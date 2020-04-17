Как Google изменит подписки в Google Play

Сегодня большая часть приложений для мобильных платформ действует по модели подписки. Разработчики смекнули, что куда выгоднее получать деньги на постоянной основе, нежели зарабатывать только на единовременной продаже софта. Но если одни разработчики добросовестно прописали все условия оформления абонемента, то другие – и таких оказалось довольно много – решили скрыть важную информацию в надежде на невнимательность пользователей, которые не заметят подвоха и будут исправно платить за подписку, даже если по факту в ней не нуждаются.

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Google планирует изменить правила Google Play касательно приложений, распространяемых по подписке. Новые требования начнут действовать в августе 2020 года. С этого момента разработчики будут обязаны предельно явно прописывать условия предоставления доступа к своим приложениям независимо от их типа, цены и других факторов. Ведь если раньше разработчики могли оставить на экране оформления подписки только информацию о сроке действия пробного периода, не раскрывая стоимости абонемента, то теперь так сделать не выйдет.

Подписки в Google Play

По новым правилам на экране оформления подписки должны быть изложены все условия предоставления доступа к приложению без неявных или двусмысленных формулировок и без мелкого шрифта. Помимо срока пробного периода, который предоставляется бесплатно, разработчик должен указать стоимость подписки, частоту списания (неделя, месяц или год), упоминание о возможности в любой момент остановить действие подписки, а также привилегии, которые даёт подписка. Все эти пункты обязательны к публикации, а в случае их отсутствия приложение будет считаться нарушителем и подлежать удалению из Google Play.

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На самом деле изменения в политике Google касательно подписных приложений напрашивались уже давно, поскольку недобросовестные разработчики нередко пользовались невнимательностью пользователей и, по сути, подсовывали им совершенно невыгодные условия без возможности ознакомиться с ними и отказаться ещё в период действия пробной подписки. Да, в Google Play есть специальный раздел с соответствующей информацией, однако практика показывает, что большинство пользователей не только не могут найти туда доступ, но даже не слышали о нём.

Как отменить подписку на Android

Запустите Google Play на своём смартфоне;

Откройте боковое меню свайпом от левой грани;

Перейдите в раздел «Подписки»;

Найдите те абонементы, которые хотите отменить, и отмените их.

Как обманывают разработчики

Предоставление объективной информации о подписке позволит избежать ситуаций, когда пользователи подписывались на приложения с функциональностью, по умолчанию доступной в прошивке большинства смартфонов. Ведь известна масса случаев, когда в Google Play появлялись калькуляторы, сканеры QR-кодов, календари и другой примитивный софт, доступ к которому предоставлялся по подписке. Но поскольку разработчики скрывали от пользователей стоимость абонемента, те могли месяцами не замечать, что с их банковских карт списываются деньги за обслуживание приложений, которые обычно распространяются совершенно бесплатно.

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На мой взгляд, это самое элегантное решение проблемы. Ведь Google не имеет права заставлять разработчиков назначать на свои приложения конкретные цены, поскольку это препятствует развитию конкуренции. Однако, обязав создателей софта прописывать подробные условия предоставления доступа по подписке, поисковый гигант даёт пользователям возможность самостоятельно оценить, нужна им такая подписка или нет. Вот бы ещё в Android появились уведомления о необходимости отменить автопродление при удалении приложения как на iOS.