С 1 июля 2020 года в России вступает в силу так называемый закон о российском софте. Чисто технически это не какой-то самостоятельный закон, а просто поправки к уже имеющемуся закону «О защите прав потребителей», но никто его так не называет. Впрочем, ничего удивительного тут нет. Ведь кого вообще могут заинтересовать какие-то поправки? А в формулировке «о российском софте» есть что-то категоричное и всеобъемлющее с лёгким шлейфом репрессивности. Но, судя по всему, сами производители смартфонов, на которых направлены новые поправки, совершенно не считают, что их заставляют делать что-то из ряда вон выходящее.

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Вслед за Samsung и Xiaomi компания Huawei выразила готовность обеспечить возможность предустановки российского софта на свои смартфоны, как того требует местное законодательство. Правда, в отличие от первых двух согласившихся, Huawei предпочитает избегать точных формулировок в своих высказываниях, отмечая, что пока стремится найти решение, которое будет оптимальным для всех участников рынка. Вероятно, это значит, что китайцы прорабатывают сразу несколько сценариев развития событий, поскольку сейчас закон не определяет ответственных за установку.

Кто будет устанавливать российский софт

Несмотря на отсутствие конкретики, представители Huawei подтвердили готовность сотрудничать с российскими разработчиками ПО, что, по сути, можно считать за согласие на предустановку. Другое дело, что пока не совсем понятно, на кого именно законодатель возложит обязанность по обеспечению возможности установки отечественного софта. Сейчас это в равной степени может быть как сам производитель, так и дистрибутор, который занимается распространением фирменной продукции бренда на территории Российской Федерации, и даже ритейлеры из числа розничных партнёров Huawei.

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Но, скорее всего, предустановкой займётся сама Huawei, поскольку в её интересах добиться правильной работы российских приложений на своих устройствах. Ведь если у всех остальных производителей есть доступ к Google Mobile Services, на базе которых работает почти весь софт для Android, Huawei приходится довольствоваться сервисами собственной разработки, с которыми совместимо около 50 тысяч приложений. Поэтому, если компания хочет, чтобы ПО от местных разработчиков работало правильно, а раздосадованные пользователи не понесли её смартфоны назад в магазины, ей придётся всё сделать самой, и по возможности сделать хорошо.

Чем чревата установка российского софта

По большому счёту Huawei, соглашаясь на предустановку российского софта, ничего особенно не теряет. У неё нет собственного мессенджера, нет собственных карт и даже платёжный сервис Huawei Pay, который компания запустила некоторое время назад, в России не работает. Поэтому установка Mir Pay и других сопутствующих приложений вроде «Яндекс.Карт», на которые наверняка сделает ставку Huawei, не лишат её прибыли, а лишь сыграют на руку, учитывая, что найти общий язык с американскими поставщиками ПО компании так и не удалось.

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К настоящему моменту только три компании подтвердили готовность заняться предустановкой российского ПО. Тем не менее, я не сомневаюсь, что к моменту, когда закон вступит в силу, те, кто ещё не выразил своего согласия, просто будут делать это без каких-либо заявлений. Ведь, по сути, для Android нет никакой разницы, какой софт устанавливать, тогда как у iOS из-за её открытости с этим могут возникнуть некоторые проблемы. Поэтому в большей степени будет интересно наблюдать именно за Apple, которой по закону предстоит открыть NFC в своих iPhone для Mir Pay, а значит, и для всех остальных платёжных сервисов.