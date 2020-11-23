Как Google Chrome изменился после обновления и почему его стоит установить всем

Я пользуюсь Google Chrome уже много лет, кажется, с момента выхода бета-версии. С тех пор я неоднократно пытался пересесть на что-то альтернативное – не в последнюю очередь из-за высокого ресурсопотребления. Ведь мало кому понравится, что ноутбук начинает раскручивать кулер как бешеный при работе с 3-4 вкладками одновременно. А для меня это было реальностью. Поэтому я переехал на Safari, а Chrome оставил в качестве запасного аэродрома. Но после последнего обновления я понял, что могу всё снова переиграть.

Почему пользователи Chrome переходят на Brave

На прошлой неделе Google выпустила крупное обновление Chrome за номером 87. Несмотря на то что оно оказалось довольно богатым на функциональные нововведения, меня больше всего интересовали глубинные изменения, влияющие на работоспособность браузера. А таковых оказалось предостаточно, и переоценить каждое из них по-настоящему сложно. Разбираемся, как изменился Google Chrome и почему те изменения, которые произвели разработчики Google, могут сделать фирменный браузер поискового гиганта снова быстрым и лёгким.

Как разогнать Chrome

Ключевое нововведение Google Chrome, о котором хотелось бы поговорить прежде всего, — это изменённая работа таймера JavaScript. Он представляет собой фактически настоящий таймер, который отсчитывает время, по прошествии которого вкладки должны обновляться, чтобы поддерживать актуальность информации, которую они отображают. Исследования показывают, что на работу этого таймера приходится 40% ресурсов, потребляемых фоновыми вкладками, что довольно много.

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В Chrome 87 разработчики Google перенастроили работу таймера и заставили его срабатывать один раз в минуту. В конце концов, вряд ли за минуту произойдут какие-то важные изменения, но зато ресурсопотребление это позволяет сократить весьма ощутимо. Смотрите сами: нагрузка на центральный процессор сократилась до 5 раз, а время автономной работы портативных устройств увеличилось на 1,25 часа. Понятное дело, что речь, скорее всего, идёт об использовании одного только Chrome при полном отсутствии других задач, но сам факт того, что Google удалось снизить потребление энергии, уже о чём-то говорит.

Как снизить потребление памяти в Chrome

Другая функция, о которой нельзя не упомянуть, — это отслеживание окклюзии. Проще говоря, она представляет собой специальный механизм, который определяет, какие вкладки из многих других находятся в зоне видимости пользователя. Как правило, это 3-5 веб-страниц, между которыми пользователь может переключаться каждые несколько минут или даже секунд. Обладая информацией о том, что именно это за вкладки, Chrome начинает отдавать приоритет именно им и пессимизировать все остальные.

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В результате это тоже даёт ощутимый прирост в скорости работы. В таком режиме Chrome запускается на 25% быстрее и на 7% быстрее загружает веб-страницы, потребляя при этом меньше памяти. Google не уточняет, насколько в процентном соотношении сокращается потребление памяти, но, опять же, даже небольшой апгрейд здесь будет важен, создавая эффект снежного кома.

Что такое bfcache в Chrome

Ну, и третья фишка обновлённого Google Chrome – это механизм back and forward cache. Первоначально он появился только на Android, но затем разработчики адаптировали его для работы на десктопных платформах. Суть механизма заключается в том, что он сохраняет в кэше все веб-страницы, которые вы открываете, а затем, когда вы возвращаетесь на шаг назад, не загружает их заново, а просто подтягивает из кэша. В результате получается, что страница открывается просто мгновенно.

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Не знаю, заметили ли вы, но я обратил внимание, что благодаря back and forward cache мои возвраты происходят без задержек, как раньше, вынуждая меня не тратить время на ожидание загрузки страниц, которые уже и так были загружены. Влияет ли это на потребление памяти? Не знаю, но никаких изменений лично я не заметил, хотя довольно пристально слежу за тем, как расходуются ресурсы моего Mac. Поэтому могу сказать с уверенностью – устанавливайте последнее обновление Chrome и вспомните, как классно пользоваться быстрым и лёгким браузером.