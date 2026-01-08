Как получить месяц бесплатной подписки на Gemini Pro, Nano Banana и Veo 3

Как обычно, самые полезные вещи происходят без громких анонсов. Пока все только обсуждают возможности нейросетей, Google взяла и тихо запустила бесплатный пробный доступ к одному из своих самых серьезных инструментов. Речь идет о подписке Gemini Enterprise, которую действительно можно использовать бесплатно целый месяц. Что это вообще такое, зачем оно нужно и как туда попасть? Разбираемся ниже.

Как получить месяц бесплатной подписки на Gemini Pro, Nano Banana и Veo 3. Google бесплатно раздает подписку на нейросети — спешите. Фото.

Google бесплатно раздает подписку на нейросети — спешите

Вообще, нейросеть Gemini Enterprise оптимизирована для компаний и профессиональных задач. Ее основная идея в том, чтобы искусственный интеллект помогал не ради развлечения, а ради реальной пользы:

  • быстрее разбираться в документах
  • анализировать данные
  • отвечать на сложные вопросы по проектам
  • снимать с людей часть рутинной нагрузки

Вот только это не мешает Gemini быть все той же прикольной нейросетью, которая отлично рисует картинки и даже умеет генерировать видео.

Обычно такие инструменты стоят денег, но сейчас получить доступ ко всем плюшкам ИИ можно бесплатно, пускай и всего на месяц. Google предлагает пробный период на 30 дней, благодаря чему любой желающий может спокойно посмотреть, как все это работает на практике. Причем это не демо-версия и не урезанный режим, а полноценный доступ ко всем возможностям нейросетей Google.

Как использовать Gemini Enterprise бесплатно

В целом здесь все довольно просто, хотя есть один важный нюанс. Основная сложность заключается в том, что подключение нужно выполнять через иностранный IP-адрес. Это связано с тем, что Google Gemini официально не работает в России, и при попытке открыть сервис без утилиты на три буквы вас будет автоматически перекидывать на главную страницу проекта.

Если с этим моментом все в порядке, дальше процесс выглядит так:

Как использовать Gemini Enterprise бесплатно. Нам нужно то, что слева. Фото.

Нам нужно то, что слева

  • Пролистываем страницу до блока с тарифами и нажимаем кнопку Start 30-day trial в карточке Business Edition
  • После этого на открывшейся странице нужно войти под своим обычным Google-аккаунтом
Как использовать Gemini Enterprise бесплатно. Вводим почту Google. Фото.

Вводим почту Google

  • Система предложит активировать пробный период, останется лишь подтвердить участие, и доступ к нейросети откроется автоматически
Как использовать Gemini Enterprise бесплатно. А вот и привычное окошко с чатом и дополнительными функциями, которых нет в бесплатной версии. Фото.

А вот и привычное окошко с чатом и дополнительными функциями, которых нет в бесплатной версии

Как видите, никаких сложных настроек, установки дополнительных программ или другой возни здесь нет. Также от вас не требуется вводить данные иностранной банковской карты, которой, по понятным причинам, нет у большинства пользователей.

После авторизации и активации вы попадаете в рабочий чат Gemini Enterprise. Здесь можно общаться с ИИ, задавать ему вопросы, работать с файлами и постепенно настраивать инструмент под свои задачи. Лучше всего начинать с простых вещей: задать вопрос, загрузить документ, попросить объяснить сложную тему или помочь с текстом. Со временем станет понятно, как именно лучше выстраивать работу с ИИ, чтобы раскрыть возможности Gemini Enterprise на полную.

Лонгриды для вас
Сэм Альтман рассказал о будущем OpenAI и планах на развитие ИИ

Глава OpenAI Сэм Альтман поделился амбициозными планами развития компании и своим видением будущего искусственного интеллекта. В откровенной беседе с журналистами он затронул ключевые аспекты деятельности OpenAI, от финансовых стратегий до технологических прорывов, которые могут кардинально изменить взаимодействие человека с ИИ. Особенно интересно услышать это не от разного рода аналитиков, а от руководителя одной из самых крупных ИИ-компаний.

Читать далее
Что умеет нейросеть Gemini бесплатно и для чего нужна подписка

Несмотря на то, что нейросеть Gemini, которая является встроенным компонентом Android, доступна всем владельцам смартфонов, ее бесплатная версия имеет целый ряд ограничений. Чтобы их снять, пользователь должен оформить подписку Google AI. Но стоит ли оно того? Сегодня ответим на этот вопрос, разобравшись в ограничениях бесплатной версии Gemini, а также возможностях платных функций.

Читать далее
WhatsApp научился предупреждать пользователей о мошенниках во время демонстрации экрана

Компания Meta* объявила о новых мерах защиты пользователей WhatsApp от мошенников. Всё чаще злоумышленники выдают себя за сотрудников банков и служб поддержки, чтобы убедить человека поделиться экраном во время звонка. Так они получают доступ к конфиденциальной информации, включая банковские данные и коды подтверждения. Теперь WhatsApp будет автоматически предупреждать пользователей, если они пытаются включить демонстрацию экрана во время разговора с незнакомым контактом.

Читать далее
