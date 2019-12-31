Какой мобильный браузер в 2020 году можно назвать лучшим? На этот вопрос нам помогут ответить коллеги из greenspector. Они провели множество тестов, включая тестирование потребления мобильных данных, ресурсов смартфона и выявили победителя. Удивительно, но первое место досталось не Google Chrome. И даже не Yandex Browser.

На первом месте в этом году Vivaldi. Вторая строчка досталась Firefox Preview, а вот на 3 месте Duck Duck Go.

Весь рейтинг выглядит следующим образом:

На графике показан суммарный результат по трём тестам: тест потребления данных, энергии и ресурсов смартфона.

Энергопотребление браузеров

Общий рейтинг энергопотребления выглядит следующим образом:

Неплохо показали себя Ecosia, Opera и Yandex. Потребление последних трёх браузеров в рейтинге на 75% больше медианного значения.

Энергопотребление в момент навигации по страницам выявило иных лидеров:

Firefox на данном графике оказался одним из самых энергозатратных. И это известная проблема браузера, именно поэтому Mozilla работает над новым Firefox Preview. В случае с Opera Mini проблема заключается в использовании прокси, однако в этом и плюс браузера, ведь расход трафика в его случае оказался минимальным.

Энергопотребление, связанное с функциями браузера:

Здесь лидером стали Firefox Focus, Firefox Preview и Duck Duck Go. В данном тесте производились следующие действия: открытие браузера, открытие новой вкладки, ввод URL в адресную строку, режим ожидания.

Ниже представлен график того, сколько часов можно использовать веб-браузер в режиме перехода по различным страницам. Оказалось, что Opera, Firefox Preview и Duck Duck Go позволит вам «серфить» Интернет в течение 8 часов на Galaxy S7 (именно данный аппарат выступил в качестве устройства для тестов).

Расход мобильного трафика

Общий график выглядит следующим образом:

Первые 3 строчки достались Samsung Browser, Opera Mini и Opera. Разница в потреблении между браузерами составила 8 мегабайт.

А вот так выглядит график потребления трафика при переходе на различные страницы:

Лидером стал браузер Opera Mini. Общий график отличается от данного, так как браузеры по-разному используют мобильный трафик для собственных нужд. Например, Yandex расходует около 1 мегабайта при типичном кейсе (запуск браузера, ввод URL в адресную строку). Связано это с тем, что, когда пользователь вводит в строку поиска что-либо, Яндекс отправляет запросы на сервер и расходует при этом 400 килобайт, что соизмеримо с загрузкой полноценного сайта:

Яндексу явно необходимо оптимизировать запросы к серверу.

Производительность браузеров

В данном тесте greenspector запускали браузер, открывали новую вкладку, вводили URL в адресную строку, очищали кеш и прогоняли браузер через тест Mozilla Kraken Bench, чтобы оценить производительность JavaScript.

В результате получили следующий график:

По эффективности (отношение потребления энергии к производительности) лидером стали Samsung, Opera Mini и Opera.

Какой вывод можно сделать?

Вопросы вызывает лишь один момент. Если взглянуть на итоговую таблицу, получим, что Yandex Browser имеет, вероятно, лучший показатель по энергоэффективности, тогда как Ecosia существенно хуже. Однако в общем тесте потребления энергии Ecosia магическим образом оказался на первом месте, чего мне до конца так и не удалось понять.

В остальном же всё понятно. Практически ни в одном из тестов Vivaldi не занимал высокие позиции, однако, в целом, браузер во всех тестах держался выше середины, что позволило ему легко занять первую строчку.

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Можно также рекомендовать браузер Firefox Preview — это ранняя версия экспериментального браузера Firefox. Его особенностями являются: коллекции вкладок, адресная строка, расположенная снизу, а также защита от отслеживания (она блокирует отслеживающие трекеры, которые следят за пользователями в Интернете).

Данный тест, к слову, показал и то, что Google Chrome хоть и занимает наибольшую долю, он не является лучшим. Google стоит серьезнее отнестись к Chrome. И это касается еще и ПК-версии, которая сжирает оперативную память. Предлагаю обсудить проблему расхода памяти Chrome в Телеграм.