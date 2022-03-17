Какой ВПН скачать на Андроид. Вот вам 5 лучших сервисов

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Артем Рахматуллин 0

Уверен, до недавнего времени многие даже не подозревали о существовании такого сервиса как VPN. И вот, буквально недавно все пользователи начали активно выкладывать у себя в ленте призывы к скачиванию таких приложений. Надо, не надо — скачаю на всякий случай — так думает большинство. Собственно, ничего в этом зазорного я не вижу. Плюс, некоторые из VPN сервисов стали недоступны, и даже у заядлых впншиков появилась необходимость в новом приложении. Сегодня разберем лучшие VPN-сервисы и обсудим детали каждого.

Рассказываем вам о лучших ВПН-сервисах на Android.

Если для вас это знакомо, для начала рекомендую материал коллег. Там вы сможете найти ответы на все интересующие вас вопросы: что такое VPN, как настроить ВПН и так далее. А ответ на вопрос чем платный VPN отличается от бесплатного, мы подробно рассказывали здесь.

Чем заменить WhatsApp, если его заблокируют в России.

VPN Proxy Master — лучший ВПН на Андроид

VPN Proxy Master — один из лучших VPN, которые я встречал. Вот уж почти как два года я пользуюсь только VPN Proxy Master. Для перенаправления трафика он использует 128-битное шифрование AES и позволяет скрывать свой IP, что позволяет добиться практически полной конфиденциальности. В принципе, почти все сервисы используют именно этот алгоритм. Да, он не самый надежный, есть и покруче, зато скорость в порядке.

Один из моих любимых ВПН.

Из основных преимуществ VPN Proxy Master выделю следующие:

  • Кроссплатформенность: есть версии для любой операционки.
  • Защита до 5 устройств внутри одного аккаунта.
  • Неограниченный трафик в бесплатной версии.
  • Высокая скорость интернета.
  • Быстрое и стабильное соединение.

Причем все эти функции доступны пользователю абсолютно бесплатно. Из минусов важно сказать про рекламу. Да, видеть рекламу в ВПН-клиенте весьма странно, но разве это имеет значение при высокой скорости и качестве подключения?

Хотите отказаться от рекламы и получить высокую скорость? Пожалуйста, для вас доступна платная подписка за 1250 рублей в месяц и 7690 рублей в год. Плюс, есть бесплатный период (7 дней) и возможность вернуть средства в течение 30 дней. Так пишут на официальном сайте.

Turbo VPN — какой ВПН выбрать

Еще один безлимитный бесплатный VPN на Android. Ограничений на трафик и на время использования в приложении на Android нет, об этом написано в описании приложения, сами убедитесь. Серверов много, доступно 45+ разных стран.

Удобно, что бесплатных серверов несколько.

Увы, но без рекламы тоже не обошлось. Отключить ее можно оформив подписку. Плюс к этому добавится еще больше серверов из разных стран. Доступно 3 варианта:

  • 1 месяц — 1399 рублей.
  • 3 месяца — 3099 рублей.
  • 1 год — 5599 рублей.

Как только зайдете в приложение, сервис предложит оформить бесплатный пробный период на 7 дней. Так вы сможете оценить все функции, проверить скорость и потом уже решить — покупать подписку или нет. Кстати, с оплатой проблем никаких возникнуть не должно — есть возможность оплаты через QIWI-кошелек.

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Secure VPN — бесплатный VPN

Классический VPN с привычным для всех интерфейсом. Заблудиться здесь практически невозможно. Хотите включить ВПН в один клик и выбрать сервер автоматически — просто нажмите на кнопку. Посмотреть все доступные серверы или оформить подписку можно через кнопки в верхнем правом углу.

Secure VPN тоже имеет несколько бесплатных серверов. Правда сигнал слабый.

Скачать Secure VPN

Трафик в приложении никак не ограничен, можете пользоваться VPN бесплатно. Если хотите полностью отключить рекламу в приложении и увеличить скорость загрузки, вам прямиком к платной подписке. Secure VPN позволяет подписаться не только на месяц и год, но и на неделю. Можете заценить, если не понравится, есть куча других приложений. Расценки следующие:

  • Неделя — 479 рублей.
  • Месяц — 799 рублей.
  • Год — 4790 рублей.

Thunder VPN — какой VPN лучше скачать

Сервис очень похож на Secure VPN, абсолютно идентичный интерфейс с похожими возможностями и условиями. Отличается лишь оболочка, на главной страничке нарисован маленький Тандермен.

Интерфейс очень напоминает Secure VPN, только оболочка другая.

Скачать Thunder VPN

Из особенностей Thunder VPN выделю следующие:

  • Нет ограничения на трафик в бесплатной версии.
  • Можно выбрать приложения, которые используют VPN.
  • Никаких дополнительных разрешений и регистрации.
  • Множество серверов из Америки, Канады, Нидерландов и других стран.
  • Реклама, которую можно отключить по подписке.

Кроме отсутствия рекламы с платной подпиской вы получаете улучшенную скорость передачи и разблокировку всех серверов, которые предлагает приложение. Подписка обойдется в 479 рублей за неделю, 799 рублей за месяц и 4790 рублей в год.

VPNhub — хороший ВПН

Известный ВПН-клиент от не менее известного ресурса. Сразу в глаза бросается отсутствие поддержки русского языка и тот факт, что все серверы в бесплатной версии находятся только в США. Зато никаких ограничений по времени использования и трафику даже в бесплатной версии приложения.

Отличный ВПН от известного ресурса.

Скачать VPNhub

По платной подписке вы получаете отсутствие рекламы, максимальную скорость загрузки контента и дополнительные серверы по всему миру. Обойдется такая подписка в 999 рублей в месяц и 7699 рублей в год. Будьте аккуратнее, при входе в приложение вам сразу предложат подписаться на Премиум. Обойти это можно нажав на кнопку Skip.

В России появится аналог Instagram. Что о нем известно.

А вы пользуетесь ВПН? Может быть у вас есть свои сервисы на примете? Дайте обратную связь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.

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