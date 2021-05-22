Клабхаус официально запустился в России. Как получить инвайт

Запуск голосовой социальной сети Clubhouse стал одним из самых жарких событий 2021 года. Несмотря на, казалось бы, совершенно банальную концепцию, тысячи пользователей со всего мира хотели попасть туда, всеми правдами и неправдами выискивая пути доступа. Люди со стороны даже начали говорили, что миллениалы заново изобрели радио. Скорее всего, интерес пользователей вызывала закрытость Clubhouse, который мало того, что был доступен только на iOS, так ещё и распространялся строго по приглашениям. Но наконец сервис вышел для Android и стал официально доступен в России.

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Спустя примерно два месяца с начала разработки Android-версии Clubhouse и почти две недели с момента запуска тестовой сборки социальная сеть вышла и в России. Об этом свидетельствует появление приложения Clubhouse в российском разделе каталога Google Play. Теперь его можно скачать официально, имея российскую учётную запись Google, без каких-либо ограничений.

Как пользоваться Клабхаус в России

Несмотря на то что Clubhouse запустился в России официально, пока он ещё не вышел из стадии бета-тестирования, о чём свидетельствует приписка «Ранний доступ». То есть перед нами ещё не релизная сборка, а значит, она может страдать от тех или иных недостатков. Скорее всего, разработчики пока собирают отзывы от пользователей, которые получили доступ к Clubhouse, чтобы исправить все недоработки и недочёты.

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Действительно, запуска Clubhouse в России ждали очень давно, однако доступ к сервису по-прежнему предлагается исключительно по приглашениям. То есть, чтобы попасть в социальную сеть, вам нужно получить инвайт. Его распространяет как сам Clubhouse, так и рядовые пользователи, которых уже допустили к социальной сети. Им предлагается возможность пригласить своих друзей совершенно бесплатно.

Регистрация в Клабхаусе на Андроид

Самый простой способ получить инвайт в Clubhouse – попросить его у человека, который уже там есть. Но, если у вас нет таких знакомых, единственное, что вам остаётся, — это ждать, пока социальная сеть случайным образом сама вас пригласит:

Скачайте Clubhouse для Android по этой ссылке;

Пройдите регистрацию по номеру своего телефона;

Застолбите за собой свой юзернейм на будущее;

Дождитесь приглашения в Clubhouse от самого сервиса.

Как получить инвайт в Clubhouse

После завершения регистрации вы увидите сообщение о том, что Clubhouse пришлёт вам уведомление, как только ваша учётная запись будет готова. Сервис не объясняет, что именно означает готовность, но, скорее всего, речь идёт о именно о приглашении. Если рандомайзер выберет ваш аккаунт, вам поступит письмо с инвайтом, по которому вы сможете получить доступ к социальной сети и начать общаться в её пределах.

Правда, ждать инвайта или искать его самому всеми возможными способами я бы не рекомендовал, не говоря уже о том, чтобы покупать его. Дело в том, что за последние несколько месяцев хайп по Clubhouse уже прошёл. Сегодня туда заходит всё меньше спикеров, ради которых раньше имело смысл получить приглашение в социальную сеть. Так что делать там теперь, в общем говоря, практически нечего.

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Да и какой смысл пытаться попасть в Clubhouse, если Telegram предлагает плюс-минус то же самое, если не лучше? Мессенджер Павла Дурова уже давно получил функцию голосовых чатов и с тех пор обзавёлся многими удобными инструментами для взаимодействия с ними – от записи голосовых диалогов до анонимизации спикера, который говорит в данный момент.