Как Google может сделать Google Pay лучше

Google Pay – это один из тех сервисов, которыми я пользуюсь на постоянной основе. Помнится, я несколько раз пытался от него отказаться, пересаживаясь то на Кошелёк Pay, то на SberPay, но в результате неизменно возвращался обратно. Просто так уж вышло, что глубокая интеграция Google Pay с Android способствует тому, что адекватно пользоваться можно только им, да разве что Samsung Pay, если речь идёт о смартфонах Samsung. Другое дело, что это совсем не значит, что вариантов для улучшения фирменного сервиса бесконтактных платежей Google нет.

Оформить банковскую карту через Google Pay

Сейчас Google Pay является авторизованным платёжным средством во многих банках. Помимо того, что он хранит банковские карты, так он их ещё и шифрует, используя систему токенизации. То есть, как вы понимаете, доступ к конфиденциальным данным у него есть. Поэтому довольно странно, что Google не позволяет заказывать через Google Play банковские карты банков-партнёров.

Возможно, кто-то скажет, что это недостаточно безопасно либо что сами банки на это не пойдут. Но что-то мне подсказывает, что это Google не очень-то старается договориться. Дело в том, что сервис Кошелёк Pay предлагает своим пользователям заказывать карты напрямую, причём список банков-партнёров у него довольно широк:

Открытие

HomeCredit

Тинькофф

Совкомбанк

Райффайзенбанк

Альфа-банк

ВТБ

Почта банк

СКБ-банк

МТС-банк

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Помимо карт, эти банки позволяют взять кредит. Да, в ряде случае для завершения подачи заявки Кошелёк Pay направляет вас на сайт банка, у которого вы заказываете услугу. Но, думаю, авторитета Google будет достаточно, чтобы убедить банки встроить виджет оформления карт, кредитов или вкладов в интерфейс Google Pay. Это было бы не только удобно с точки зрения получения банковских услуг, но и положительно сказалось бы на востребованности платёжного сервиса поискового гиганта.

Скидки при оплате через Google Pay

Повышенный кэшбек за оплату через Google Pay – это редкое явление. Только время от времени некоторые компании соглашаются запартнёриться с Google, чтобы продвинуть свой продукт. А представьте, что Google смогла бы договориться с магазинами или веб-сервисами о предоставлении своим пользователям повышенного кэшбека или каких-то других привилегий.

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Мне очень нравится, как это реализовано в Кошелёк Pay. Сейчас там доступно несколько десятков акций, по которым можно получить скидки в тех или иных сервисах и магазинах – от «Спортмастера» и «Ленты» до Boxberry и Vsemayki.

Помню, как сам неоднократно получал повышенный кэшбек при оплате покупок в «Перекрёстке» через Кошелёк Pay, а также получил 500 баллов в «Спортмастере» просто за факт регистрации в сервисе. А представьте себе, сколько сервисов и торговых сетей могли бы пойти на коллаборацию с Google и договориться с ней о скидках или кэшбеке.

Защита платежей через Google Pay

Ну, и третий аспект, которого мне очень не хватает в Google Pay и о котором я постоянно говорю, — это защита платежей. По умолчанию платёжный сервис поискового гиганта позволяет оплачивать покупки до тысячи рублей без подтверждения. Достаточно просто нажать на кнопку питания, чтобы пробудить смартфон, как произойдёт списание при наличии денег на банковской карте.

По-моему, это не лучший вариант. В конце концов, большинство платежей через Google Pay это платежи до тысячи рублей. Потому что пользователям удобнее оплатить хлеб, молоко или другие мелкие товары вроде продуктов при помощи смартфона. Следовательно, большинство платежей нельзя считать по-настоящему защищёнными. Почему Google упорно этого не замечает, не понимаю.

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Сложно ли реализовать защиту всех платежей отпечатком? Нет, несложно, учитывая, что транзакции больше 1000 рублей им всё-таки защищены. Я понимаю, что Google хочет таким образом упростить использование бесконтактного сервиса. Но для меня – да и, думаю, для других тоже – не представляет особых трудностей отсканировать отпечаток или лицо для подтверждения платежа. А если и представляет, можно просто сделать в настройках переключатель, который позволит пользователям выбирать.