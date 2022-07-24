Карты МИР не добавляются в Samsung Pay на новых Самсунгах. Как теперь платить

На смартфонах Самсунг, в отличие от Apple, проблем с выбором платежных сервисов никогда не было. Google Pay, Samsung Pay, Mir Pay — пользуйся тем, к которому лежит душа. Начиная с марта месяца выбор немного сократился. Из списка выпал Google Pay, а Samsung Pay перестал поддерживать карты Visa и MasterCard. Возможности, безусловно, стали меньше, но платить с помощью телефона все еще было можно. На текущий момент покупатели новых смартфонов Самсунг сталкиваются с тем, что у них не получается добавить свои карты Мир в Samsung Pay.

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Как оказалось, это массовая проблема, и продавцы техники о ней в курсе. Но уведомляет об этом только одна крупная сеть. Давайте разберемся, в чем причина таких ограничений и как теперь оплачивать свои покупки владельцам устройств от Samsung.

Samsung Pay — карта Мир

Механизм параллельного импорта уже несколько месяцев благополучно функционирует в нашей стране. Именно благодаря ему на полках магазинов появляются новые смартфоны и прочая электроника. Не все производители попали в список разрешенных для параллельного импорта. Избежать этого получилось только у компаний, которые продолжили в прежнем режиме поставлять устройства в Россию.

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Самсунг к таким компаниям не относится, и ее устройства разрешены к ввозу в нашу страну с помощью этого механизма. Кто еще не знает суть процесса в двух словах напомним. Некая компания закупает устройства, предназначенные для другого государства, исключив все контакты с производителем этих устройств. Такие гаджеты изначально сертифицированы именно для других стран и не предполагают использования в России.

Вот таким путем сейчас попадают в продажу смартфоны от Samsung. Определить это еще можно с помощью информации на странице со смартфонами в различных крупных интернет-магазинах техники. Там указывается, что на устройство действует гарантия продавца. Именно продавцы дают гарантию на технику, ввезенную с помощью параллельного импорта.

Зачастую ради высоких продаж крупные ритейлеры идут не только на различные ухищрения и акции, но иногда и на обман. Как показала практика, только одна большая сеть сообщает своим покупателям, что устройства Самсунг, ввезенные с помощью параллельного импорта и предназначенные для других стран, не поддерживают добавление в Samsung Pay банковских карт системы Мир.

То есть пользователи, купившие новые смартфоны Самсунг, при попытке добавить карту Мир просто не смогут это сделать. Связано это с санкциями или просто с отсутствием поддержки карт Мир в той стране, откуда приехал смартфон, не ясно. Важен сам факт. При этом совсем непонятно, получится ли вернуть такое устройство обратно продавцу, обосновав это тем, что одна из ключевых функций не работает нормально.

Mir Pay на Самсунг

Во всей этой ситуации действительно напрягает только одна вещь. Почему только один крупный магазин разместил подобную информацию на странице каждого такого смартфона. Почему больше ни у кого не хватает смелости признаться покупателям в этом? Ответ у меня на этот вопрос только один — непреодолимое желание заработать. А пользователи и так разберутся, что им делать. Самое интересное, что у Samsung Pay есть очень достойная альтернатива, которой без проблем можно пользоваться. Разницы с фирменным платежным сервисом Самсунга будет не видно.

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Если вы приобрели новый смартфон Samsung и карта Мир в Samsung Pay не добавляется, то, скорее всего, это устройство предназначено не для российского рынка. Чтобы использовать телефон в качестве средства оплаты, просто установите на него приложение Mir Pay. Добавьте свою банковскую карту и платите без всяких проблем. Принцип работы у него такой же, как у Samsung Pay. Просто разблокируйте смартфон с помощью отпечатка пальца или код-пароля и приложите к терминалу. Платеж будет проведен автоматически.

У Mir Pay есть только одно ограничение. Это приложение работает исключительно с картами платежной системы Мир. Добавить Визу или МастерКард в программу не получится. Тем, у кого карты Мир до сих пор нет, предлагаю воспользоваться сервисом ЮMoney. В двух словах напомню принцип его работы.

Скачиваете приложение ЮMoney и заводите кошелек с пополнением с помощью любой своей банковской карты.

Создаете виртуальную карту для офлайн оплаты.

Выбираете ЮMoney в качестве платежного сервиса по умолчанию.

После этого достаточно будет только пополнять кошелек Ю.Money на нужную вам сумму и оплачивать покупки в магазинах с помощью смартфона. Оплата проходит по аналогичному с другими платежными приложениями принципу. Разблокировал, поднес, оплатил.

В общем, пользователи смартфонов Самсунг не останутся без офлайн платежей с помощью своего телефона. Просто ритейлерам надо набраться смелости и рассказать об ограничениях и альтернативах пользователям еще до покупки. Тогда покупатели смогут точно сделать осознанный и взвешенный выбор. Ну а те, кто уже купил смартфоны с ограничениями в Samsung Pay, выберите альтернативный способ оплаты и используйте его. Вы даже не почувствуете разницы.