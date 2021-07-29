Как Google превращает Google Play в App Store

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Иван Кузнецов 0

Не знаю, как у вас, а у меня Google Play всегда вызывал ассоциации с каким-то вольным городом, где почти нет ограничений, но и опасностей тоже немало. Однако, если быть достаточно аккуратным и внимательным, не лезть куда не следует, то в нём можно преспокойно жить и наслаждаться его преимуществами, которых нет в App Store, который больше походит на полицейское государство. Тем удивительнее наблюдать за тем, что Google Play почему-то настойчиво хочет превратиться в App Store. Так, как сейчас.

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Google осознала, что на данном этапе своего развития уровень безопасности Google Play не соответствует мировым тенденциям. Поэтому компания, н мудрствуя лукаво, решила довести его до уровня App Store. Причём сделать это было решено не какими-то обходными методами, специфичными именно для Android, а ровно теми же самыми, которыми совсем недавно воспользовалась Apple.

Сходство App Store и Google Play

Сбор данных

Разработчики будут обязаны рассказать, какие данные о пользователях они собирают

На странице приложений в Google Play появится специальный раздел с информацией о безопасности, где разработчики смогут рассказать о том, какие данные собирает их софт и в каких целях. Этот раздел призван решить сразу две задачи:

  • Во-первых, так пользователь сможет сразу увидеть, насколько вообще приложение ориентировано на сбор данных, и принять решение о его загрузке, основываясь на этой информации.
  • Во-вторых, разработчики начнут постепенно отказываться от сбора данных, потому что будут понимать, что пользователи могут отказаться от загрузки их приложения, если оно собирает слишком много информации.

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Ничего не напоминает? Ну, конечно, всё один в один как в ярлыках конфиденциальности, которые Apple ввела в App Store в этом году. Но Google не была бы самой собой, если бы не попыталась сделать лучше, чем у Apple. Для этого поисковый гигант взял и добавил в этот раздел безопасности не только информацию о собираемых приложениями данных, но и о применяемых их разработчиками способах защиты этих данных.

То есть разработчики смогут подробно рассказать и о протоколах шифрования, которые они используют, и о надёжном хранении пользовательских данных, и о разрозненных серверах, разбросанных по всему миру, где данные пользователей хранятся в случайном порядке в обезличенном виде. Короче, всё то, что так сильно разработчики WhatsApp просили у Apple для App Store, и чего Apple так и не реализовала.

Чем Google Play лучше App Store

Защита приложений

Помимо перечисления данных, которые собирают приложения, разработчикам разрешат рассказать, какие методы их защиты они применяют

Google не очень торопится оглашать санкции, которые будут применены к разработчикам, уличённым в подлоге, но скорее всего меры будут самыми жёсткими. Вообще, вопреки распространённому мнению, Google предпочитает не церемониться с разработчиками, которые как-либо нарушают правила публикации в Google Play. Но только в том случае, если она узнаёт об этих самых нарушениях.

Изменится ли что-то к лучшему от введения ярлыков конфиденциальности в Google Play? Честно говоря, однозначно ответить на этот вопрос довольно сложно. Сужу по App Store, которым тоже регулярно пользуюсь. С одной стороны, разработчики сильно переполошились, когда Apple ввела ярлыки. Google, например, целых полгода пыталась минимизировать объёмы собираемых данных, чтобы не прослыть шпионом.

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Но, с другой стороны, большинству пользователей вообще не в курсе этих ярлыков конфиденциальности. Мало того, что они банально не долистывают страницу приложения в App Store до раздела с информацией о безопасности, так им ещё и в принципе плевать на то, какие данные о них собирают разработчики. Ну, подумаешь, кто-то за чем-то следит? Ну и пусть следят. Именно так рассуждает большинство.

Даже я – считающий себя продвинутым пользователем – не очень заморачиваюсь на этот счёт. Я прекрасно знаю о ярлыках, знаю, зачем они нужны и что это нужно для моей же безопасности. Но до тех пор, пока меня никак не трогает сбор моих данных, которые к тому же обезличены, мне не очень интересно, зачем это нужно. В конце концов, не откажусь ведь я от YouTube, даже если буду знать, что его создатели ходят за мной по пятам. Привычка, чёрт возьми.

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