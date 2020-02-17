Функциональные нововведения – это то, на чём, пожалуй, держится подавляющее большинство программных — да и аппаратных, впрочем, тоже – продуктов. Не будь их, пользователю банально может стать скучно пользоваться приевшимся сервисом или устройством, и он практически наверняка уйдёт к конкурентам. Поэтому даже уже, казалось бы, совершенный продукт то и дело получает всевозможные апдейты, основным предназначением которых является банальное удержание целевой аудитории. Google Chrome в этом смысле – не исключение. Но по тому, как часто Google расширяет его функции, создаётся впечатление, что она очень боится оттока аудитории.

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Google запланировала на этот год несколько новых функций для Google Chrome, которые будет реализовывать постепенно. Часть из них только находится в проекте, а часть уже тестируется, позволяя получить к ним доступ посредством предварительной версии приложения. Вы можете скачать её по этой ссылке из Google Play, либо установить в виде APK-файла, загрузив его отсюда.

Поддержка NFC в Chrome

Одним из нововведений браузера, которое уже можно испытать в бета-версии Chrome 81, является поддержка NFC. Казалось бы, зачем вообще нужна эта функция? Ведь за долгие годы производители приучили нас к тому, что этот модуль только для того и годится, чтобы посредством него устанавливать соединение с платёжными терминалами и оплачивать покупки на кассах магазинов при помощи смартфонов или смарт-часов. Однако Google решила, что поддержка NFC-меток может пригодиться для того, чтобы быстро получать доступ к какой-либо информации. Например, отсканировав тег музейного экспоната, вы будете автоматически переброшены на веб-сайт, посвящённый его происхождению, истории и другим важным данным.

Дополненная реальность в Chrome

Несмотря на то что Google уже давно работает с дополненной реальностью, её поддержка в Chrome до настоящего времени отсутствовала. Однако в тестовой версии браузера эта технология, наконец, появилась. Google связала её с инструментом Google Play Services for AR, дав пользователям возможность, найдя в интернете совместимый с дополненной реальностью объект, попробовать оценить его в 3D. Таким образом, вероятно, можно будет находить трёхмерные модели мебели и прочей утвари и ещё до покупки примерять их у себя дома. Ведь, прежде чем заказать стиральную машинку или диван через интернет, было неплохо проверить, войдут ли они вон в ту нишу, которую вы давно не можете ничем заполнить.

Блокировка загрузок в Chrome

Google заботится о нашей с вами безопасности и старается не допускать, чтобы пользователи скачивали из интернета файлы, представляющие угрозу. Поэтому в Chrome 81 появится специальный механизм, который будет сначала оповещать об опасности загрузки того или иного компонента с незащищённого ресурса, а затем, с выходом следующего обновления, начнёт блокировать их загрузку. В результате планируется, что со временем пользователи вообще потеряют возможность загружать из незащищённых источников любые файлы, будь то видеоролики, картинки или музыкальные композиции.

Субтитры в Google Chrome

Google очень любит заниматься взаимной интеграцией нескольких своих приложений и сервисов. Так в Google Assistant появился встроенный переводчик, в Gmail добавилась поддержка календаря, а в Google Maps – виджет управления воспроизведением музыки из Google Play Music. Однако теперь Google запланировала оснастить Chrome функцией Live Caption, которая будет автоматически преобразовывать речь, воспроизводимую браузером, в текст. Эта функция впервые появилась в Pixel 4 и Pixel 4 XL, став отличным подспорьем для глухонемых пользователей, которые получили возможность воспринимать видео, музыку и фильмы, не снабжённые субтитрами, в текстовом формате.