Какие функции появились в новом Google Chrome для Android

Чаще, чем Chrome, не обновляется ни один другой продукт Google. Даже ежемесячные патчи безопасности для Android, которые поисковый гигант выпускает в первую неделю каждого месяца, всё равно выходят реже, чем обновления браузера. Google выпускает их примерно каждые четыре недели, потому что такой цикл кажется ей наиболее оптимальным. Зачем так часто, спросите? Ну, причины на то есть. Просто у разработчиков Chrome так много идей по его развитию, что они не могут позволить себе обновлять браузер реже. Обновление Chrome за номером 92 доказывает это как нельзя лучше.

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В Chrome 92 (скачать), который вышел и для мобильных, и для десктопных платформ, появилось довольно много нового. Нет, Google не стала как-то радикально изменять функциональность браузера или его интерфейсное оформление, к которому все привыкли. Просто часть функций, которые уже были доступны в Хроме, были несколько переработаны, став более удобными для применения.

Разрешения сайтов в Гугл хром

Во-первых, Google упростила управление открытыми сайтами в Chrome на Android. Теперь, если вы коснётесь значка замка напротив URL в адресной строке браузера, то, помимо традиционных кнопок проверки сертификата и удаления куков, вы увидите дополнительную вкладку с разрешениями. Открыв её, вы сможете дать сайту новые привилегии или отозвать данные ранее.

Google добавит в Chrome функцию быстрой очистки истории поиска

Настройки привилегий, как правило, не очень обширны. Чаще всего попадаются такие параметры, как доступ к текущему местоположению пользователя, воспроизведение звуков и управление уведомлениями. Последний параметр очень ценен, потому что многие по ошибке соглашаются на оповещения, а потом не понимают, как их отключить.

Команды Chrome в адресной строке

Во-вторых, Google расширила применение команд в адресной строке в десктопно версии Chrome. Теперь вы можете быстро перемещаться по большему количеству настроек или разделов браузера, прописывая их названия в строке ввода URL. Например, можно написать «Очистить историю» или «Управление паролями», и Chrome перебросит вас в нужный раздел.

Google рассказала, какая защита появилась в Google Chrome

Это очень удобная функция, поскольку по мере развития в Chrome появилось очень много разделов и вкладок, среди которых далеко не всегда удаётся найти то, что нужно. Например, можно не сообразить, что функция очистки файлов куки скрывается в разделе проверки безопасности. Поэтому поиск отдельных параметров в строке ввода URL реально может выручить.

Защита от фишинга в Chrome

В-третьих, Google усовершенствовала защитный инструментарий Chrome. Теперь браузер лучше изолирует сайты друг от друга, расширения, которые они используют, и эффективнее определяет фишинг. По словам разработчиков, теперь браузер в 50 раз быстрее распознаёт попытку фишинговой атаки и расходует меньше ресурсов на выполнение этой задачи.

Как включить встроенный редактор скриншотов в Chrome на Android

Судя по всему, Google Chrome сканирует содержимое сайта, его изображения и отдельные элементы, сверяет их с URL-адресом, по которому перешёл пользователь, и делает на основе этого вывод о добросовестности сайта. Методика, прямо скажем, необычная. Но разработчики Google уверяют, что это наиболее эффективный способ выявления фишинговых веб-страниц, который работает.

Почему нет новых функций в Chrome

Несмотря на то, что многие уже установили Chrome 92 (скачать) на свои устройства, часть из описанных функций может быть вам недоступна. Это связано с тем, что само по себе обновление является всего лишь программным базисом, а заявленные нововведения – это надстройка, которую Google будет распространять отдельно, постепенно применяя изменения у себя на серверах.

Почему стоит установить последнее обновление Google Chrome

Так что не думайте, что, если вы обновились, а изменений в работе браузера не случилось, то это какая-то проблема. Google вообще очень любит придерживать распространение новых функций, даже если обновление уже вышло. Таким образом компания оберегает себя и пользователей от возможных проблем, чтобы избежать массового отзыва новых версий и не коллапсировать отрасль.