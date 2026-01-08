Как получить месяц бесплатной подписки на Gemini Pro, Nano Banana и Veo 3

Как обычно, самые полезные вещи происходят без громких анонсов. Пока все только обсуждают возможности нейросетей, Google взяла и тихо запустила бесплатный пробный доступ к одному из своих самых серьезных инструментов. Речь идет о подписке Gemini Enterprise, которую действительно можно использовать бесплатно целый месяц. Что это вообще такое, зачем оно нужно и как туда попасть? Разбираемся ниже.

Вообще, нейросеть Gemini Enterprise оптимизирована для компаний и профессиональных задач. Ее основная идея в том, чтобы искусственный интеллект помогал не ради развлечения, а ради реальной пользы:

быстрее разбираться в документах

анализировать данные

отвечать на сложные вопросы по проектам

снимать с людей часть рутинной нагрузки

Вот только это не мешает Gemini быть все той же прикольной нейросетью, которая отлично рисует картинки и даже умеет генерировать видео.

Обычно такие инструменты стоят денег, но сейчас получить доступ ко всем плюшкам ИИ можно бесплатно, пускай и всего на месяц. Google предлагает пробный период на 30 дней, благодаря чему любой желающий может спокойно посмотреть, как все это работает на практике. Причем это не демо-версия и не урезанный режим, а полноценный доступ ко всем возможностям нейросетей Google.

Как использовать Gemini Enterprise бесплатно

В целом здесь все довольно просто, хотя есть один важный нюанс. Основная сложность заключается в том, что подключение нужно выполнять через иностранный IP-адрес. Это связано с тем, что Google Gemini официально не работает в России, и при попытке открыть сервис без утилиты на три буквы вас будет автоматически перекидывать на главную страницу проекта.

Если с этим моментом все в порядке, дальше процесс выглядит так:

Идем на официальный сайт Gemini Enterprise

Пролистываем страницу до блока с тарифами и нажимаем кнопку Start 30-day trial в карточке Business Edition

После этого на открывшейся странице нужно войти под своим обычным Google-аккаунтом

Система предложит активировать пробный период, останется лишь подтвердить участие, и доступ к нейросети откроется автоматически

Как видите, никаких сложных настроек, установки дополнительных программ или другой возни здесь нет. Также от вас не требуется вводить данные иностранной банковской карты, которой, по понятным причинам, нет у большинства пользователей.

После авторизации и активации вы попадаете в рабочий чат Gemini Enterprise. Здесь можно общаться с ИИ, задавать ему вопросы, работать с файлами и постепенно настраивать инструмент под свои задачи. Лучше всего начинать с простых вещей: задать вопрос, загрузить документ, попросить объяснить сложную тему или помочь с текстом. Со временем станет понятно, как именно лучше выстраивать работу с ИИ, чтобы раскрыть возможности Gemini Enterprise на полную.