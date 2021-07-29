Как Google превращает Google Play в App Store

Не знаю, как у вас, а у меня Google Play всегда вызывал ассоциации с каким-то вольным городом, где почти нет ограничений, но и опасностей тоже немало. Однако, если быть достаточно аккуратным и внимательным, не лезть куда не следует, то в нём можно преспокойно жить и наслаждаться его преимуществами, которых нет в App Store, который больше походит на полицейское государство. Тем удивительнее наблюдать за тем, что Google Play почему-то настойчиво хочет превратиться в App Store. Так, как сейчас.

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Google осознала, что на данном этапе своего развития уровень безопасности Google Play не соответствует мировым тенденциям. Поэтому компания, н мудрствуя лукаво, решила довести его до уровня App Store. Причём сделать это было решено не какими-то обходными методами, специфичными именно для Android, а ровно теми же самыми, которыми совсем недавно воспользовалась Apple.

Сходство App Store и Google Play

На странице приложений в Google Play появится специальный раздел с информацией о безопасности, где разработчики смогут рассказать о том, какие данные собирает их софт и в каких целях. Этот раздел призван решить сразу две задачи:

Во-первых, так пользователь сможет сразу увидеть, насколько вообще приложение ориентировано на сбор данных, и принять решение о его загрузке, основываясь на этой информации.

Во-вторых, разработчики начнут постепенно отказываться от сбора данных, потому что будут понимать, что пользователи могут отказаться от загрузки их приложения, если оно собирает слишком много информации.

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Ничего не напоминает? Ну, конечно, всё один в один как в ярлыках конфиденциальности, которые Apple ввела в App Store в этом году. Но Google не была бы самой собой, если бы не попыталась сделать лучше, чем у Apple. Для этого поисковый гигант взял и добавил в этот раздел безопасности не только информацию о собираемых приложениями данных, но и о применяемых их разработчиками способах защиты этих данных.

То есть разработчики смогут подробно рассказать и о протоколах шифрования, которые они используют, и о надёжном хранении пользовательских данных, и о разрозненных серверах, разбросанных по всему миру, где данные пользователей хранятся в случайном порядке в обезличенном виде. Короче, всё то, что так сильно разработчики WhatsApp просили у Apple для App Store, и чего Apple так и не реализовала.

Чем Google Play лучше App Store

Google не очень торопится оглашать санкции, которые будут применены к разработчикам, уличённым в подлоге, но скорее всего меры будут самыми жёсткими. Вообще, вопреки распространённому мнению, Google предпочитает не церемониться с разработчиками, которые как-либо нарушают правила публикации в Google Play. Но только в том случае, если она узнаёт об этих самых нарушениях.

Изменится ли что-то к лучшему от введения ярлыков конфиденциальности в Google Play? Честно говоря, однозначно ответить на этот вопрос довольно сложно. Сужу по App Store, которым тоже регулярно пользуюсь. С одной стороны, разработчики сильно переполошились, когда Apple ввела ярлыки. Google, например, целых полгода пыталась минимизировать объёмы собираемых данных, чтобы не прослыть шпионом.

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Но, с другой стороны, большинству пользователей вообще не в курсе этих ярлыков конфиденциальности. Мало того, что они банально не долистывают страницу приложения в App Store до раздела с информацией о безопасности, так им ещё и в принципе плевать на то, какие данные о них собирают разработчики. Ну, подумаешь, кто-то за чем-то следит? Ну и пусть следят. Именно так рассуждает большинство.

Даже я – считающий себя продвинутым пользователем – не очень заморачиваюсь на этот счёт. Я прекрасно знаю о ярлыках, знаю, зачем они нужны и что это нужно для моей же безопасности. Но до тех пор, пока меня никак не трогает сбор моих данных, которые к тому же обезличены, мне не очень интересно, зачем это нужно. В конце концов, не откажусь ведь я от YouTube, даже если буду знать, что его создатели ходят за мной по пятам. Привычка, чёрт возьми.