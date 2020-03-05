Снова, и снова, и снова, и снова мы возвращаемся к теме коронавируса «COVID-19», который уверенной поступью идет по планете. Из-за него уже не просто вводят карантин в школах и отменяют некоторые мероприятия. Он даже смог повлиять на проведение международной выставки MWC 2020 и конференции Google I/O. Ну, как повлиять… Их просто отменили и все. Казалось бы, все логично — люди ходят на такие мероприятия, заражаются друг от друга и разносят инфекцию дальше. В итоге мероприятие отменяется. Но вирус оказывает влияние и на онлайн. В том числе, на Google Play. Вопрос в том, почему так происходит.

На этот раз он касается программной составляющей и отменена была выдача результатов по запросам ”coronavirus” или ”COVID-19”. При этом ранее результаты по подобным запросам выдавались и никакой трудности найти что-то нужно не было.

Каждый пользователь может уже сейчас проверить сказанное. Для этого вам понадобятся всего две вещи — смартфон на Android и магазин приложений Google Play. Можно пошутить на тему того, что не все владельцы новых Huawei и Honor смогут это сделать, но не будем. В конце концов, возвращение сервисов Google в смартфон это дело буквально нескольких минут.

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Интересно, что такая своеобразная цензура не коснулась поиска по книгам и музыке. Там все еще можно найти нужные результаты, но больше ничего. Точного ответа на то, почему так происходит, нет, но с большой долей вероятности можно сказать, что это мера борьбы с теми, кто на волне популярности темы начинает использовать соответствующие слова для продвижения своих приложений в поиске. Если все действительно так, то действия поискового гиганта выглядят очень даже логичными, за одним небольшим но…

Есть информация, что так происходит не во всех магазинах приложений. Точнее, не во всех регионах использования Google Play. В каких точно регионах закрыт поиск, сказать сложно, но в российском выдача тоже оказывается пустой.

Отсутствие ”цензуры” в некоторых регионах может носить временный характер, так как или специалисты Google просто не добрались до этого, или просто разработчики не начали подобным образом дезинформировать пользователей и продвигать свои приложения.

Сама Google никак не комментирует происходящее, но со стопроцентной уверенность можно сказать, что все не просто так и подобное является не совпадением или ошибкой, а намеренными действиями и политикой компании.

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Другим примером заработка на мировых опасениях и борьбы с такими заработками является ситуация с Amazon, которая прекратила продажу огромного количества продуктов, которые, по заверениям продавца, должны были защитить от коронавируса и даже вылечить его. Таких средств пока нет и продавцы таким образом просто пытались заработать, взвинчивая цены на то, что на самом деле не имеет отношения ни к лечению, ни к профилактике.

Такие действия компаний можно только похвалить, так как сейчас буквально все стараются как-либо навариться на больной для многих теме. В первую очередь, это касается именно продавцов товаров для доверчивых людей. На самом деле, так происходит регулярно и почти каждая подобная ситуация сопровождается всплеском активности мошенников. Хорошо, что сейчас есть возможность их блокировать уже на уровне поиска, чтобы, как говорится, не повадно было.

Стоит отметить, что подобных блокировок пока нет в App Store и по указанным выше запросам можно найти приложения. Например, по запросу ”COVID-19” находятся не только медицинские приложения, но даже просто ”Китайский календарь”. Возможно, со дня на день цензуру в магазине приложений Apple введут. Странно, что этого до сих пор не сделали.