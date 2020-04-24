Huawei показала замену Google Maps для своих смартфонов

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Иван Кузнецов 1

Разрыв отношений, который произошёл между Huawei и Google, — пусть и вынужденно — привёл к тому, что китайская компания кардинальным образом изменила стратегию своего развития. Если раньше она в основном ориентировалась на железо, то теперь – в отсутствие сервисов Google – ей не осталось ничего другого, кроме как самой начать создавать им альтернативу. В результате всего за год Huawei выпустила сразу несколько фирменных служб, а недавно к ним добавился картографический сервис Here WeGo, который одинаково доступен и в AppGallery, и в Google Play.

Here WeGo — замена Google Maps для смартфонов Huawei

Huawei Card - это аналог Apple Card от Huawei. Ну и что, что идея не своя?

На самом деле Here WeGo так назывался не всегда, а изначально его развитием занималась Nokia. Эти карты назывались и Nokia Maps, и Ovi Maps, и Here Maps, однако со временем они стали самостоятельной компанией, в очередной раз сменив своё название. Да, Here WeGo не принадлежат Huawei, как можно было подумать. Просто китайцы договорились с компанией, которая владеет этими картами, об их лицензировании для использования в прошивке фирменных смартфонов: Huawei Mate 30/Mate 30 Pro, Honor 30/30 Pro, Huawei P40/P40 Pro.

Аналоги Google Maps

Here WeGo — лучшие карты для ориентации в городе

Выбрать уже состоявшийся и успешный картографический сервис вместо того, чтобы заниматься его созданием с нуля, было правильным решением. Вы только вспомните, как много времени и сил ушло у Apple на то, чтобы сделать из Apple Maps что-то удобоваримое. А ведь поначалу карты компании из Купертино и заводили людей не туда, и ошибались в позиционировании, и даже банально не могли показать дорогу там, где она была. В результате Apple просто взяла и с нуля перезапустила проект, потратив на это миллиарды долларов и почти 8 лет. У Huawei столько времени не было, да и Here WeGo оказались реально классным вариантом.

Не все проекты Huawei бывают коммерчески выгодными. Взять хотя бы Huawei Mate Xs, на котором компания потеряла десятки миллионов долларов.

Here WeGo очень сильно ориентирован на внутригородскую навигацию и пользователей, которые передвигаются на общественном транспорте. Здесь есть огромная база автобусных и троллейбусных остановок с расписанием движения транспорта с отсчётом оставшегося времени до прибытия, а также направлением их движения. Благодаря Here WeGo можно в точности знать, через сколько приедет нужный вам автобус, и выяснить, на каком из них вы можете доехать до пункта назначения. Это очень удобно, если вы пытаетесь сориентироваться в незнакомом городе.

Лучшие карты для города

Ищете, на чём добраться из точки А в точку Б? Here WeGo подскажут

Все направления в Here WeGo глубоко интегрированы с остановками и данными об общественном транспорте. То есть, если я прокладываю маршрут от своего дома до нужного мне магазина, карты не только покажут направление движения, но и подскажут, на чём удобнее туда добраться. В маленьких городах это автобусы, троллейбусы и маршрутное такси. А в городах побольше доступны ещё и сервисы обычного такси, каршеринга, прокат велосипедов и самокатов. Достаточно просто выбрать нужный вам вид транспорта, и Here WeGo покажут, как далеко от вас располагается ближайшая каршеринговая машина или что вам там нужно.

У самой Huawei реально есть классные продукты, но иногда она позорится буквально на ровном месте.

В Here WeGo есть очень удобный офлайн-режим. Он делит карты на несколько регионов, позволяя загрузить данные для каждого из них в отдельности. Это позволяет не забивать свободное пространство в памяти смартфона, что особенно актуально в путешествиях, поскольку карты могут весить и 1 ГБ, и 10 ГБ. Карты сами определяют, где вы находитесь и предлагают скачать информацию об этой местности. Если я на Кипре, они позволяют скачать карту всего острова целиком, а если я в России, — то мне будет предложено загрузить пакет карт всего федерального округа.

Едете туда, где нет интернета? Просто скачайте офлайн-карты

Я всегда пользовался только картами Google, однако, после того как познакомился с Here WeGo, я остался очень доволен их реализацией. Да, их созданием занималась не Huawei, но для меня это не имеет никакого значения. Ведь какое мне дело до того, кто создал классный продукт? Если он мне нравится, я буду им пользоваться независимо от бренда и авторства. А разработчикам Here WeGo действительно удалось спроектировать супер-крутые карты, которые одинаково хорошо работают и в Москве, и в Саранске. Поэтому удалять Here WeGo я не буду, а буду ими пользоваться и дальше.

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1 комментарий Оставить свой

  1. zlucka

    нужно писать «на правах рекламы»
    ибо такое же гуано, как и все «замены» от хуавей
    хорошая мина при плохой игре …
    смокчут они без гугла, сколько бы заказных статей не оплачивали

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