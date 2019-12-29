Мелкие компании вряд ли станут заниматься подобным видом тестирования своих продуктов. А/B-тестирование — важная часть бизнеса, который так или иначе связан с технологиями. Его суть заключается в одновременном тестировании различных вариантов продукта. Например, компания может захотеть увеличить число пользователей приложения, внедрив разные функции. Чтобы понять, какая из функций себя лучше покажет, используют A/B-тестирование.

Очень часто такой вид тестирования используется в вебе, но его применяют и в случае с мобильными приложениями. Одной из таких компаний является Duolingo. Не так давно на официальной YouTube-странице Android-разработчиков появилось видео, демонстрирующее важность A/B-тестов на примере Duolingo.

Компания начала свой путь в 2012 году, с тех пор она всячески улучшает свои приложения. В Duolingo не желают делать своё приложение платным, а используют рекламные вставки и платную подписку, так как компании очень важна система Android, ведь ею пользуются большинство людей со всего мира, включая развивающиеся страны.

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Как же увеличить количество платных подписчиков? Как увеличить качество обучения пользователей и времяпровождение в приложении? В этом случае в Duolingo используется то самое A/B-тестирование. Компания предоставляет некоторым людям разные версии приложения, внедряя функцию, реализованную по-разному, и оценивает, как увеличилось качество обучения и другие характеристики.

Сравнительное тестирование позволяет проверять изменения в приложении на выборке пользователей, чтобы найти оптимальный вариант, который потом будет предложен всем клиентам. Сравнительное тестирование позволяет основывать целесообразность тех или иных изменений в функциональности или контенте приложения на экспериментальных данных, а не на предположениях. Вы можете проверить, насколько удачными оказались обновления программного продукта на небольшой выборке пользователей, а затем решить, стоит ли вносить эти изменения в финальную версию приложения. Android Developers

В качестве примера объекта A/B-тестирования на официальном сайте Android Developers демонстрируются кнопки, которые различаются цветом и текстом. Например, кнопка покупки может быть красной или синей, иметь надпись «Купить» или в «В корзину». Всё это в какой-то степени влияет на количество продаж в приложении.

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В Google рекомендуют тестировать долго, чтобы исключать колебания, так как поведение пользователей может меняться в зависимости от дня недели и времени суток, к тому же нужно учитывать различия между разными сегментами пользователей. Необходимо тестировать приложение на репрезентативной выборке.

Почему A/B-тестирование могут позволить себе не все?

Потому что это дорого. Любое тестирование — это трата денег. И если вам кажется, что какое-либо приложение имеет неудобное расположение элементов на экране, причина этому, вероятно, небольшой бюджет проекта, который не позволяет внедрить A/B-тестирование и оценить удобство тех или иных функций.

На видеоролике выше представлена презентация Алексея Демина, Android-разработчика «Redmadrobot», который подробно объясняет, что такое A/B-тестирование Android-приложений и зачем оно нужно.

Чтобы сделать A/B-тестирование удобным обычным Android-разработчикам, Google предлагает сервис Firebase:

Более продвинутые читатели могут ознакомиться с видеороликом ниже:

Вывод

Какие выводы можно сделать из этого всего? Безусловно A/B-тестирование в мире Android-приложений — крайне важная штука, которая помогает разработчикам улучшать свои приложения. Google предоставляет ряд удобных инструментов для создания тестов и их равномерном распределении по входящему трафику пользователей. A/B-тестирование — это не единственные вид тестов, существует множество других автоматических тестов, однако они больше связаны с непосредственной функциональностью приложения, тогда как A/B-тестирование больше нацелено на тесты финальных версий продуктов, которыми пользуются обычные юзеры.

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