Как взломать смартфон ультразвуком?

Наши смартфоны способны распознавать ультразвуковые волны, и это стало отличным способом воздействия на смартфоны злоумышленниками. Каждый день исследовали изучают те или иные возможности оказать влияение на гаджеты и устройства, в данном случае мы имеем дело с не с прямым взломом телефона, а скорее воздействием, которое может привести к неприятным последствиям. Пока подобный способ был раскрыт лишь группой позитивно настроенных людей, но не исключено, что в будущем к таким способам повлиять на смартфоны пользователей будут прибегать и те, кто желает навредить обществу.

Возможность воздействия была раскрыта исследователями университета Washington University. С помощью ультразвуковых волн они научились активировать голосовые помощники и задавать им различные команды, не слышимые человеческим слухом. Речь в данном случае идет о Google Assistant и Siri, но этот «хак» касается и всех остальных помощников, которые способны распознавать команды. И, как вы догадались, чем больше количество команд, тем выше шанс того, что на устройство можно будет каким-либо образом повлиять.

На видеоролике ниже можно оценить возможности ультразвукового воздействия на устройство:

Как можно заметить, с помощью ультразвука можно воздействовать на камеру смартфона. Исследователям удалось таким образом бесконечно фотографировать пространство вокруг телефона. Возможно, с помощью голосового помощника отснятые изображения можно будет отправить на номер злоумышленника. В этом случае это серьезный вызов.

Ультразвуковые волны в опыте передавались по поверхности стола. Они способны передаваться в случае, если речь идет о поверхности из дерева, стекла и металла. Подобный «хак» работает и в случае с пластиковой поверхностью, но является не таким эффективным.

Взлом смартфона ультразвуковыми волнами

Исследователи использовали пьезоэлектрический датчик в нижней части стола, на котором лежали смартфоны. Рядом также располагался генератор звуковых волн для создания нужны сигналов. Было протестировано 17 смартфонов и в случае с 15 из них подобный метод воздействия оказался рабочим.

Если быть более точными, в списке устройств оказались смартфоны линейки Google Pixel, аппараты Motorola, Samsung Galaxy S7 и Galaxy S9, Xiaomi Mi 5, Mi 8, Mi 8 Lite, а также телефоны от Apple. «Хак» не работал в случае с Galaxy Note 10 Plus и Huawei Mate 9. И причиной этого, скорее всего, является слишком закругленная поверхность задней крыши смартфонов.

Как не стать жертвой ультразвуковой атаки?

Необходимо отказаться от использования толстых защитных чехлов, а также лучше отказаться от функции активации голосового помощника в заблокированном состоянии. Google Assistant позволяет отключить возможность отображения личной информации с помощью голосовых команд в случае, если устройство не разблокировано.

Уязвимости Android

Конечно, вряд ли на практике вы столкнетесь с ситуацией, когда, положив устройство на поверхность, кто-либо сможет воздействовать на него с помощью ультразвука. Эта информация будет полезна скорее для общего развития, чтобы понимать, на что способны хакеры. Однако повторюсь, на практике этот способ получения данных пользователя не является эффективным.

Гораздо эффективнее производить взлом аккаунта WhatsApp с помощью видеоролика со встроенным вирусом, как это было сделано в случае с главой Amazon Джефом Безосом. А в 2016 году хакерам удалось взломать Google Pixel и получить за это 120 тысяч долларов.

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Хакеры — новая угроза человечества

Хотим предостеречь наших читателей от подобного. Не стоит прибегать к попыткам взлома чего-либо, ведь это повлечет за собой уголовную ответственность. Сегодня информация является самым главным богатством. И хакеры будут становится все более популярными именно из-за этого. Мы можем, конечно, говорить о том, что получение личных данных человека с помощью ультразвуковых волн является крайне редким сценарием, однако сама возможность подобного может рано или поздно привести к неприятным ситуациям. Поэтому хакеры, конечно, являются сегодня угрозой общества, и нам необходимо принимать все меры, чтобы обезопасить себя.

Интересно и ваше мнение по этому поводу. Считаете ли вы, что смартфоны сегодня недостаточно защищены? Например, Google лишь в Android 11 сделает использование Scoped Storage обязательным условием для публикации приложения в Google Play, но удивительно, что до этого любое приложение, которое получало доступ к файловому хранилищу, могло красть данные любых приложений, и, в том числе, речь идет о приложениях соцсетей. Делитесь мнением в комментариях и вступайте в наш Телеграм-чат.