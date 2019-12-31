Какие мобильные браузеры стоит использовать в 2020 году? 0

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Олег Кусов

Какой мобильный браузер в 2020 году можно назвать лучшим? На этот вопрос нам помогут ответить коллеги из greenspector. Они провели множество тестов, включая тестирование потребления мобильных данных, ресурсов смартфона и выявили победителя. Удивительно, но первое место досталось не Google Chrome. И даже не Yandex Browser.

Выбираем лучший браузер в 2020 году

На первом месте в этом году Vivaldi. Вторая строчка досталась Firefox Preview, а вот на 3 месте Duck Duck Go.

Весь рейтинг выглядит следующим образом:

Суммарный результат

На графике показан суммарный результат по трём тестам: тест потребления данных, энергии и ресурсов смартфона.

Энергопотребление браузеров

Общий рейтинг энергопотребления выглядит следующим образом:

Обший рейтинг энергопотребления

Неплохо показали себя Ecosia, Opera и Yandex. Потребление последних трёх браузеров в рейтинге на 75% больше медианного значения.

Энергопотребление в момент навигации по страницам выявило иных лидеров:

Энергопотребление при навигации

Firefox на данном графике оказался одним из самых энергозатратных. И это известная проблема браузера, именно поэтому Mozilla работает над новым Firefox Preview. В случае с Opera Mini проблема заключается в использовании прокси, однако в этом и плюс браузера, ведь расход трафика в его случае оказался минимальным.

Энергопотребление, связанное с функциями браузера:

Энергопотребление функций браузера

Здесь лидером стали Firefox Focus, Firefox Preview и Duck Duck Go. В данном тесте производились следующие действия: открытие браузера, открытие новой вкладки, ввод URL в адресную строку, режим ожидания.

Ниже представлен график того, сколько часов можно использовать веб-браузер в режиме перехода по различным страницам. Оказалось, что Opera, Firefox Preview и Duck Duck Go позволит вам «серфить» Интернет в течение 8 часов на Galaxy S7 (именно данный аппарат выступил в качестве устройства для тестов).

Время навигации в различных браузерах

Расход мобильного трафика

Общий график выглядит следующим образом:

Общий график расхода трафика

Первые 3 строчки достались Samsung Browser, Opera Mini и Opera. Разница в потреблении между браузерами составила 8 мегабайт.

А вот так выглядит график потребления трафика при переходе на различные страницы:

Потребление трафика при навигации

Лидером стал браузер Opera Mini. Общий график отличается от данного, так как браузеры по-разному используют мобильный трафик для собственных нужд. Например, Yandex расходует около 1 мегабайта при типичном кейсе (запуск браузера, ввод URL в адресную строку). Связано это с тем, что, когда пользователь вводит в строку поиска что-либо, Яндекс отправляет запросы на сервер и расходует при этом 400 килобайт, что соизмеримо с загрузкой полноценного сайта:

Яндекс расходует 400 мегабайт в момент вывода подсказок под адресной строкой

Яндексу явно необходимо оптимизировать запросы к серверу.

Производительность браузеров

В данном тесте greenspector запускали браузер, открывали новую вкладку, вводили URL в адресную строку, очищали кеш и прогоняли браузер через тест Mozilla Kraken Bench, чтобы оценить производительность JavaScript.

В результате получили следующий график:

График производительности

По эффективности (отношение потребления энергии к производительности) лидером стали Samsung, Opera Mini и Opera.

График эффективности

Какой вывод можно сделать?

Вопросы вызывает лишь один момент. Если взглянуть на итоговую таблицу, получим, что Yandex Browser имеет, вероятно, лучший показатель по энергоэффективности, тогда как Ecosia существенно хуже. Однако в общем тесте потребления энергии Ecosia магическим образом оказался на первом месте, чего мне до конца так и не удалось понять.

В остальном же всё понятно. Практически ни в одном из тестов Vivaldi не занимал высокие позиции, однако, в целом, браузер во всех тестах держался выше середины, что позволило ему легко занять первую строчку.

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Можно также рекомендовать браузер Firefox Preview — это ранняя версия экспериментального браузера Firefox. Его особенностями являются: коллекции вкладок, адресная строка, расположенная снизу, а также защита от отслеживания (она блокирует отслеживающие трекеры, которые следят за пользователями в Интернете).

Данный тест, к слову, показал и то, что Google Chrome хоть и занимает наибольшую долю, он не является лучшим. Google стоит серьезнее отнестись к Chrome. И это касается еще и ПК-версии, которая сжирает оперативную память. Предлагаю обсудить проблему расхода памяти Chrome в Телеграм.

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