Браузер Edge на основе Open Source браузера Chromium был представлен в середине января. Скачать его можно по этой ссылке. В данном материале предлагаю рассмотреть все его плюсы и сравнить с главным конкурентом Google Chrome. Edge я использую уже второй день, и этого хватило, чтобы понять все его особенности. Скажу сразу, отказываться от Edge я теперь даже и не думаю просто потому, что он по всем параметрам лучше Google Chrome. Итак, приступим.

Я бы начал свой рассказ с того, что уж очень большой разницы между Chrome и Edge вы не почувствуете, всё-таки тот факт, что они созданы на основе одного браузера, даёт о себе знать. Новый Edge доступен пользователям Windows, MacOS, iOS и Android. Первое, что я сразу заметил, так это то, что Microsoft особо подошла к вопросу конфиденциальности данных. В настройках браузера можно активировать функции, предотвращающие трекинг веб-сайтами действий пользователя. Вот как описывает проблему компания:

Веб-сайты используют средства отслеживания для сбора сведений о просмотре страниц. Веб-сайты могут использовать эту информацию для улучшения сайтов и отображения такого содержимого, как персонализированная реклама. Некоторые средства отслеживания собирают и отправляют ваши данные на сайты, которые вы не посещали.

Браузер позволяет блокировать подобные отслеживания, предлагая три степени: основная, уравновешенная и строгая. Основная блокировка разрешает большинство средств отслеживания на всех сайтах, содержимое и реклама будут персонализированы, блокируются лишь известные опасные средства отслеживания. Режим уравновешенной блокировки активирован по умолчанию и блокирует средства отслеживания сайтов, которые вы не посещали, содержимое и реклама будут менее персонализированными. В режиме строгой блокировки браузер блокирует большинство средств отслеживания со всех сайтов, содержимое, а реклама будет персонализирована минимально.

Я решил остановиться именно на строгой блокировке, так как именно она позволяет полностью отключить рекламу на всех сайтах. При этом работает блокировка рекламы чуть хуже, чем расширение AdBlock, так как на месте рекламы остаются пустые области. Но при этом стоит отметить, что за счет отсутствия рекламы сайты загружаются примерно в 2 раза быстрее. И эта функция встроена в сам браузер. В чём плюс? Всё просто. Во-первых, нет необходимости скачивать сторонние решения с Интернета в виде расширений. Во-вторых, каждое расширение — это отдельный процесс в операционной системе, который расходует около 20-50 мегабайт памяти. Это можно легко проверить, если оценить, сколько Google Chrome расходует оперативной памяти с включенными расширениями и выключенными полностью — разница при их немалом количестве будет существенной. И отказ от AdBlock значительно экономит ОЗУ.

К слову об оперативной памяти, я сравнил Chrome и Edge, запустив одну вкладку с одинаковым веб-сайтом. Edge примерно на 20% меньше расходует оперативную память. При запуске второй вкладки разрыв также ощутимый — около 15-20%. И, что удивительно, если не работать с Edge в определенный момент времени, каким-то магическим образом он уменьшает потребление ОЗУ в 1,5-2 раза, тогда как Chrome расходует ОЗУ вне зависимости от того, используете вы страницу или нет.

То же касается и загрузки ЦПУ и графического чипа. Edge практически не расходует ресурсы процессора, тогда как Chrome выдавал для двух запущенных страниц порой до 5% загрузки ЦПУ.

Еще одним плюсом Edge я бы назвал режим чтения по аналогии с Safari. Можно настроить фон, шрифт, размер шрифта и так далее. Кроме того, поддерживается режим чтения вслух с выбором голосового движка. Такого даже Safari не может предложить.

Понравилось и то, что можно достаточно гибко настроить главный экран, убрав ненужную ленту новостей MSN и другие элементы. Теперь мой браузер чист и приятен:

Как вы могли догадаться, браузер использует учетную запись Microsoft. И если вы уже авторизованы в системе, он распознает её автоматически. Возможности учетной записи Microsoft совпадают с теми, что предлагает Chrome в вопросе синхронизации данных.

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Edge из коробки поддерживает тёмную тему, и выглядит она также круто, как и в Chrome. В целом, по дизайну Edge идеален. Он лучше адаптируется под увеличение размера системного шрифта, по моим ощущениям, у него более плавные и приятные анимации. К тому же для веб-разработчиков Edge предлагает 3D View для просмотра z-index элементов. Давайте обсудим эту функцию в Телеграм.

Вывод

Я перепробовал много браузеров. Firefox, Edge Chromium, Google Chrome, Yandex Browser, Opera, Brave. И пока мой выбор именно в пользу Edge на основе Chromium. В Yandex и Opera очень много лишней функциональности, лишних интеграций и прочего мусора. Возможно, Yandex лучше справляется с сохранением заряда аккумулятора, однако за последние пару лет он из-за подобных интеграций с сервисами стал казаться перегруженным и неудобным. К слову, то же касается поисковика Яндекс, главный экран которого перегружен сервисами. Такая же проблема и с Opera. Brave неплох за счёт встроенных средств блокировки рекламы, но главный экран не имеет гибкой настройки, Firefox — не Chromium, что уже можно назвать минусом, а вот сам Chrome, как вы заметили, проигрывает Edge.

А какой браузер используете вы и готовы ли прямо сейчас перейти на Edge? Делитесь мнением в комментариях.