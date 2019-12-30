Несмотря на то что обычно производители электроники и разработчики ПО стараются не раскрывать всех особенностей предстоящих новинок заранее, иногда это всё-таки случается. Одни таким образом борются с утечками, снижая тем самым их ценность в глазах пользователей, другие привлекают к себе внимание, а третьи, устраивая санкционированные сливы, пытаются понять, насколько востребовано то или иное нововведение, либо просто тестируют его, делая доступным раньше времени. Google, как правило, довольно бережно относится ко всем своим разработкам, но есть у неё как минимум один продукт, в котором все нововведения появляются заранее, и это, конечно, Google Chrome. Поэтому уже сейчас мы можем сделать вывод о том, чем браузер поискового гиганта будет радовать нас в следующем году.

Когда появится ночная тема в Chrome

Думаю, если ночная тема представляет для вас хоть какую-то ценность, вы, скорее всего, уже нашли способ, как включить её в Chrome. Для этого в экспериментальном меню браузера есть соответствующий параметр. Но не все знают, что ночная тема ещё не является штатной функцией Chrome, а потому включить её в настройках пока что нельзя. Дело в том, что Google всё ещё испытывает работоспособность нововведения, а значит, его появления стоит ждать не раньше следующего года. Всё-таки внедрение ночной темы — очень ответственное дело, к которому нужно подходить очень осторожно.

Зачем нужна параллельная загрузка

Google Chrome может обрабатывать страницы быстрее, тратя на загрузку их содержимого значительно меньше времени. Мы уже рассказывали об этом нововведении браузера, но и его нужно включать только в экспериментальном меню с флагами. Данная функция работает по следующему принципу: браузер разбивает файлы, которые загружает, на несколько отдельных частей, получая таким образом возможность загружать их не последовательно друг за другом, а одновременно. В результате браузер срабатывает быстрее, создавая впечатление более быстрого интернет-соединения.

Как быстро отправить ссылку из Chrome

Недавно пользователи тестовой версии Chrome под названием Canary получили доступ к функции сканирования QR-кодов. Благодаря ей пользователи браузера могут обмениваться открытыми веб-страницами. Для этого достаточно сгенерировать QR-код открытой вкладки, а потом дать оппоненту возможность отсканировать его. В тот же момент та страница, которая была запущена у вас, откроется на смартфоне вашего товарища. Не сказать, что эта функция произвела революцию. Всё-таки в Opera она была доступна и раньше, да и сканирование – довольно долгий способ открытия вкладок, предполагающий довольно много активных действий со стороны сразу обоих пользователей. Но лишней точно не будет.

Переключение между вкладками в Chrome

В настоящее время многозадачность в Chrome оставляет желать лучшего. Несмотря на то что браузер позволяет просмотреть все открытые вкладки, реализован этот режим не слишком удобно. Поэтому Google придумала открывать их в отдельном окне, представляя сами вкладки в виде горизонтальной карусели. Это явно удобнее, чем листать наплывающие друг на друга страницы или искать в сетке из 20 вкладок нужную. Правда, нужно учитывать ещё и личные предпочтения пользователей, которым нововведение может по вкусу не прийтись.

Сайт медленно загружается

Далеко не всегда скорость загрузки конкретного сайта зависит от стабильности интернет-сигнала или от быстродействия используемого устройства. Нередко медленная скорость может быть вызвана перебоями в работе хоста или тяжестью самого сайта. Поэтому, чтобы дать пользователям возможность сразу понять, почему сайт загружается так долго, Google придумала помечать медленные сайты и загружать вместо них облегчённые версии. Правда, эта функция, как и все, описанные выше, появятся в Chrome только в 2020 году.