с TSMC, которая занималась производством процессоров Kirin, и теперь вынуждена искать решения на стороне. В связи с этим поводов для радости мало, но собственная операционная система точно не будет лишней. А количество привлеченных разработчиков и программистов лишний раз говорит о том, какое это нелегкое дело.

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