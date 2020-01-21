Huawei столкнулась с не лучшими временами в своей истории. Из-за торговой войны между США и Китаем компании приходится искать пути решения проблемы, связанной с отказом Google сотрудничать с ней. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о внесении Huawei в blacklist компаний, с которыми не стоит сотрудничать. Спустя пару дней от сотрудничества отказалось множество американских компаний, в число которых вошла и Google — она больше не предоставляет китайской Huawei собственные сервисы. Это привело к тому, что новые смартфоны Huawei работают без сервисов гиганта. Хорошим примером может стать Huawei Mate 30, который хоть и получился качественным, но без популярных приложений мало кому интересен.

Huawei еще до запрета работала над магазином App Gallery, пытаясь хоть как-то наполнить его качественными приложениями. Ей это немного удалось, App Gallery уже сейчас включает в себя десятки тысяч приложений, но проблема в том, что пока там нет многих популярных решений вроде Instagram.

Чтобы хоть как-то улучшить своё состояние в вопросе приложений, компания провела день разработчиков в Лондоне, на котором заявила, что инвестирует 26 миллионов долларов в разработку приложений для App Gallery. Компания обещает поддержать финансово каждого разработчика, который решится помочь ей в эти нелегкие времена. Правда пока не совсем понятно, речь идёт лишь о британских разработчиках или же о всех, ведь наверняка в России будет немало желающих разработать что-либо с уверенностью в том, что проект будет поддерживаться материально самой Huawei.

Глава Huawei отметил ряд плюсов App Gallery, среди которых в два раза уменьшенный налог в сравнении с Google Play и App Store (15% против 30%). Кроме того, он подчеркнул, что разработчики смогут рекламировать свои приложения на рабочем столе смартфонов Huawei. Пока не совсем понятно, что под этим подразумевается, ведь реклама на рабочем столе может отпугнуть покупателей телефонов компании.

Была также упомянута Harmony OS. Huawei пока не называет сроков, однако, по слухам, первые устройства на данной операционной системе поступят в продажу уже во втором квартале этого года. Система была представлена еще в августе прошлого года на Huawei Developers Conference 2019. На конференции было заявлено, что одной из особенностей Harmony OS станет использование микроядра. Это позволит сделать код ядра меньше, а нужную функциональность разбить на модули. Таким образом можно будет использовать необходимые модули на разных устройствах, это сделает систему чище, легче и более отзывчивой. Код ядра Linux в Android насчитывает 20 миллионов строк, из них используется системой лишь 8%. При этом код самого Android занимает 100 млн строк. Модульная система HarmonyOS позволит использовать её как в умных часах и лампочках, так и в обычных PC и телефонах. Это операционная система нового поколения. Кроме того, Harmony совместима с Android-приложениями.

Ранее мы писали о том, что Huawei считается выживание своей главной задачей в 2020 году. О падении темпов роста в письме работникам компании заявил председатель Huawei Эрик Сюй. Компания планирует на 10% сократить штат своих сотрудников, уволив самых неэффективных. Кроме того, ранее гендиректор Huawei Рен Чжэньфэй в интервью CNN сказал, что компания не вернется к Android после перехода на Harmony OS. А не так давно Huawei подписала соглашение с голландской TomTom, которая занимается навигационными системами. Китайцы планируют использовать карты и другие сервисы TomTom в качестве замены Google Maps. Мой коллега Иван Кузнецов отметил, что это решение, вероятно, временное, ведь ранее Huawei по этому вопросу сотрудничала с Yandex.

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17 января Huawei в России начала обновлять смартфоны до EMUI 10. Первыми обновления начнут получать флагманские аппараты, и все они не лишаться сервисов Google, поэтому владельцам смартфонов Huawei не стоит беспокоиться.

Попытка Huawei обеспечить себя собственным программным обеспечением понятна, ей попросту не оставили выбора. Конечно, Кремниевая долина — это совсем иной уровень и культура разработки приложений, но где гарантии, что именно эта ситуация не позволит Huawei больше сконцентрировать именно на разработке софта, что сделает её в будущем еще сильнее и влиятельнее? Эти вопросы предлагаем обсудить в Телеграм.