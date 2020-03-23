Сейчас в очень большом числе стран введены особые условия труда и отдыха граждан. Одних переводят на домашнюю работу, а для других закрывают кинотеатры и отменяют концерты и массовые мероприятия. Все только с одной целью — снизить риск передачи коронавируса от человека к человеку. На фоне этого на первый план выходят новые развлечения. Например, в Китае до двух раз выросла сумма, которую пользователи тратили внутри приложений или на компьютерные игры. Все это оказывает серьезное влияние на индустрию развлечений в целом. Даже когда всемирный карантин закончится, многие вещи все равно не вернутся к привычному состоянию и изменятся навсегда. Особенно потоковые видеосервисы. Что их ждет?

Какой смотреть онлайн-кинотеатр

Ни для кого не секрет, что самым простым способом смотреть видео, кино, сериалы и телевизионные шоу являются потоковые сервисы. Для многих они до сих пор остаются диковинкой, но время меняется и постепенно они занимают более заслуженные позиции.

Потоковые видеосервисы это не только YouTube. Сейчас очень много разных сервисов, которые предлагают посмотреть что-то, не выходя из дома или, наоборот, в дороге. Есть те, которые сами создают контент и неплохо на этом зарабатывают. Например, всем известный Netflix, который стал в своем деле именем нарицательным, как Tesla, Xerox, iPad и многие другие. Есть и такие сервисы, как ivi, который не производит своего контента, но зато успешно продает чужой и зарабатывает на комиссии.

Такие сервисы с каждым годом становились все более популярными даже в России, где в принципе не привыкли ни за что платить. Ситуация постепенно меняется и не так давно тот же ivi отчитался об окупаемости подписки. То есть, именно подписка принесла ему больше денег, чем встроенная в бесплатные видео реклама. Это хорошо и рост доходов сервисов подстегнет их к дальнейшему улучшению качества.

Онлайн-кинотеатры в условиях карантина

В условиях карантина в крупных странах спрос на эти сервисы возрастет очень существенно. Конечно, что еще делать, сидя дома в течение долгого времени. Подавляющее большинство тех, кто в обычное время посещал мероприятия, сейчас выберет для себя видео, компьютерные игры или книги.

Почти все сервисы в России прочувствовали момент и предложили бесплатную подписку или подписку за какие-то символические деньги (например, Ivi отдает месячную подписку за 1 рубль). Так они обозначили конкуренцию за потенциальных клиентов. Ведь как показывает практика, тот, кто начал пользоваться подобным сервисом, пользуется им и дальше. При этом, отдавая предпочтение именно тому сервису, который попробовал первым. Даже некоторые дорогие приложения раздают бесплатно, только бы набрать пользовательскую базу.

А вы знали, как работают рекомендации в YouTube?

В данную акцию включились Кинопоиск, ivi, OKKO, Megogo и другие. Именно они будут конкурентами кинотеатров. В условиях карантина кинозалам сначала запретили продавать более 50 билетов на один сеанс (есть запрет на массовые мероприятия более 50 человек в помещении), а теперь и вовсе закрывают. Пока это только рекомендация, но, судя по всему, запрет не за горами.

Почему закрывают кинотеатры

Обычный кинотеатр связан с большими затратами. Топовые фильмы в них приносят приличные деньги, но те, на которые ходят мало людей, не такие рентабельные. В итоге прибыль кинотеатров и в обычное время не является заоблачной с учетом всех расходов, а сейчас и подавно.

Самым большим из расходов кинотеатра являются права на прокат фильма. Помимо стоимости изготовления копии пленки, которая стоит несколько тысяч долларов, надо платить отчисления с каждого проданного билета. Условия договора могут меняться, но обычно в первую неделю проката кинотеатр платит до половины выручки от билетов, дальше с каждой неделей сумма отчислений становится меньше.

Если брать в расчет не только то, что кинотеатр продает на один сеанс сотню билетов по 300 рублей, получая с ”одного зала” 30 000 рублей, но и расходы, становится понятно, что этот бизнес не является золотыми горами. Именно поэтому так часто закрываются небольшие ”залы”, которые не тянут расходов.

Самой большой статьей расходов обычного кинотеатра является даже не аренда или зарплата, а отчисления правообладателю, которые могут доходить до половины выручки.

Долгий простой кинотеатров может привести к тому, что многие из них просто закроются. Дополнительное влияние на кинотеатры может оказать смена приоритетов киностудий. Сейчас, чтобы окупить фильмы, работа над которыми началась уже давно, правообладатели массово начинают продавать их в онлайн-кинотеатрах. Может сложиться такая ситуация, при которой для студий это получится выгоднее с финансовой точки зрения. Фильмы начнут появляться в онлайне сразу в день премьеры. В итоге люди просто перестанут ходить в кинотеатры, так как за цену одного билета можно будет купить фильм в сети и смотреть его всей семьей сколько угодно раз. На фоне доступности больших телевизоров, саундбаров и домашних кинотеатров, перспективы такого развития событий становится еще более реальными.

А вы знали, что популярность Netflix под угрозой? Есть еще два сильных игрока, которые наступают на пятки Netflix.

В итоге, может получиться так, что кинотеатры станут уделом ценителей и перестанут входить в состав каждого более менее крупного торгового центра. Так мы можем стать свидетелями очень резкого изменения индустрии, которое ударит по очень многим сферам производства. В первую очередь, закроются компании, которые производят пленку. Их останется очень мало и цена не нее вырастет. Как следствие, вырастет и цена билета в кино. В свое время так было с виниловыми пластинками, но сейчас их популярность постепенно возвращается.

Почему упало качество Netflix и YouTube

Про YouTube стоит напомнить о том, что мы писали несколько дней назад. Я имею ввиду падение качества YouTube на фоне бушующего на планете коронавируса. Падение вызвано тем, что сотрудники Google теперь сидят дома и они не могут также продуктивно работать с цензурированием. В итоге этим будет заниматься искусственный интеллект, который будет существенно чаще ошибаться и банить абсолютно нормальные видео. Процесс оспаривания может сильно затянуться все по той же причине нехватки сотрудников.

А еще есть интересная статистика о популярности YouTube. Посмотрите.

Теперь из-за того, что Европейские сети будут перегружены, провайдеры заручились поддержкой властей и отправили запрос Netflix и другим крупным сервисам. В запросе приводится просьба о снижении качества передаваемого видео.

Netflix уже подтвердила, что согласилась пойти на встречу европейцам и снизит качество контента, уменьшив тем самым количество передаваемого трафика на 25 процентов. В условиях, когда все будут сидеть дома, это окажется очень серьезной экономией.

За нашими новостями

Если подобная просьба поступит от провайдеров других стран, где Netflix предоставляет свои услуги, компания заявила, что заранее согласна пойти навстречу и принять аналогичные меры.

На самом деле, подобное положение дел будет полезно не только провайдерам ”на местах”. Учитывая возросшую нагрузку на серверы Netflix, компания может столкнуться с перебоями в вещании. Таким образом Netflix заранее обезопасила себя от повышенной нагрузки и заодно показала свою заботу о пользователях и лояльность к провайдерам. В итоге в плюсе оказались все. Ну, а пользователи вряд ли заметят существенную потерю качества картинки.

Как вы относитесь к качеству картинки? Давайте обсудим в нашем Telegram-чате, станет ли хуже, если оно чуть снизится, но работа сервиса будет намного стабильнее. А если не хочешь попустить свежие новости, следи за нами в Google News.

Где смотреть новинки кино

Получается, что сейчас для просмотра новинок кинематографа лучшим местом будут онлайн-кинотеатры. Они не дадут того, что давали большие залы, но в наш век технологий и стремления людей к уединению, отказ от них может выглядеть очень логичным. С другой стороны, музыку тоже можно слушать дома на хороших колонках, но люди продолжают ходить на концерты. А еще они предпочитают посещение стадиона вместо просмотра матчей на диване. Но это уже тема отдельного разговора.

Фактом остается то, что мир меняется, а временная изоляция может очень сильно ускорить этот процесс. Если это произойдет, больше всего от этого выиграют онлайн-кинотеатры. Чуть меньше производители контента. А проиграют обычные кинотеатры и те, кто занимается обеспечением их работы. Посмотрим, что из этого получится, но пока расклад такой.