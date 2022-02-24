Как на Самсунге сделать запись экрана

Запись экрана — одна из важнейших функций в современных смартфонах. Еще буквально вчера мы с вами скачивали для этих целей сторонние приложения, а сейчас настолько к ней привыкли, что не представляем, как пользоваться без нее смартфоном. С ее помощью мы объясняем товарищам, как работает та или иная функция в телефоне, рассказываем про те или иные интернет-ресурсы и многое другое. Особенную популярность эта фишка приобрела только в последнее время, когда к нам пришла культура интернет блогинга. Я думаю, что уметь записывать экран должен каждый и сегодня расскажу, как это сделать на смартфонах Самсунг.
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Как сделать запись экран на Самсунге
Чтобы сделать запись экрана на Samsung, вам необходимо:
- Разблокировать смартфон.
- Смахнуть шторку уведомлений сверху вниз.
- В открывшемся меню найти и нажать на значок Запись экрана.
- После обратного отсчета начнется запись.
- Чтобы остановить запись экрана, нажмите на значок Стоп в правом верхнем углу.
Учтите, что не все смартфоны Samsung поддерживают функцию Записи экрана. Чтобы убедиться, что на вашем смартфоне доступна эта фишка, следуйте инструкции:
- Перейдите в Настройки на своем Samsung.
- Далее откройте раздел Дополнительные функции.
- Найдите пункт Снимки и запись экрана.
Если пункт Снимки и запись экрана в вашем смартфоне имеется, значит телефон поддерживает запись экрана. Если нет, значит придется скачать стороннее приложения. В прошлом мы уже делали подборку с крутым софтом, рекомендую к ознакомлению.
Как настроить запись экрана на Самсунг
Чтобы настроить запись экрана на Samsung под себя, вам понадобится:
- Открыть Настройки на своем смартфоне.
- Перейти в раздел Дополнительные функции.
- Далее перейти Снимки и запись экрана, Настройки записи экрана.
Здесь Самсунг предлагает некоторые настройки записи экрана, которые вам помогут делать запись лучше. Из доступных настроек, которые могут вам пригодиться, выделю следующие:
- Указание источника звука (без звука, звук мультимедиа, микрофон)
- Настройка качества записи экрана (420p, 720p, 1080p).
- Размер селфи-видео при записи экрана (регулируется через ползунок).
Где находится запись экрана на Самсунге
Все файлы с записями экрана будут храниться в папке DCIM, Screen recordings. Вы всегда сможете найти их там. Также есть возможность просмотреть все записи в галерее вашего устройства в отдельной папке с записями экрана.
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Как записать видео с игры на Самсунге
Если ваш смартфон не поддерживает функцию записи экрана, функция записи видео с игры все равно будет вам доступна. Для этого у Samsung есть отдельная программа Game Launcher (Game Booster).
Однако прежде чем воспользоваться Game Launcher, его необходимо включить. Сделать это можно следующим способом:
- Перейдите в настройки смартфона Samsung.
- Далее Перейдите в раздел Дополнительно, Игры.
- Включите тумблер напротив раздела Game Launcher.
Далее можно запускать игру и начинать снимать видео. Учтите, что на некоторых смартфонах настройки могут отличаться, но принцип везде будет один и тот же.
Чтобы записать видео с игры на Самсунге, вам понадобится:
- Открыть любую игру на смартфоне.
- Далее смахнуть справа налево для открытия кнопок навигации.
- После этого нажать на кнопку Game Launcher (самая нижняя).
- Нажать на кнопку Запись в открывшемся меню лаунчера.
Если кнопки Запись вы не видите, нажмите на иконку Параметры игровых инструментов, а после этого нажмите на Записать видео.
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