Как проверить взломанные пароли в Google Chrome на Android

  2. Темы
  3. Софт
Иван Кузнецов 0

Какой продукт Google может считаться самым стабильным с точки зрения поддержки? Явно не Android. Несмотря на то что поисковый гигант ежемесячно выпускает обновления для своей операционной системы, получает её минимальное количество смартфонов. То ли дело Chrome. Фирменный браузер Google хоть и получает свои апдейты раз в два месяца, они неизменно добираются до всех пользователей без каких-либо исключений. Сказывается отсутствие посредников в лице производителей, которые могут адаптировать новую версию, а могут не адаптировать.

Chrome 86

Chrome 86 для Android получил функцию проверки паролей

Google добавила в Chrome функцию проверки файлов на вирусы. Как пользоваться

Сегодня ночью Google выпустила Chrome за номером 86 для Android. Традиционно, обновления браузера поискового гиганта включают в себя не только исправления багов и уязвимостей, но и функциональные улучшения. На этот раз список оказался менее впечатляющим, чем в прошлый – всё-таки расширять возможности Chrome кардинальным образом каждые два месяца слишком сложно, — но всё равно полезность включённых в текущую сборку нововведений действительно сложно переоценить, учитывая, что на десктопных платформах они уже были.

Новые функции Chrome для Android

Обновление Chrome

В Chrome появилось несколько полезных функций, которых на Android раньше не было

  • Функция проверки паролей на предмет взломанных;
  • Анализ URL-адресов в реальном времени для выявления фишинговых;
  • Поддержка Touch ID и Face ID для iOS (на Android автозаполнение с биометрией есть уже давно);
  • Поддержка всплывающих окон на веб-сайтах для быстрой смены пароля.

«Яндекс.Браузер» — лучший браузер для Android, но я всё равно выбираю Google Chrome

Особенный интерес представляет функция проверки паролей. Она позволяет выявить взломанные комбинации, которые используются вами для защиты своих аккаунтов. Забегая вперёд, замечу, что наличие скомпрометированного пароля совершенно не означает, что взломан был именно ваш аккаунт. Поскольку Chrome черпает информацию о взломах на площадках вроде Have I Been Pwnd, не исключено, что речь идёт о чужой учётной записи, где использовался точно такой же пароль. Но поскольку сама комбинация уже скомпрометирована, её всё-таки лучше поменять.

Как найти взломанные пароли

Несмотря на то что механизм анализа паролей работает в пассивном режиме, Chrome не будет сводить вас с ума уведомлениями о наличии скомпрометированных комбинаций. Поэтому проверять их вам придётся самостоятельно:

  • Запустите Chrome, откройте контекстное меню и перейдите в «Настройки»;
  • Перейдите в раздел «Пароли» и в открывшемся окне выберите «Проверка паролей»;
Проверка паролей

Теперь в Chrome можно проверить пароли на предмет взлома

  • В списке взломанных паролей выберите аккаунт, который он защищает (это перебросит вас на сайт для смены пароля);
  • Пройдите авторизацию, перейдите в настройки профиля и измените пароль на новый.

Для вашего же блага рекомендую не придумывать новый пароль самостоятельно, а воспользоваться встроенным в Chrome менеджером паролей. Он не только самостоятельно сформирует безопасную комбинацию, состоящую из букв, цифр и символов, но и надёжно её сохранит, а, когда будет нужно, предложит автоматически вставить, подтвердив автозаполнение биометрией.

Сейчас для смены пароля пользователям приходится переходить в настройки профиля и там искать специальный раздел, где можно защитить аккаунт. Однако в Chrome 86 появилась поддержка всплывающих окон, которые позволят браузеру выводить окна быстрой смены паролей прямо в настройках браузера. Это серьёзно облегчит задачу по обеспечению безопасности учётных записей, ведь далеко не всегда понятно, в какой раздел настроек профиля необходимо проследовать, чтобы сменить пароль.

Теги
Новости по теме
Чёрный экран в Google Chrome? Как исправить
Google научила Chrome блокировать разделы некоторых сайтов. Зачем?
С Новым годом, друзья!
Лонгриды для вас
Omega
Почему Omega IM — один из самых безопасных мессенджеров на Android

В современном мире взаимодействие между людьми и организациями стремительно переходит из офлайна в онлайн-формат. Мессенджеры, корпоративные среды для документооборота, платформы для виртуальных конференций - современный человек в среднем использует даже не одно, а несколько приложений для взаимодействия в сети. Совокупная пользовательская база ведущих мессенджеров и приложений соцсетей уже превысила число жителей планеты. Но вместе с ростом использования всё острее встает вопрос безопасности данных, которые передаются через мессенджеры. Сообщения о случаях взлома, утечки и перехвата персональных данных стали появляться с удручающей регулярностью.

Читать далее
Google Play
Не скачиваются приложения с Play Market. Что делать

Несмотря на расхожее мнение о том, что Android – это более проблемная платформа, чем iOS, на самом деле это не совсем так. Google, как и Apple, старается сделать так, чтобы смартфоны, которые работают на базе её операционной системы, работали стабильно и не доставляли пользователям неудобств. Отчасти ей действительно это удалось, ведь в большинстве своём обновления, которые выходят для Android, не снижают автономность совместимых устройств, в отличие от iOS, у которой это происходит с незавидной регулярностью. Впрочем, назвать Android идеальной всё-таки не поворачивается язык. По крайней мере, у меня.

Читать далее
Google Pixel 5
Помогите определиться, стоит ли покупать Google Pixel 5

Вы уже знаете, что на этой неделе Google показала свои новые гаджеты и пару долгожданных смартфонов, среди которых долгожданное ежегодное обновление флагманской линейки. Все бы ничего, но как-то изначально все пошло не так. Нельзя сказать, что мы ничего не знали о новом Google Pixel 5. Более того, компания уже спалила его по всем фронтам, и мы могли почти наверняка сказать, какая у него будет память, какой аккумулятор и какой процессор. Вот только все равно на выходе получили то, что оставляет максимально смешанные чувства. Лично я ждал выхода новинки, но теперь все равно чувствую себя обманутым, что ли… Что не так с одной из немногих новинок, которые я действительно ждал?

Читать далее

Новый комментарий